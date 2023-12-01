Соседи ставят крест на главной мечте киевского режима

Tекст: Николай Стороженко

Конец текущего года условно завершает первый 10-летний цикл на тернистом пути Украины в Европу: можно подводить итоги, делать выводы.

Напомним, что 10 лет назад оппозиция выводила украинцев на майдан под истеричные вопли о том, что власть готовится украсть у украинцев их «европейское будущее». Что неумолимая поступь истории и невидимая рука рынка определяют Украине козырное место – работу на европейского потребителя, готового платить за все в евро. Не жизнь, а мечта!

Можно уверенно сказать, что это была главная мечта тех людей, что пришли в итоге в Киеве к власти. На пути к этой мечте якобы стоял Янукович и его российские партнеры. Представлялось, что стоит только от них избавиться, и Украина сначала экономически (соглашение об ассоциации с ЕС), а затем, возможно, и политически станет частью Евросоюза. Те же басни на Украине в ходу до сих пор, просто озвучивает их уже новое поколение еврочиновников.

И действительно, в 2017 году, во время президентского срока Петра Порошенко, озвученное и презентованное в 2013 году соглашение об ассоциации было торжественно подписано. Экономики Украины и ЕС начали взаимопроникновение. Звучали заявления, что вот теперь-то Украина и расцветет.

Однако все сразу пошло не так. Беспошлинные квоты на наиболее популярные товары (мед, сахар, соки) производители выбирали на 100% уже в январе. Украинские чиновники годами выгрызали у коллег из ЕС согласие на увеличение поставок.

Спустя пять лет оказалось, что ничто так не стимулирует интеграцию и взаимопроникновение экономик, как начало СВО ВС РФ. Средний бизнес потянулся в западные регионы Украины, а то и в приграничные с Украиной регионы соседних стран. А украинскому агроэкспорту в мае 2022 года в Брюсселе врубили «зеленый свет». То есть агросектор как бы приняли в ЕС досрочно, авансом.

Однако схема засбоила, не проработав и года. Уже в конце 2022-го польские политики начали говорить о недовольстве фермеров демпингом со стороны украинских конкурентов. В январе-феврале 2023-го это недовольство перешло в протесты, к которым оперативно подключились фермеры Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии. А политики этих стран согласовали запрет на украинский агроэкспорт, не испугавшись окриков со стороны Брюсселя.

Протесты перевозчиков

Протесты дальнобойщиков разворачивались по той же схеме. Если фермерам дали безлимитный экспорт, то украинских водителей избавили от необходимости от оформления обязательных разрешений на въезд в ЕС. Что, по сути, уравняло их в правах с водителями из стран ЕС. К тому же у украинцев есть дополнительная мотивация работать на европейских заказчиков и месяцами не заезжать на Украину: ужесточение мобилизации.

По словам украинских водителей, прежде ЕС выдавал им примерно 160–170 тыс. разрешений в год. Сегодня количество перевозок со стороны Украины выросло минимум в два раза.

К настоящему моменту поляки блокируют четыре из семи автодорожных погранпереходов уже почти месяц (с 6 ноября). Их словацкие коллеги предупредительно перекрывали один переход (между Украиной и Словакией их всего два). Но объявили, что с 1 декабря переходят к бессрочной блокаде. К тому же из-за блокады растут очереди на других пропускных пунктах (Венгрия, Румыния).

По словам украинской стороны, инициатором протеста стали польские транспортные компании, которые прежде занимались перевозками в РФ и Белоруссию. Однако в середине ноября ЕК получила совместное обращение от водителей Венгрии, Литвы, Польши, Словакии и Чехии с требованием не продлевать украинцам «дальнобойный безвиз» (его срок истекает в июне 2024 года).

Согласно последним данным, польские чиновники договорились с руководителями протеста только о нерасширении блокады на новые погранпереходы – в обмен на усиление контроля за работой украинских водителей. Однако очевидно, что проблема шире, чем недовольство только лишь польских транспортных компаний.

Европа против Украины

Шире она и потому, что протесты фермеров заходят на новый виток. Одним только словацким фермерам поддержка Украины в прошлом году обошлась в 110 млн евро (ЕС возместил 5 млн). Данных за 2023 год пока нет, но действия властей по расширению эмбарго говорят сами за себя.

Неспокойно и в Молдавии. Рост украинского экспорта в Румынию бьет в том числе и по молдавским аграриям. Из-за падения выручки и роста расходов у них возникают проблемы с обслуживанием кредитов. Их основное требование все то же: эмбарго на украинскую продукцию. Болгарские фермеры выставили свои условия: украинский импорт в страну должен быть компенсирован национальному производителю субсидиями и компенсациями. Если прежде против украинского агроэкспорта бунтовали в основном соседи, то теперь даже французы начинают понимать, откуда ноги растут. И требуют ограничить присутствие украинского сахара на рынке.

И еврочиновники тут между двух огней. С одной стороны – злые фермеры, с другой – возможность с помощью дешевого украинского импорта пригасить инфляционные волны. Но есть ли смысл их сбивать, если другой волной – волной недовольства – тебя может снести?

Главный вывод из всех этих новостей – в этот раз все гораздо масштабнее, чем во время прошлых протестов фермеров (весна-лето 2023). За красивыми словами еврочиновников на модных тусовках приходит суровая действительность. Украина не влезает в балансы ЕС, в давно устаканенный европейский междусобойчик. Ее слишком много, много зерна, сахара, масла. Даже гастарбайтеров уже многовато.

Как в детской сказке про «Теремок». Когда в конце пришел медведь, попробовал влезть – и все развалилось. Но и признать очевидное в «Теремке» не могут: у победы много отцов, поражение всегда сирота. Поэтому те, кто поближе к «украинскому медведю», отгораживаются от него забором – знают, что Брюссель далеко, каждый сам за себя.





В Киеве это прекрасно видят и понимают. И подсчитывают вовсе не прибыли от евроинтеграции, а потери, да еще какие. Из-за блокады польских дальнобойщиков украинский экспорт сократился на 20%, заявляет замминистра экономики Украины Тарас Качка. Если в октябре Украина продала товаров на 5,2 млрд долларов, то за ноябрь – на 3,8 млрд. То есть потери составили 1,4 млрд долларов. Это около 1% всего украинского ВВП.

Политическая интерпретация этих событий тоже своеобразна. «Сегодня все забыли об Украине из-за событий на Ближнем Востоке. Я считаю, что именно этого пыталась добиться Российская Федерация, и мне жаль констатировать, что они добились желаемого результата», – говорит Зеленский. Он врет тут сразу в двух моментах.

Во-первых, не из-за Ближнего Востока, а из-за самой Украины. Украинские дальнобойщики признают, что польские пограничники начали саботировать пропуск украинских фур еще в начале осени, задолго до ноябрьских протестов польских водителей.

Во-вторых, об Украине никто не забыл. Просто она всем надоела. Как очень бедный и не очень близкий родственник, который постоянно просит о незаслуженной помощи.