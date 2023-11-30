Рар: Вопросы о поставках натовского оружия Украине решаются не в Европе

Германский политолог Рар: Блокировка Венгрией поставок натовского оружия ВСУ стала «костью в горле» для Запада

Tекст: Евгений Поздняков

«Важно понимать, что вопросы, связанные с поддержкой ВСУ, решаются не в Брюсселе, не в Лондоне и даже не в Берлине. Всем заправляет Вашингтон. Однако и среди американцев имеются разногласия по поводу происходящего. Часть местных политиков считает, что Украину необходимо как можно скорее принять в НАТО», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Причем сделать это нужно до возвращения Дональда Трампа, поскольку многие демократы всерьез опасаются поражения Джо Байдена. Но и среди республиканцев есть сторонники поддержки ВСУ. Так, либеральные СМИ проводят серьезную кампанию по раскрутке политика и экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли, которая выступает за оказание масштабной помощи Украине», – подчеркивает собеседник.

«И тут Венгрия своей блокировкой поставок летального оружия ВСУ становится «костью в горле» для западных стран. Другим «сомневающимся» до сих пор удается выкручивать руки. Недовольные государства, находясь под давлением, не пытаются оспаривать натовский консенсус. Разумеется, наличие столь сильного бунтаря не устраивает Брюссель», – уточняет эксперт.

«Уже сейчас в ЕС звучат призывы к исключению венгров из организации, однако сделать это невозможно. На мой взгляд, поставки Украине со стороны НАТО продолжатся, но постепенно их объем будет уменьшаться. Пока большинство государств – членов альянса только на словах пообещали поддерживать ВСУ», – считает он.

«Все-таки большинство стран прекрасно понимают, что их военные склады постепенно пустеют. К большому конфликту в центре Европы никто не готовился. Однако самым главным двигателем в вопросах оказания помощи Украине до сих пор выступает глава МИД ФРГ Анналена Бербок. В то же время канцлер Олаф Шольц поставки явно притормаживает», – резюмирует Рар.

Ранее в НАТО исключили готовность поставлять ВСУ летальную военную помощь в 2024 году. Данное заявление было сделано в рамках итогового заседания организации с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Его венгерский коллега Петер Сийярто подчеркнул, что на принятии этого решения настоял Будапешт.

Он также отметил, что ВСУ борются за целостность своей страны, но это «не наша война». Саму инициативу он объяснил нежеланием повышать эскалацию. Глава МИД Венгрии также добавил, что союзники непоколебимы в приверженности дальнейшему усилению политической и практической поддержки офиса Зеленского до тех пор, пока это необходимо.

Ранее Сийярто сообщил, что все государства – члены НАТО согласны с тем, что Украина не будет принята в альянс в 2024 году. Он отметил, что этого не произойдет ни до следующего саммита, ни на нем самом. Однако сторонам все же удалось утвердить программу сотрудничества, в рамках которой организация продолжит обучать военных ВСУ.

О подписании документа сообщил глава объединения Йенс Столтенберг. По его словам, договоренности включают в себя «взаимодействие по энергобезопасности и повышению совместимости сил Украины и НАТО». Кроме того, союзники обсудили дальнейшие реформы, которые предстоит провести офису Зеленского для сближения с альянсом.

В частности, речь шла об изменении «системы военных закупок» и переосмыслении подходов к деятельности разведслужб. Ранее в рамках прошедшего заседания Кулеба назвал ВСУ «сильнейшей армией» в Европе с наиболее «закаленными» бойцами.