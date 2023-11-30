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    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский мир как духовное оружие стратегического назначения

    Русских называют собирателями земель, но это в первую очередь собиратели народов. Причем русские собирали букет народов, оказавшихся в их цивилизационном поле, с вниманием, заботой и любовью.

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    Во внешней политике финские элиты обратили свою энергию против России. Это прекрасно откликнулось в сознании наших соседей, только казавшихся смирными молочниками.

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    30 ноября 2023, 12:48

    Рар: Вопросы о поставках натовского оружия Украине решаются не в Европе

    Германский политолог Рар: Блокировка Венгрией поставок натовского оружия ВСУ стала «костью в горле» для Запада

    Рар: Вопросы о поставках натовского оружия Украине решаются не в Европе
    @ Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Несмотря на блокировку Венгрией поставок Украине летальных вооружений, НАТО, скорее всего, продолжит поддержку ВСУ, но в более скудных объемах. Западные страны все еще пытаются сохранить образ консенсуса по данному вопросу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в НАТО исключили готовность поставлять ВСУ летальную военную помощь в 2024 году.

    «Важно понимать, что вопросы, связанные с поддержкой ВСУ, решаются не в Брюсселе, не в Лондоне и даже не в Берлине. Всем заправляет Вашингтон. Однако и среди американцев имеются разногласия по поводу происходящего. Часть местных политиков считает, что Украину необходимо как можно скорее принять в НАТО», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Причем сделать это нужно до возвращения Дональда Трампа, поскольку многие демократы всерьез опасаются поражения Джо Байдена. Но и среди республиканцев есть сторонники поддержки ВСУ. Так, либеральные СМИ проводят серьезную кампанию по раскрутке политика и экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли, которая выступает за оказание масштабной помощи Украине», – подчеркивает собеседник.

    «И тут Венгрия своей блокировкой поставок летального оружия ВСУ становится «костью в горле» для западных стран. Другим «сомневающимся» до сих пор удается выкручивать руки. Недовольные государства, находясь под давлением, не пытаются оспаривать натовский консенсус. Разумеется, наличие столь сильного бунтаря не устраивает Брюссель», – уточняет эксперт.

    «Уже сейчас в ЕС звучат призывы к исключению венгров из организации, однако сделать это невозможно. На мой взгляд, поставки Украине со стороны НАТО продолжатся, но постепенно их объем будет уменьшаться. Пока большинство государств – членов альянса только на словах пообещали поддерживать ВСУ», – считает он.

    «Все-таки большинство стран прекрасно понимают, что их военные склады постепенно пустеют. К большому конфликту в центре Европы никто не готовился. Однако самым главным двигателем в вопросах оказания помощи Украине до сих пор выступает глава МИД ФРГ Анналена Бербок. В то же время канцлер Олаф Шольц поставки явно притормаживает», – резюмирует Рар.

    Ранее в НАТО исключили готовность поставлять ВСУ летальную военную помощь в 2024 году. Данное заявление было сделано в рамках итогового заседания организации с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Его венгерский коллега Петер Сийярто подчеркнул, что на принятии этого решения настоял Будапешт.

    Он также отметил, что ВСУ борются за целостность своей страны, но это «не наша война». Саму инициативу он объяснил нежеланием повышать эскалацию. Глава МИД Венгрии также добавил, что союзники непоколебимы в приверженности дальнейшему усилению политической и практической поддержки офиса Зеленского до тех пор, пока это необходимо.

    Ранее Сийярто сообщил, что все государства – члены НАТО согласны с тем, что Украина не будет принята в альянс в 2024 году. Он отметил, что этого не произойдет ни до следующего саммита, ни на нем самом. Однако сторонам все же удалось утвердить программу сотрудничества, в рамках которой организация продолжит обучать военных ВСУ.

    О подписании документа сообщил глава объединения Йенс Столтенберг. По его словам, договоренности включают в себя «взаимодействие по энергобезопасности и повышению совместимости сил Украины и НАТО». Кроме того, союзники обсудили дальнейшие реформы, которые предстоит провести офису Зеленского для сближения с альянсом.

    В частности, речь шла об изменении «системы военных закупок» и переосмыслении подходов к деятельности разведслужб. Ранее в рамках прошедшего заседания Кулеба назвал ВСУ «сильнейшей армией» в Европе с наиболее «закаленными» бойцами.

    29 ноября 2023, 16:07
    Глава МИД Венгрии сообщил о решении НАТО по членству Украины

    Глава МИД Венгрии Сийярто: Украина не будет принята в НАТО в 2024 году

    Глава МИД Венгрии сообщил о решении НАТО по членству Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Страны – члены Североатлантического альянса согласны с тем, что Киев не будет принят в НАТО в 2024 году, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто по итогам совещания с коллегами из стран НАТО в Брюсселе, которое длилось два дня, сообщил, что, как ясно дали понять союзники, в нынешних обстоятельствах о том, чтобы Украина стала членом альянса, и речи быть не может.

    «Сегодня всем стало понятно, что Украина не будет приглашена в НАТО до следующего саммита и на следующем саммите», – сообщил глава венгерского внешнеполитического ведомства, отметив, что на саммите в Вашингтоне в следующем году НАТО отметит 75-летие альянса, передает ТАСС.

    При этом НАТО и Украина утвердили программу сотрудничества на 2024 году, в рамках которой альянс продолжит обучать ВСУ.

    Коментарии (20)
    27 ноября 2023, 17:04
    Генсек НАТО признал высокий уровень неэффективных потерь Украины

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал большие потери ВСУ, несмотря на массированные поставки оружия

    Генсек НАТО признал высокий уровень неэффективных потерь Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Массированные поставки оружия и другая поддержка НАТО не помогли украинским военным избежать «сложной ситуации» и больших потерь, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

    «Ситуация на всей линии фронта, в особенности на востоке, очень тяжелая, мы видим высокий уровень потерь… на фоне неизменяющейся линии фронта», – сказал он, отвечая на вопросы журналистов накануне заседания глав МИД стран НАТО, передает РИА «Новости».

    Столтенберг добавил, что в НАТО «хотели бы, чтобы Украина освободила как можно больше территорий и как можно скорее», поэтому альянс будет продолжать поддержку ВСУ, чтобы дать Киеву «как можно более сильную позицию».

    При этом генсек НАТО подчеркнул, что нельзя недооценивать Россию, поскольку «все, что мы наблюдаем, даже с учетом этой существенной поддержки, не привело к существенному изменению линии фронта».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сравнил международную обстановку с периодом холодной войны.



    Коментарии (18)
    28 ноября 2023, 19:52
    Финляндия стягивает дополнительные войска на границу с Россией

    Yle: Финляндия стягивает дополнительные войска на границу с Россией

    Финляндия стягивает дополнительные войска на границу с Россией
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Финляндии стягивают к границе с Россией дополнительные войска из состава пограничной и береговой охраны Frontex, которые будут осуществлять пограничный контроль на восточном рубеже более двух месяцев, сообщил телерадиоканал Yle.

    Источник Yle сообщил, что в состав персонала, отправленного на границу, входят пограничники, специалисты по регистрации лиц, ищущих убежище, эксперты по документам и переводчики, передает ТАСС.

    По данным телеканала, на российской границе несут службу около половины личного состава пограничной службы Финляндии.

    Эксперт по пограничной безопасности Вилле Йоскитт отметил, что на сухопутной границе спокойно, но это не должно «усыпить», пишет «Газета.Ru». Он также назвал помощь Frontex признаком европейского сотрудничества.

    Ранее СМИ сообщили, что финские власти планируют закрыть прием беженцев на границе с Россией.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что финские власти наказывают в первую очередь собственных граждан, лишая страну возможностей развития, опуская железный занавес на востоке.

    Коментарии (21)
    28 ноября 2023, 14:21
    Генсек НАТО призвал готовиться к усилению боевых действий на Украине

    Генсек НАТО Столтенберг заявил о необходимости готовиться к усилению боевых действий на Украине

    Генсек НАТО призвал готовиться к усилению боевых действий на Украине
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    НАТО нужно подготовиться к усилению боевых действий на украинской территории, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.

    По его словам, НАТО нужно подготовиться «к усилению боевых действий и к новым воздушным и ракетным ударам», что делает важнее активизацию государствами – членами альянса помощи Украине, передает ТАСС.

    Ранее Столтенберг заявил, что массированные поставки оружия и другая поддержка НАТО не помогли украинским военным избежать «сложной ситуации» и больших потерь.

    Коментарии (27)
    29 ноября 2023, 21:57
    НАТО отказалась предоставлять Украине летальное оружие

    В НАТО отказались от предоставления Украине летального оружия в 2024 году

    НАТО отказалась предоставлять Украине летальное оружие
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В заявлении министров иностранных дел стран НАТО по итогам заседания с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы исключена готовность поставлять Киеву летальную военную помощь в рамках программы поддержки в 2024 году.

    По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, на этой позиции настояли в Будапеште во избежание рисков эскалации. Он отметил, что Украина борется за свою целостность, но это «не наша война», передает RT.

    Сийярто добавил, что Венгрия также настояла на том, чтобы участие стран НАТО в программе поддержки Украины было добровольным.

    В то же время министры заявили, что союзники непоколебимы в приверженности дальнейшему усилению политической и практической поддержки Украины до тех пор, пока это необходимо.

    Ранее Сийярто заявил, что Украина не будет принята в НАТО в 2024 году. При этом НАТО и Украина утвердили программу сотрудничества на 2024 году, в рамках которой альянс продолжит обучать ВСУ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все страны, являющиеся членами Североатлантического альянса, намерены продолжать поддерживать Украину.

    Коментарии (34)
    28 ноября 2023, 21:41
    Страны НАТО признали провал контрнаступления Украины

    Сийярто: Главы МИД стран НАТО признали провал контрнаступления Украины

    Страны НАТО признали провал контрнаступления Украины
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министры иностранных дел стран НАТО на своей встрече в Брюсселе признали, что контрнаступление ВСУ провалилось и не оправдало их ожиданий, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Сийярто по итогам первого рабочего дня министерского заседания НАТО заявил, что надежды на контрнаступление Украины сведены на нет, с его начала не было никакого прорыва на поле боя, что тихо и с опаской признали главы МИД стран альянса, передает ТАСС.

    Глава МИД Венгрии отметил, что почти никто «не рассматривал контрнаступление как успех» украинских сил, за исключением лишь одного из его коллег, в основном говорилось о том, что «все происходящее не оправдывает ожиданий».

    Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил об отсутствии у военного руководства Украины плана боевых действий на 2024 год. Президент Украины Владимир Зеленский согласился с тем, что отсутствие продвижения в ходе так называемого контрнаступления является «плохим сигналом». Он заявил, что «это не кино» и «не может быть волшебства каждый день».

    По данным Минобороны России, вооруженные силы Украины с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. военнослужащих, порядка 1800 единиц различного вооружения и военной техники.

    Коментарии (9)
    29 ноября 2023, 12:48
    Кулеба провозгласил ВСУ «сильнейшей армией» Европы

    Украинский министр Кулеба провозгласил ВСУ «сильнейшей армией» Европы

    Кулеба провозгласил ВСУ «сильнейшей армией» Европы
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в преддверии заседания Совета НАТО – Украина назвал провалившие летнее контрнаступление ВСУ «сильнейшей армией» в Европе.

    Кулеба в совместном заявлении с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что в «победе» Украины заинтересован не только киевский режим, но и все евроатлантическое сообщество. Попытки «защищать» Европу без Украины он назвал бесполезными.

    «Вы не сможете это сделать, просто потому, что у Украины сильнейшая и наиболее закаленная в боях армия в Европе», – приводит его слова РИА «Новости».

    Между тем Столтенберг ранее признавал, что массированные поставки оружия и другая поддержка НАТО не помогли украинским военным избежать «сложной ситуации» и больших потерь.

    Коментарии (48)
    29 ноября 2023, 10:38
    Пушков указал на свидетельство невменяемости одного из глав МИД НАТО

    Пушков назвал заявления в НАТО об успехах ВСУ свидетельством невменяемости

    Tекст: Ольга Никитина

    Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что на заседании глав внешнеполитических ведомств стран – участниц НАТО лишь один из участников пытался представить украинское контрнаступление как «победное».

    Пушков написал в своем Telegram-канале, что Сийярто «тактично умолчал» о том, кто именно настаивал на «успешности украинского контрнаступления».

    «Это тот случай, когда назвать фамилию было бы как выписать свидетельство о невменяемости», – отметил сенатор.

    Сийярто ранее говорил, что министры иностранных дел стран НАТО на своей встрече в Брюсселе признали, что контрнаступление ВСУ провалилось и не оправдало их ожиданий.

    Коментарии (5)
    28 ноября 2023, 22:48
    Озвучена «формула консенсуса» НАТО по членству Украины

    Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о согласии стран НАТО с невозможностью сейчас принять Украину в альянс

    Tекст: Антон Антонов

    Страны НАТО согласны, что сейчас вступление Украины в альянс невозможно, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, добавив, что такой шаг означал бы начало Третьей мировой войны.

    Как сообщил Сийярто, среди членов НАТО «согласие есть как минимум в том, что вступление Украины в НАТО сейчас невозможно». По его словам, «сложилась формула консенсуса, что возможно оно будет, если условия будут выполнены и союзники согласятся».

    По словам Сийярто, в этих «двух условиях» изменений не наблюдается. Он заявил, что сохраняется общее мнение о невозможности одобрить вступление Украины в альянс в сложившейся ситуации, передает РИА «Новости».

    Напомним, Сийярто сообщил, что министры иностранных дел стран НАТО на своей встрече в Брюсселе признали, что контрнаступление ВСУ провалилось.

    Коментарии (0)
    28 ноября 2023, 01:34
    Генсек НАТО заявил о террористической угрозе в Европе

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «в Европе угроза терроризма реальна».

    По его словам, непосредственной угрозы военного нападения на страны НАТО нет, но есть угроза террористических атак, передает ТАСС.

    Столтенберг отметил, что гуманитарная пауза в секторе Газа «позволила освободить заложников и доставить помощь населению». Также генсек заявил, что НАТО «никогда не играла активной роли в израильско-палестинском конфликте».

    Ранее генсек заявил о высоком уровне неэффективных потерь Украины.

    Коментарии (0)
    29 ноября 2023, 12:31
    Косачев расшифровал заявление Столтенберга об Украине и секторе Газа

    Tекст: Ольга Никитина

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг очевидно неправ, утверждая, что ситуации в секторе Газа и на Украине якобы нельзя сравнивать, в заявлениях генсека сокрыт ложный нарратив, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

    Косачев в своем Telegram-канале написал, что, согласно Женевским конвенциям 1949 года, международное гуманитарное право начинает применяться «с первого выстрела» и прекращается «после общего окончания военных действий». А потому ситуации в Газе и на Украине сравнивать не только можно, но и нужно, указал сенатор.

    Вице-спикер верхней палаты российского парламента напомнил, что натовцы после переворота 2014 года «упорно молчали» о ситуации на Украине, где началась гражданская война с чудовищными бомбардировками гражданского населения юго-востока, что является прямой аналогией с нынешней Палестиной.

    Заявления Столтенберга, по словам Косачева, создают «ложный нарратив, что люди, находящиеся в одном конфликте, отличаются от людей, находящихся в другом конфликте». Слова генсека НАТО означают, что люди отличаются с точки зрения ценности человеческой жизни, объема прав и возможностей правовой защиты. «Но эта версия вовсе не о международном праве, она вполне укладывается в натовскую концепцию «порядка, основанного на правилах», – подчеркнул вице-спикер Совета Федерации.

    Напомним, ранее президент Владимир Путин на саммите G20 отреагировал на высказывания некоторых коллег о том, что «их потрясает продолжающаяся агрессия России на Украине». «А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа в Донбассе? Это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа, сегодня не потрясает?» – задался вопросами российский лидер.

    Путин напомнил также, что это не Россия, а Киев отказался от мирных переговоров.

    Коментарии (2)
    29 ноября 2023, 14:43
    В НАТО признали, что не могут назвать российскую армию слабой

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России нельзя назвать слабыми, заявил в интервью газете El Mundo командующий многонациональным Северо-восточным корпусом Североатлантического альянса Юрген-Иоахим фон Зандрарт.

    Он подчеркнул, что российские военные концентрируют свое внимание на большом количестве артиллерии и на повышении эффективности наземных сил. Фон Зандрарт считает, что это не говорит о слабости ВС России, а лишь указывает на ее другой подход к операциям, командованию и контролю, передает RT.

    Ранее министры иностранных дел стран НАТО на своей встрече в Брюсселе признали, что контрнаступление ВСУ провалилось и не оправдало их ожиданий.

    Коментарии (0)
    29 ноября 2023, 13:12
    В Кремле предупредили Финляндию о последствиях необоснованного усиления границ

    Песков: Необоснованное усиление границы Финляндией может привести к напряженности

    Tекст: Ольга Никитина

    Финляндии никто и ничто не угрожает, а потому меры этой страны, направленные на усиление границ, являются избыточными, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Нет никакой угрозы и никакой напряженности на границе Финляндии с Россией, подчеркнул Песков.

    По его словам, усиление границы со стороны Финляндии при помощи Польши является абсолютно неспровоцированной и необоснованной концентрацией вооруженных подразделений вблизи России, передает ТАСС.

    Именно в ходе размещения дополнительных подразделений на границе может возникнуть напряженность между Россией и Финляндией, и финны «должны четко отдавать себе отчет» в этом, предупредили в Кремле.

    Ранее сообщалось, что Финляндия стягивает дополнительные войска на границу с Россией.

    Коментарии (0)
    28 ноября 2023, 12:37
    Столтенберг оценил близость Украины к НАТО

    Столтенберг заявил о приближении Украины к НАТО

    Tекст: Ольга Никитина

    Будущее Украины находится в НАТО, считает генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

    В интервью венгерскому интернет-изданию Index в преддверии начинающейся в Брюсселе двухдневной встречи глав внешнеполитических ведомств стран – членов альянса Столтенберг отметил, что Украина сейчас находится «ближе к НАТО, чем когда-либо прежде». Он пообещал продолжить помогать Киеву в проведении реформ, необходимых для членства в НАТО, передает ТАСС.

    При этом Столтенберг напомнил, что лидеры НАТО приняли решение о приглашении Украины в альянс, когда Киев выполнит все условия и союзники согласятся.

    Москва ранее предупреждала, что перспектива вступления в НАТО, как и в ЕС, является «морковкой» для Украины, которую Запад будет держать и впредь.

    Коментарии (3)
    28 ноября 2023, 13:42
    Песков: Украинский народ стал ритуальной жертвой для НАТО

    Песков: НАТО нацелено на сдерживание России и приносит в жертву народ Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Североатлантический альянс считает Россию противником, НАТО является инструментом конфронтации и сдерживания нашей страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что основное предназначение альянса, вопреки любым другим заявлениям, заключается именно в этом. НАТО, по его словам, анализирует ситуацию и видит реальное положение дел, однако от своих планов по сдерживанию России не отказывается, как и от «заклания украинского народа как ритуальной жертвы в борьбе с Россией», передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что Россия действует исходя из конфронтационных намерений НАТО и продолжает СВО.

    Ранее в Кремле заявляли, что страны Евросоюза являются членами Североатлантического альянса, который все больше приближается к границам России.

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