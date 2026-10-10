  • Новость часаВооруженные силы России взяли под контроль Лукашово и Лобановку
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ИИ поможет экономике России зарабатывать больше
    Реактивный беспилотник «Герань» впервые достиг Львова
    Боец ВС России в одиночку ликвидировал шестерых солдат ВСУ
    Психотерапевт Кульгавчук: Быстрые удовольствия приводят к «эмоциональной тупости»
    Пушков: Путин и Трамп пробили брешь в санкционной политике Запада
    Axios: США пригрозили лишить Киев разведданных
    «Росатом» выиграл арбитраж по спору о строительстве АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии
    Додик пообещал поднять вопрос о прокладке трубопровода для российского газа
    Песков предостерег россиян от поездок в страны ЕС
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Киев получил первое корейское предупреждение

    Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    Нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    16 комментариев
    10 октября 2026, 12:11 • Новости дня

    CBC: НАТО усилила защиту неба над Прибалтикой на случай войны с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Североатлантический альянс перешел от простого патрулирования к защите воздушного пространства над странами Прибалтики на случай вооруженного конфликта с Россией.

    Североатлантический альянс усилил защиту воздушного пространства над странами Балтии на случай потенциального конфликта с Россией, пишет РИА «Новости» со ссылкой на канадский телеканал CBC.

    Высотное патрулирование в рамках концепции небесного щита перестало быть обычными учениями. Канадские журналисты отмечают, что в небе над Литвой сейчас совершают полеты итальянские, испанские и турецкие истребители.

    По словам генерал-лейтенанта Гийома Тома, альянс перешел от патрулирования воздушного пространства к его обороне. При этом многие аналитики НАТО считают войну с Россией маловероятной, а создание полностью непроницаемой системы защиты – «математически невозможным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эскалацией возможное размещение новых войск НАТО в Прибалтике.

    Ранее глава ведомства Сергей Лавров охарактеризовал продвижение альянса к российским границам как нахрапистое. До этого у рубежей России были замечены сразу четыре самолета-разведчика военного блока.

    8 октября 2026, 14:57 • Новости дня
    Таллин пригрозил перекрыть Балтийское море для России
    Таллин пригрозил перекрыть Балтийское море для России
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    НАТО способно заблокировать выход в Финский залив для России за несколько часов, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

    Североатлантический альянс может перекрыть для России выход в Балтийское море, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету The Times.

    «Мы способны за несколько часов развернуть группировку из 50 тыс. опытных боевых военнослужащих. <…> Мы сможем закрыть Балтийское море в течение нескольких часов», – заявил Цахкна.

    Политик заявляет, что такие действия могут привести к блокаде Калининграда и лишить Россию доходов от продажи сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России обвинил НАТО в превращении Балтийского региона в зону конфронтации.

    Ведомство сообщило о планах ЕС и Североатлантического альянса заблокировать судоходство в Балтийском море.

    МИД назвал истинную цель операции НАТО на Балтике.

    Комментарии (67)
    9 октября 2026, 20:11 • Новости дня
    Европейские аналитики предложили парализовать город или метро в России

    NYT: В ЕС предложили парализовать город или метро в России в качестве сигнала

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ответ на гибридные угрозы, которые якобы исходят от Кремля, европейские аналитики обсуждают возможность использования кибератак для временной парализации российского города или метрополитена, пишут западные СМИ.

    Европейские аналитики допускают использование кибервозможностей для временной парализации города или метрополитена в России, передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times (NYT).

    «Аналитики предположили, что можно использовать кибервозможности для парализации российского города или московского метро в качестве предупредительного сигнала», – пишут авторы материала.

    Сейчас реакция Европы на предполагаемые угрозы ограничивается обвинениями и укреплением обороны потенциальных целей. Однако в ЕС продолжаются споры о том, насколько далеко может зайти ответ Брюсселя и стоит ли переносить действия на территорию России.

    Аналитики также рассматривают вариант развертывания передовых систем ПВО, включая территорию Украины, если страны НАТО увидят угрозу ударов по альянсу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе генсек НАТО Марк Рютте обсудил с союзниками поставку дополнительных систем ПВО Киеву. В июле он признал проблемы со снабжением украинской системы ПВО.

    Месяцем ранее Украина и ЕС решили удешевить ПВО Patriot.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 18:32 • Новости дня
    Самолет ВВС Швеции провел над Черным морем шесть с половиной часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шведский самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream S102B Korpen совершил посадку близ Бухареста после длительного пребывания над водами Черного моря.

    Самолет радиоэлектронной разведки ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen провел над акваторией Черного моря шесть с половиной часов. Борт с позывным SVF680 вылетел из международного аэропорта имени Анри Коанды около 9:00 мск и направился на восток, сообщает РИА «Новости», изучив полетные данные.

    Примерно в 9:27 мск самолет вошел в воздушное пространство над Черным морем. Разведчик вернулся в воздушное пространство Румынии около 15:56 мск, а в 16:22 мск приземлился в аэропорту вылета. Общее время разведки над акваторией составило около шести с половиной часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американский самолет-разведчик также совершил полет над Черным морем.

    Во вторник самолет ВВС Швеции также провел над акваторией шесть часов.

    В понедельник еще один шведский военный борт заметили над водами Черного моря.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 13:25 • Новости дня
    Немецкий военно-транспортный самолет сделал пять кругов над Балтикой

    Военный самолет ВВС Германии сделал пять кругов над Балтийским морем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas военно-воздушных сил Германии сделал как минимум пять кругов над Балтийским морем в районе шведских островов.

    Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas военно-воздушных сил Германии совершает маневры над акваторией Балтийского моря между шведскими островами Готланд и Эланд. Об этом свидетельствуют данные полетных ресурсов, передает РИА «Новости».

    Борт, который применяется для переброски войск и военной техники, поднялся в воздух около 9.40 мск с аэродрома Вунсторф неподалеку от Ганновера и взял курс на восток. По состоянию на 12.20 мск самолет продолжал полет, сделав минимум пять кругов по схожей траектории.

    В начале недели этот же военно-транспортный самолет был зафиксирован в небе над Прибалтикой: в понедельник он прилетал в Литву, а во вторник – в Латвию.

    В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность сил НАТО у западных границ России. Представители альянса объясняют расширение своих инициатив необходимостью сдерживания спецоперации на Украине, тогда как российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием иностранных войск в Европе.

    В Министерстве иностранных дел России подчеркивали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом исключительно на равноправной основе, призывая страны Запада полностью отказаться от курса на милитаризацию европейского континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разведывательный самолет НАТО заметили у границ России над Балтикой.

    Польша подняла истребители из-за российского Ил-20 над Балтийским морем.

    Варшава также поднимала военную авиацию из-за полета российских Су-30СМ2 в том же регионе.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    Американский профессор призвал Запад отказаться от расширения НАТО на Восток

    Профессор Сакс: Запад должен заявить об отказе от расширения НАТО на Восток

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Запад должен публично заявить об отказе от дальнейшего расширения НАТО на Восток и признать нейтральный статус Украины, заявил американский экономист Джеффри Сакс.

    Американский экономист, профессор Джеффри Сакс в интервью РИА «Новости» назвал условие окончания украинского конфликта. «Война закончится, когда Запад наконец публично заявит: расширение НАТО на Восток окончено. Украина и Грузия, а также любые другие страны по соседству с Россией не вступят в НАТО», – сказал он.

    Профессор Колумбийского университета считает необходимым не только признать нейтралитет Украины, но и отказаться от размещения на ее территории европейских войск в любое время. По его мнению, будущее мирное соглашение должен утвердить Совет Безопасности ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник госсекретарь США Марко Рубио исключил членство Украины в НАТО из повестки дня.

    В мае профессор Сакс назвал дальнейшее существование альянса абсурдным. В феврале он спрогнозировал достижение Россией всех целей на Украине.

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 02:51 • Новости дня
    Уиткофф заявил об обсуждении с Киевом завершения конфликта на Украине до зимы

    Tекст: Антон Антонов

    Представители Соединенных Штатов, стран Европы, НАТО и Киева провели в Майами встречу по вопросу завершения украинского конфликта «до наступления зимы», сообщил спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф.

    «Сегодня представители США, стран Европы, Европейской комиссии, Украины и НАТО встретились в Майами и провели конструктивные дискуссии о потенциальных путях деэскалации и завершения войны с Россией до наступления зимы, а также продвижения усилий по достижению прочного и долговечного мира», – заявил Уиткофф в X.

    Он заявил, что участники переговоров затронули меры по подготовке к зимнему периоду, включая энергетическую устойчивость и экспорт зерна. Также на повестке стояли вопросы гарантий безопасности, долгосрочные соглашения для предотвращения будущих конфликтов, послевоенное восстановление Украины и перспективы ее вступления в Евросоюз.

    По итогам встречи были определены направления для дальнейшей работы в преддверии будущих контактов Вашингтона с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что попытки Киева помешать выборам в России сорвали возможность немедленного возобновления переговоров.

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом дал понять, что цели и задачи СВО неизменны.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва продолжит достигать целей специальной военной операции военным путем, пока оппоненты не осознают необходимость обсуждения условий долгосрочного урегулирования.

    Сообщалось, что представители США встретятся в Майами с главой офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), главой службы внешней разведки Украины Рустемом Умеровым и главой фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамией.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 17:06 • Новости дня
    Учения сил НАТО с участием 12 тыс. военных завершились в Латвии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Масштабные военные маневры Namejs 2026 НАТО, в которых приняли участие около 12 тыс. латвийских и союзных военнослужащих, подошли к концу на территории Латвии.

    Тренировки проходили по всей территории прибалтийской республики со 2 сентября по 8 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вооруженных сил страны. В ходе маневров военные проверили планы обеспечения безопасности в городах и механизмы гражданской обороны, а также протестировали процедуры мобилизации резервистов.

    Особое внимание уделялось укреплению взаимодействия между национальными силами и союзниками по Североатлантическому альянсу, включая штаб дивизии НАТО «Север» и Объединенные силы реагирования.

    Сценарии учений разрабатывались с учетом боевого опыта, полученного на Украине. Военнослужащие отрабатывали применение беспилотных систем и защиту от дронов противника, а также реагирование на гибридные и обычные угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Североатлантический альянс анонсировал проведение учений по ядерному сдерживанию.

    В четверг блок заявил о планах организовать в Латвии тренировки по ведению информационных гибридных войн.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эскалацией возможное размещение новых войск НАТО в Прибалтике.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 06:19 • Новости дня
    Евродепутат Картхайзер заявил о планах ЕК создать аналог четвертой статьи НАТО

    Tекст: Катерина Туманова

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен форсирует разработку механизма консультаций при угрозах безопасности на фоне ожидаемых политических изменений в ведущих странах Европы, пытаясь создать аналог четвертой статьи НАТО, сообщил евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер.

    Брюссель стремится утвердить аналог четвертой статьи Североатлантического альянса до 2027 года. Инициатива предполагает создание специального протокола для реагирования на инциденты, не достигающие уровня открытого вооруженного конфликта.

    «Она [Фон дер Ляйен], вероятно, хочет действовать столь стремительно именно до того, как произойдут серьезные изменения в правительствах Германии и Франции. Шаг такого рода на уровне ЕС будет воспринят широкой общественностью как опасный», – заявил «Известиям» евродепутат Картхайзер.

    Проект также включает формирование нового европейского совета безопасности. В эту структуру планируют пригласить представителей Британии, Канады, Норвегии и Украины.

    Поводом для разработки механизма стали происшествия с беспилотниками в воздушном пространстве Польши и Румынии. Ответственность за эти инциденты западные страны бездоказательно возложили на Россию, проигнорировав предложения Москвы о проведении совместных консультаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Болгария отказалась задействовать статьи НАТО из-за атаки на суда в Черном море. Аналог статьи 4 НАТО вызвал всеобщее непонимание в Европе.

    Фон дер Ляйен начала превращать Евросоюз в военный блок.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Постпред при ОБСЕ обвинил НАТО в приближении прямой войны в Европе

    Полянский назвал Украину лабораторией НАТО для подготовки к войне с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что провокационные действия НАТО ведут к прямой войне в Европе, а альянс не заинтересован в завершении конфликта на Украине.

    «В действительности же подобные провокационные шаги альянса стремительно приближают нас к прямой войне в Европе», – сказал дипломат на заседании постсовета ОБСЕ. По его словам, блок называет свои маневры оборонительными, однако история нападений на Югославию, Ливию и Афганистан доказывает обратное, передает РИА «Новости».

    Постпред подчеркнул, что Североатлантический альянс активно готовится к противостоянию с Россией, поэтому совершенно не заинтересован в прекращении боевых действий. Он добавил, что Запад рассматривает конфликт как лабораторию для новых военных тактик и стратегий.

    «То, что в качестве «лабораторных крыс» используются простые украинцы, никого в Европе не волнует», – констатировал Полянский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ обвинил Запад в тиражировании инсинуаций вместо диалога.

    Дипломат сравнил ситуацию с безопасностью в Европе с кануном Второй мировой войны. Он назвал учения НАТО у Калининградской области угрозой применения силы.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    Захарова назвала эскалацией возможное размещение новых войск НАТО в Прибалтике

    Захарова: Москва сочтет эскалацией новые контингенты НАТО в Прибалтике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия расценивает как эскалацию потенциальное размещение дополнительных контингентов НАТО в странах Прибалтики, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Потенциальное размещение дополнительных натовских контингентов, в том числе американских войск, и создание соответствующей военной инфраструктуры в Прибалтике однозначно расцениваем как эскалацию», – приводит ее слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Россия и Белоруссия обвинили НАТО в провоцировании конфликта ядерных держав.

    В среду немецкий политик назвал безумием политику Североатлантического альянса в отношении Калининграда.

    На прошлой неделе постпред США исключил планы НАТО по нападению на Россию.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Россия и Белоруссия обвинили НАТО в провоцировании конфликта ядерных держав

    Россия и Белоруссия заявили о риске столкновения ядерных держав из-за НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Белоруссия выразили серьезную обеспокоенность действиями Североатлантического альянса в контексте украинского кризиса, которые могут спровоцировать прямое вооруженное столкновение ядерных держав, сообщает МИД.

    Россия и Белоруссия обеспокоены действиями НАТО в контексте украинского кризиса, которые могут привести к ядерному столкновению, передает ТАСС со ссылкой на совместное заявление двух стран в Первом комитете 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, опубликованное на сайте МИД.

    «Выражаем особую обеспокоенность в связи с деятельностью НАТО и ее государств-членов, направленной на создание вызовов и угроз безопасности и интересам России и Беларуси», – указывается в документе.

    Москва и Минск назвали действия стран альянса наиболее дестабилизирующими, провоцирующими серьезные стратегические риски. Отмечается, что враждебные шаги в контексте кризиса на Украине чреваты прямым вооруженным конфликтом ядерных держав, а также раскритикованы планы по развертыванию в Европе ракет средней и меньшей дальности.

    Кроме того, в заявлении отмечается, что Россия и Белоруссия выступают против размещения в космосе оружия любого вида и будут противодействовать политике милитаризации космического пространства. Осуждаются попытки использования космоса для вооруженной конфронтации, в том числе в рамках американского проекта «Золотой купол», включающего развертывание средств перехвата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД Сергей Лавров указал на потерю контроля НАТО над своими подопечными.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что Россия примет меры безопасности из-за планов Литвы по размещению ядерного оружия.

    В субботу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил стремление государств к обладанию ядерным арсеналом агрессивной политикой США.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 15:57 • Новости дня
    Испанский военный самолет пролетел у Калининградской области

    Военный самолет Испании заметили у границ Калининградской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Самолет военно-воздушных сил Испании пролетел в воздушном пространстве Литвы неподалеку от границы с Калининградской областью.

    Самолет военно-воздушных сил Испании Boeing Poseidon Airbus A400M Atlas осуществил полет в воздушном пространстве Литвы в непосредственной близости от границы с Калининградской областью, передает РИА «Новости» со ссылкой на анализ полетных данных.

    Воздушное судно с позывным номером AME3162 вылетело из испанского города Сарагоса около 11:36 по московскому времени. По состоянию на 15:00 мск этот самолет находился в литовском воздушном пространстве и пролетал неподалеку от рубежей России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу самолет-разведчик НАТО после полета у Калининградской области сел в Польше.

    В пятницу разведывательное воздушное судно альянса приблизилось к границе региона.

    В прошлом месяце у рубежей области заметили военную авиацию НАТО и Британии.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 22:47 • Новости дня
    Британский самолет-разведчик вернулся на базу после патруля у границ России

    Tекст: Антон Антонов

    Британский разведывательный Boeing RC-135W Rivet Joint совершил многочасовой патруль над Балтийским морем у Калининградской области и вдоль границ России с Прибалтикой и вернулся на базу, следует из полетных данных.

    Борт вылетел с британской авиабазы Уоддингтон около 12.42 мск и пересек территорию Нидерландов, Германии и Польши, после чего зашел в воздушное пространство Литвы, передает РИА «Новости».

    Он сделал петлю в Балтийском море неподалеку от Калининградской области, после чего пролетел над территориями трех прибалтийских государств вдоль их границ с Россией, сделав минимум две петли над Эстонией, и по схожему маршруту вернулся на базу в Уоддингтоне, где приземлился около 21.59 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский самолет-разведчик пролетел у границ Калининградской области.

    На прошлой неделе самолет-разведчик НАТО также приблизился к границе Калининградской области.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 08:23 • Новости дня
    МИД предупредил о риске инцидентов из-за наращивания сил ЕС у границ России

    МИД: Наращивание сил ЕС на границе грозит военными инцидентами

    Tекст: Вера Басилая

    Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников заявил, что наращивание военного потенциала стран Евросоюза на границах с Россией повышает вероятность непреднамеренных инцидентов.

    По словам Масленникова, наращивание странами Евросоюза оборонных возможностей вблизи российских рубежей увеличивает эскалационную неопределенность, передает РИА «Новости».

    «Наращивание европейцами своего военного потенциала на наших границах повышает вероятность непреднамеренных инцидентов», – заявил Масленников.

    Дипломат добавил, что последние инициативы европейских государств предполагают активное участие в них Киева. По его словам, сейчас в общественное сознание западных стран внедряется тезис о необходимости подготовки к вооруженному противостоянию с Россией в ближайшие годы.

    В конце сентября главы внешнеполитических и оборонных ведомств стран ЕС утвердили ряд общих военных проектов, включая инициативу по беспилотникам, создание системы обороны на море, космическую разведку и укрепление границ.

    Ранее Министерство иностранных дел констатировало превращение Евросоюза в агрессивный военно-политический блок. Еврокомиссар Андрюс Кубилюс призвал страны объединения ускорить военные приготовления.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил возможности российской разведки по контролю за границами.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 12:24 • Новости дня
    Литовская армия начала охрану границы с Калининградской областью

    МВД Литвы: Армия будет охранять границу с Россией в течение двух недель

    Tекст: Вера Басилая

    Армия Литвы совместно с пограничниками приступила к охране границы с Калининградской областью, сообщил глава МВД Мартинас Кателинас.

    «Режим охраны границы с участием армии предусмотрен на две недели. Это разумный период, который всегда, посоветовавшись, можно продлить», – заявил Кателинас.

    Отмечается, что по распоряжению министра обороны Робертаса Каунаса для помощи пограничникам направлены около 100 военных. Они будут задействованы в составе мобильных патрулей и мобильных постов наблюдения. Также к охране границы привлекут экипажи военной полиции, передает ТАСС.

    Власти называют привлечение армии на границу превентивной мерой.

    Ранее Литва решила привлечь армию к охране границы с Россией.

    В понедельник Вильнюс и Варшава наметили план эвакуации населения через госграницу.

    Летом Польша, Литва и Франция начали учения вблизи Калининградской области.

    Комментарии (0)
    Главное
    Лантратова и Меланья Трамп установят контакт по ситуации в Алешках
    Депутат АдГ Зингер: Правящие партии Германии не могут найти преемника Мерцу
    График выплаты долгов Украины Западу растянулся как минимум до 2061 года
    Силы ПВО за ночь уничтожили 560 беспилотников над 16 регионами России
    Индекс Мосбиржи ускорил рост после разговора Путина и Трампа
    Захарова объяснила опасность политика Гитлера Муссолини из Перу
    Белоруссия запретила продажу чая Greenfield из-за плесени

    Россия обеспечила себя мясом

    Четыре года подряд Россия полностью обеспечивает себя мясом. Отрасль продолжает расти благодаря открытию новых экспортных рынков. Экспорт приносит несколько миллиардов долларов. Однако у отрасли есть куда более важное значение для России. Это продуктовая безопасность. Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Берлин надолго застрял в конфликте с Москвой

    Газета ВЗГЛЯД представила сентябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Германия вновь возглавила список наиболее антироссийски настроенных государств Запада. Берлин продолжает курс, взятый в 2022 году, когда сделал ставку на скорое поражение России. Спустя четыре года расчет не оправдался, но немецкие официальные власти намеренно лишили себя возможности принять новую реальность. Подробности

    Перейти в раздел

    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

    Перейти в раздел

    Военный успех хуситов аукнется на весь Ближний Восток

    Развязанная хуситами гражданская война в Йемене, похоже, подходит к своему переломному эпизоду. По крайней мере, хуситам удалось добиться важнейшего успеха – блокировать стратегически важный город Таиз. Почему эта операция имеет значение не только для Йемена, но и для Ближнего Востока в целом, а значит, и для всего мира? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

      Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.

    • «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

      Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Согласие на выезд ребенка за границу в 2026 году: когда нужно, требуется ли разрешение второго родителя и как оформить

      По российским правилам ребенок может выехать за границу вместе с одним из родителей без нотариального согласия второго, если тот не подал заявление о несогласии на выезд. Если несовершеннолетний едет без своих законных представителей – например, с бабушкой, тренером, учителем или самостоятельно, – требуется нотариально оформленное согласие одного из законных представителей. При этом страна въезда может устанавливать более строгие требования и запрашивать согласие второго или обоих родителей. Рассказываем, когда в 2026 году нужно согласие на выезд ребенка за границу, как его оформить, какие документы взять в поездку и что делать, если второй родитель запретил выезд.

    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации