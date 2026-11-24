МВД: Полиция начала проверку после конфликта с участием фигуристки Погорилой

Tекст: Ольга Иванова

Предварительно установлено, что на парковке произошла ссора, в ходе которой неизвестный толкнул фигуристку, и она упала. Накануне в полицию поступили встречные заявления от обеих сторон, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе столичного главка МВД.

Сама Погорилая опубликовала видео в социальной сети, показав окровавленные костяшки пальцев, и сообщила, что получила травмы от «неадекватного человека». Она обратилась в травмпункт, где переломов не выявили, а затем написала заявление в полицию.

«Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом», – заявили в пресс-службе главка.

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