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Полиция начала проверку после конфликта с участием фигуристки Погорилой
МВД: Полиция начала проверку после конфликта с участием фигуристки Погорилой
Московская полиция организовала проверку после конфликта на парковке, в результате которого мужчина толкнул бронзового призера чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года Анну Погорилую.
Предварительно установлено, что на парковке произошла ссора, в ходе которой неизвестный толкнул фигуристку, и она упала. Накануне в полицию поступили встречные заявления от обеих сторон, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе столичного главка МВД.
Сама Погорилая опубликовала видео в социальной сети, показав окровавленные костяшки пальцев, и сообщила, что получила травмы от «неадекватного человека». Она обратилась в травмпункт, где переломов не выявили, а затем написала заявление в полицию.
«Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом», – заявили в пресс-службе главка.
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