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УАЗ запустил серийное производство внедорожников нового модельного ряда
УАЗ запустил в серию обновленные автомобили «Патриот Х», «Пикап Х» и «Профи Х»
Генеральный директор Ульяновского автозавода Ильнур Сахабиев сообщил о запуске серийного производства модернизированного модельного ряда внедорожников, старт продаж которых намечен на 2027 год.
Автомобили нового модельного ряда получили отечественные агрегаты, а также ряд изменений экстерьера и интерьера, учитывающих конъюнктуру рынка, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Машины будут оснащаться бензиновым двигателем объемом 2,7 литра мощностью 149,6 лошадиных сил от Заволжского моторного завода, а также новыми двухлитровыми дизельными моторами на 136 лошадиных сил производства елабужского завода «Соллерс». Полноприводные модификации укомплектуют новой электромеханической раздаточной коробкой.
Обновленные автомобили отличаются другим дизайном рулевого колеса, передней консоли и подлокотника. Машины получили функции электроподогрева сидений, ветрового стекла и руля, а также модернизированную мультимедийную систему и новую светодиодную оптику.
«Мы стремились сохранить и приумножить легендарные проходимость и выносливость, при этом сделав автомобили современнее и комфортнее в ежедневной эксплуатации», – отметил Сахабиев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Ильнур Сахабиев сообщил об изучении вариантов масштабного обновления моделей «Буханка» и «Хантер».
Весной производитель впервые показал рестайлинговый внедорожник «Патриот».
В прошлом году Ульяновский автомобильный завод полностью перевел производство на современные экологические нормы.