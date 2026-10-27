ОСК разработала концепцию автономного сухогруза класса «река-море»

ОСК представила концепцию полностью автономного судна на российском оборудовании

Tекст: Тимур Шайдуллин

ОСК представила на Всероссийской научной конференции «История военно-морской славы России: к 330-летию военно-морского флота» на площадке Президентской библиотеки в Петербурге концепцию полностью автономного сухогруза класса «река-море», сообщает пресс-служба корпорации.

Проект судна базируется на унифицированном решении «Платформа №1». Оно рассчитано на использование исключительно отечественного оборудования.

По словам руководителя проекта Константина Степанова, для автономных судов уже разработан маршрут от порта Кавказ до Ростова-на-Дону. Габариты судна составят 140 метров в длину, 16,5 метра в ширину, дедвейт – 5,5 тыс. т.

Судно будет оснащено автономным навигационным комплексом, камерами кругового обзора, средствами связи и защиты информации. Управление будет осуществляться из берегового центра дистанционного управления, штат которого состоит из капитана и оператора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца помощник президента Николай Патрушев обсудил с руководством Шанхайского транспортного университета подготовку специалистов в сфере судостроения.

Ранее власти запланировали направить почти 50 млрд рублей на финансирование госпрограммы развития судостроения в 2027 году.

До этого участники II Российско-Китайского форума подписали меморандум о создании на Дальнем Востоке производства двигателей и механизмов для судостроения.