Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Захарова: Россия закрывает двери только артистам с нацистской идеологией
Россия готова принимать зарубежных артистов, если их взгляды не противоречат международному праву и не пропагандируют нацистскую идеологию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможный визит американского рэпера Канье Уэста.
По ее словам, Москва не препятствует въезду зарубежных исполнителей, если они не нарушают российское законодательство, передает ТАСС.
«Мы никаким артистам двери не закрывали и не закрываем и не будем закрывать. Наши двери закрыты только для тех, кто исповедует нацистскую или неонацистскую, националистическую идеологию», – подчеркнула дипломат на полях Фестиваля новых медиа в мастерской управления «Сенеж».
Захарова также отметила, что в стране регулярно проходят масштабные международные фестивали и конкурсы. Она добавила, что ни одно крупное культурное событие или форум в России не обходится без участия как отечественных, так и иностранных гостей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году движение «Ветераны России» потребовало запретить Канье Уэсту въезд в страну из-за высказываний о нацизме.
Позже организаторы гастролей американского рэпера подтвердили получение артистом предоплаты за выступления.
Нижегородская «Совкомбанк арена» выразила готовность провести данное масштабное мероприятие.