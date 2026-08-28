Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Медведев заявил о полном государственном суверенитете России
Медведев: Россия является в полной мере суверенной страной
Россия в полной мере обладает государственным суверенитетом, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
«Добиться полного, неограниченного суверенитета – вот такого, например, как, допустим, есть в государственных отношениях, в международном праве, – сложно. И то мы знаем: далеко не каждое государство является в полной мере суверенным. Вот наша страна является. Почему? Потому что мы сильное государство», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».
Заявление было сделано во время встречи политика с участниками Фестиваля новых медиа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Дмитрий Медведев заявил о приоритете российских стратегических целей над требованиями западных стран.
Зимой зампред Совбеза назвал защиту независимости внешнего курса главной задачей военнослужащих.
В конце прошлого года президент Владимир Путин отметил возвращение России статуса полностью суверенной страны за время спецоперации.