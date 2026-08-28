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    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

    12 комментариев
    28 августа 2026, 21:18 • Новости дня

    Путин: Транспорт на газомоторном топливе наиболее перспективен для России

    Tекст: Вера Басилая

    Транспорт на газомоторном топливе наиболее перспективен для России в сравнении с электротранспортом, считает президент Владимир Путин.

    Путин на встрече с инженерами Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде заявил, что транспортные средства на газомоторном топливе имеют наибольшие перспективы в России по сравнению с электромобилями, передает РИА «Новости».

    «Будущее, скорее всего, за гибридными видами транспорта, а для нас газомоторное топливо, конечно, мне кажется, наиболее перспективное», – заявил Путин.

    В ходе рабочего визита президент осмотрел выставку передовых проектов форума «Сильные идеи для нового времени», выступил на пленарном заседании и провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород для участия в форуме «Сильные идеи для нового времени».

    Глава АвтоВАЗа Максим Соколов назвал гибридные автомобили наиболее перспективными для отечественного рынка.

    Вице-премьер Александр Новак спрогнозировал закономерный рост популярности машин на газе.

    28 августа 2026, 20:20 • Новости дня
    Путин лично протестировал новый автомобиль Volga К 50
    Путин лично протестировал новый автомобиль Volga К 50
    @ Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Нижний Новгород лично протестировал новую модель автомобиля Volga K 50.

    Глава государства проехал за рулем автомобиля по территории производственного кластера в Нижнем Новгороде, высоко оценив комфорт и легкость управления транспортным средством, передает РИА «Новости».

    Российский лидер проехал от одного цеха к другому в сопровождении представителя компании. Перед поездкой главе государства подробно рассказали о технических характеристиках свежей линейки машин. Он лично опробовал как водительское, так и пассажирское кресла.

    Отвечая на вопросы журналистов после тест-драйва, президент поделился впечатлениями от поездки. «В салоне мягко и тихо», – отметил Путин. Также он добавил, что автомобилем очень легко управлять, буквально одним пальцем.

    В рамках рабочей поездки в регион Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

    В июне первый вице-премьер России Денис Мантуров лично протестировал этот новый кроссовер на Петербургском международном экономическом форуме.

    Флагманский полноприводный внедорожник Volga K50 оценили в 4 млн 199 тыс. рублей.

    Видео поездки Путина за рулем Volga K 50 смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    28 августа 2026, 19:03 • Новости дня
    Путин: Россия ведет борьбу за свое настоящее и будущее
    Путин: Россия ведет борьбу за свое настоящее и будущее
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в настоящее время ведет борьбу за свое настоящее и будущее, заявил президент Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.

    Президент России Владимир Путин заявил, что страна сегодня борется за свое настоящее и будущее, а укрепление суверенитета должно сопровождаться практическими усилиями по повышению благополучия граждан, передает РИА «Новости».

    «В интересах укрепления суверенитета боремся за настоящее, будущее России нашими практическими усилиями, направленными на повышение благополучия граждан. И сильна Россия и будет сильна в будущем», – сказал Путин. Он отметил, что эти усилия напрямую связаны с укреплением суверенитета страны.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую поездку главы государства в Нижний Новгород.

    В рамках визита Путин провел встречу с губернатором региона Глебом Никитиным.

    На самом форуме российский лидер отметил способность смелых отечественных проектов определять развитие страны на десятилетия вперед.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    Комментарии (0)
    28 августа 2026, 16:30 • Новости дня
    Путин прибыл в Нижний Новгород
    Путин прибыл в Нижний Новгород
    @ Сергей Лукин/photo.roscongress

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Нижний Новгород для участия в масштабном форуме «Сильные идеи для нового времени».

    Российский лидер посетит выставку передовых проектов Агентства стратегических инициатив и выступит на пленарном заседании, передает РИА «Новости». Масштабное мероприятие проходит в городе 27 и 28 августа.

    Программа визита включает осмотр современных городских объектов и посещение местного автомобильного завода. Там президенту продемонстрируют процесс сборки новой модели Volga.

    Кроме того, рабочий график включает встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о рабочей поездке главы государства в Нижний Новгород.

    Накануне российский лидер направил приветственную телеграмму участникам форума гражданских инициатив.

    В марте Владимир Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным в Кремле.

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    28 августа 2026, 18:03 • Новости дня
    Путин поручил создать атлас военных и гражданских профессий будущего
    Путин поручил создать атлас военных и гражданских профессий будущего
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал идею обновить существующий «Атлас новых профессий», включив в него гражданские и военные компетенции, которые будут востребованы в будущем. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.

    По словам президента, новый документ должен учитывать изменения, которые будут происходить в профессиональной сфере в ближайшие десятилетия. Путин отметил, что знаком с планами по подготовке новой редакции атласа и назвал поставленную задачу амбициозной и новаторской., передает РИА «Новости».

    «Конечно, знаю о ваших планах сделать еще один шаг вперед – заглянуть за горизонт грядущих десятилетий, а именно: подготовить новую редакцию атласа с гражданскими и с военными компетенциями будущего. Задача по-своему очень амбициозная и новаторская», – сказал президент.

    Первое издание подобного документа было представлено в феврале 2014 года. Инициаторами проекта тогда выступили Агентство стратегических инициатив и Московская школа управления Сколково.

    В пятницу Путин прибыл в Нижний Новгород для участия в масштабном форуме «Сильные идеи для нового времени».

    Накануне глава государства направил приветственную телеграмму участникам этого мероприятия.

    Ранее российский лидер поручил правительству принять новые меры по повышению уровня трудоустройства выпускников учебных заведений.

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    28 августа 2026, 17:51 • Новости дня
    Путин призвал сделать российские технологии предметом гордости всей страны
    Путин призвал сделать российские технологии предметом гордости всей страны
    @ Mikhail Metzel/Kremlin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вся территория страны от Калининграда до Владивостока должна быть обеспечена отечественными технологическими решениями, заявил президент России Владимир Путин.

    Выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде, президент подчеркнул важность создания долгосрочного спроса на российскую продукцию, передает РИА «Новости».

    «Нам с вами нужно сделать так, чтобы вся страна от Калининграда до Владивостока гордилась и пользовалась продуктами, технологиями, которые сделаны в нашей стране, в России», – заявил глава государства. Он добавил, что необходимо выстроить полноценную систему поддержки инноваций.

    Кроме того, российский лидер отметил необходимость учитывать боевой опыт солдат и офицеров, полученный в ходе спецоперации. По его словам, эти знания должны применяться при развитии военных, гражданских и смежных технологий. Также важно формировать для фронтовиков направления для будущего трудоустройства и самореализации в мирной жизни.

    Ранее глава государства призвал к самостоятельному производству критически важной продукции.

    Российский лидер заявил об огромной пользе навыков ветеранов спецоперации для отечественной промышленности.

    Президент потребовал оснащать армию умной техникой на базе исключительно российских решений.

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    28 августа 2026, 18:06 • Новости дня
    Путин назвал операторов дронов и генетических инженеров профессиями будущего
    Путин назвал операторов дронов и генетических инженеров профессиями будущего
    @ Сергей Лукин/photo.roscongress

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал операторов беспилотников и специалистов по генетическому редактированию среди представителей профессий, которые сегодня влияют на конкурентоспособность государств.

    Об этом глава государства заявил во время выступления на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.

    «Способность прогнозировать будущее, понимать, какие компетенции необходимы для его формирования, всегда были сильной отличительной чертой Агентства стратегических инициатив. Еще в 2014 году вы представили Атлас новых профессий, в числе которых были и операторы дронов, и специалисты по генетическому редактированию», – отметил российский лидер.

    Он подчеркнул, что многие профессии, которые десять лет назад воспринимались как новые и перспективные, сегодня уже приобрели практическое значение и стали востребованными.

    «Сегодня эти и многие другие компетенции не просто востребованы, а определяют конкурентоспособность государства в целом», – заявил Путин.

    Ранее президент поручил подготовить новую редакцию атласа, которая должна учитывать не только гражданские, но и военные компетенции будущего. Путин назвал эту задачу амбициозной и новаторской.

    Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил о стремительном росте спроса на операторов беспилотных систем.

    Президент России призвал уделять особое внимание работе национальных центров генетических ресурсов.

    Глава государства назвал внедрение автономных беспилотных решений путем к укреплению глобальной конкурентоспособности страны.

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    28 августа 2026, 18:12 • Новости дня
    Путин призвал создать систему поддержки инноваций в России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин призвал сформировать в стране полноценную систему поддержки инновационных разработок и обеспечить устойчивый спрос на отечественную продукцию.

    Об этом глава государства заявил на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде, передает РИА «Новости». По словам президента, необходимо создать условия, при которых российские граждане будут пользоваться отечественными технологическими решениями и гордиться ими. Путин подчеркнул, что речь идет в том числе о формировании долгосрочного спроса на продукцию российских компаний.

    «Речь в том числе о том, чтобы сформировать долгосрочный спрос на отечественную продукцию, выстроить полноценную систему поддержки инноваций. Способность прогнозировать будущее, понимать, какие компетенции необходимы для его формирования, всегда была сильной отличительной чертой Агентства стратегических инициатив», – заявил Путин.

    Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Нижний Новгород для участия в масштабном форуме «Сильные идеи для нового времени».

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    28 августа 2026, 10:29 • Новости дня
    Песков сообщил о предстоящей встрече Путина и Лукашенко

    В Кремле анонсировали субботние переговоры лидеров России и Белоруссии

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшую субботу президент Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко, который накануне прибыл в российскую столицу.

    Президент России Владимир Путин в предстоящие выходные проведет официальную встречу с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, передает ТАСС. Известно, что глава соседней республики прибыл в Москву накануне запланированного мероприятия.

    Информацию о грядущих переговорах на высшем уровне официально подтвердили в Кремле. «Контакты с президентом запланированы на субботу», – сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах встретиться с российским руководством.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о подготовке Москвы к этим переговорам.

    Накануне белорусский лидер прибыл в Россию с рабочим визитом.

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    28 августа 2026, 11:31 • Новости дня
    Песков опроверг информацию о новых контактах Путина и Трампа

    Песков заявил об отсутствии новых переговоров между Путиным и Трампом

    Tекст: Мария Иванова

    В Кремле опровергли информацию о недавних контактах между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, уточнив, что речь идет о прежних беседах политиков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавние высказывания Дональда Трампа, передает РИА «Новости». Американский политик ранее упомянул о «хорошем разговоре» с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Никаких новых переговоров с Вашингтоном на уровне глав не было. Речь идет о прежних контактах», – заявил Песков в ответ на вопрос журналиста Life Александра Юнашева.

    До этого Трамп сообщил прессе, что Россия не намерена нападать на государства Североатлантического альянса. При этом президент США сослался на свои успешные переговоры с Путиным в прошлом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле пресс-секретарь президента России опроверг информацию о телефонном разговоре Владимира Путина с Дональдом Трампом.

    За несколько дней до этого представитель Кремля заявил о готовности американского лидера воспринимать позицию Москвы.

    В июне Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов прямой коммуникации глав государств.

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    28 августа 2026, 17:57 • Новости дня
    Путин заявил о важности инновационных проектов для долгосрочного развития России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде, заявил, что смелые отечественные проекты и инновационные разработки способны определить направление развития страны на десятилетия вперед.

    «Вот сейчас коллеги рассказывали на выставке о своих достижениях и как раз и говорили именно о своем, о новаторском, о том, чего и пока у наших конкурентов нет. И вот сегодня вновь здесь, на Стрелке, на пересечении Оки и Волги, обсуждаются смелые проекты, влияющие на развитие России на десятилетия вперед», – заявил президент, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую поездку главы государства в Нижний Новгород.

    В пятницу российский лидер прибыл в этот город для участия в масштабном мероприятии.

    Накануне Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам форума гражданских инициатив.

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    28 августа 2026, 12:45 • Новости дня
    Песков сообщил о насыщенной программе Путина на саммите ШОС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин проведет много важных двусторонних контактов на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, передает РИА «Новости». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «В Бишкеке будет очень насыщенная программа, крупные международные контакты, и также будет насыщенной с точки зрения двусторонних контактов», – рассказал представитель Кремля журналистам, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что российский лидер планирует принять участие в саммите ШОС в Киргизии. Мероприятие пройдет в Бишкеке 30-31 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал поездку Владимира Путина на саммит ШОС в Киргизию.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан рассчитывает провести переговоры с российским лидером во время этого мероприятия.

    Ранее глава государства назвал энергетику важнейшей отраслью сотрудничества Москвы и Бишкека.

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    28 августа 2026, 19:27 • Новости дня
    Путин расписался на клюшке и свитере юных хоккеистов в Нижнем Новгороде
    Путин расписался на клюшке и свитере юных хоккеистов в Нижнем Новгороде
    @ Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин посетил новую ледовую арену в Нижнем Новгороде, где получил в подарок клюшку с хохломской росписью и оставил автографы спортсменам.

    Путин во время визита в многофункциональный спортивный комплекс «VOLGA Арена» встретился с тренирующимися детскими командами, следует из сообщения Кремля. После осмотра инфраструктуры глава государства вышел на лед к юным спортсменам.

    «Комплекс – это подарок всем», – заявил российский лидер, поблагодарив строителей и губернатора за целенаправленную работу над проектом. Он также отметил большое количество хоккейных болельщиков в Нижнем Новгороде и огромную популярность этого вида спорта в регионе.

    Начинающие игроки выразили благодарность за возможность заниматься на современной площадке и пообещали добиваться только побед. В качестве сувенира они вручили президенту хоккейную клюшку, украшенную традиционной хохломской росписью. В ответ российский лидер оставил памятные автографы на другой клюшке и спортивном свитере.

    Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Нижний Новгород для участия в масштабном форуме «Сильные идеи для нового времени».

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    28 августа 2026, 13:36 • Новости дня
    Песков сообщил о поездке Путина в Нижний Новгород

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В пятницу президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Нижний Новгород, где выступит на форуме «Сильные идеи для нового времени», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Глава государства также осмотрит выставку проекта «Знай наших» и ознакомится с производством новых автомобилей Volga, передает РИА «Новости».

    «Сегодня рабочая поездка в Нижний Новгород. Главная цель – это общение по линии АСИ, Агентства стратегических инициатив. Путин выступит перед участниками мероприятия. Как всегда, пообсуждают тему АСИ», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он добавил, что российский лидер был инициатором создания агентства и уделяет ему много времени.

    В рамках поездки президент пообщается с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и проведет непубличную встречу с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.

    Кроме того, Путин посетит новые объекты инфраструктуры и автомобильное производство на бывшем заводе Volkswagen, где 19 июня этого года стартовали официальные продажи автомобилей Volga.

    Форум «Сильные идеи для нового времени» проходит с 2020 года по поручению президента. Организаторами выступают АСИ и фонд «Росконгресс», а соорганизаторами – ВЭБ.РФ и правительство Нижегородской области. Мероприятие проводится 27-28 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам форума гражданских инициатив в Нижнем Новгороде.

    В июне первый вице-премьер Денис Мантуров протестировал новый кроссовер возрожденного бренда Volga.

    В прошлом году глава государства поручил председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову поддерживать уникальные отечественные технологические проекты.

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    28 августа 2026, 12:28 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии планов разговора Путина и Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В графике президента России Владимира Путина пока нет переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, организация подобных контактов в настоящее время не обсуждается, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, в настоящее время организация диалога между российским и американским лидерами не обсуждается, передает РИА «Новости».

    «Нет, пока нет в планах», – заявил Песков в ответ на вопрос журналистов о возможной подготовке переговоров с Трампом. Дополнительных деталей относительно будущих контактов пресс-секретарь президента России не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года американский лидер подтвердил готовность к личной встрече с Владимиром Путиным.

    В конце декабря президенты России и США провели телефонную беседу длительностью более часа.

    В июне текущего года представитель Кремля заявил об отсутствии на повестке дня новых переговоров.

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    28 августа 2026, 12:19 • Новости дня
    Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с педагогами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в субботу встретится с учителями в преддверии Дня знаний, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Завтра будет одно мероприятие, приуроченное к предстоящему 1 сентября. Путин пообщается с педагогами в контексте приближающегося Дня знаний», – рассказал представитель Кремля.

    Кроме того, во второй половине того же дня российский лидер проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Глава соседнего государства прибудет в Россию с рабочим визитом, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль официально подтвердил информацию о грядущих переговорах на высшем уровне.

    Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом.

    В прошлом году российский лидер заслушал доклад министра просвещения о подготовке образовательных учреждений к 1 сентября.


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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

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      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

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      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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