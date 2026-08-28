Путин: Транспорт на газомоторном топливе наиболее перспективен для России

Tекст: Вера Басилая

Путин на встрече с инженерами Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде заявил, что транспортные средства на газомоторном топливе имеют наибольшие перспективы в России по сравнению с электромобилями, передает РИА «Новости».

«Будущее, скорее всего, за гибридными видами транспорта, а для нас газомоторное топливо, конечно, мне кажется, наиболее перспективное», – заявил Путин.

В ходе рабочего визита президент осмотрел выставку передовых проектов форума «Сильные идеи для нового времени», выступил на пленарном заседании и провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород для участия в форуме «Сильные идеи для нового времени».

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