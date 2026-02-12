Путин поручил принять меры для повышения уровня трудоустройства выпускников

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять новые меры по повышению уровня трудоустройства выпускников. В перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, говорится о необходимости совершенствования системы профориентации в учебных заведениях, вовлечении в этот процесс кадровых центров «Работа России», работодателей, а также внедрении цифровых технологий для координации работы.

Путин также отметил, что необходимо внедрять передовые региональные практики профориентации, создавать молодежные кадровые центры и содействовать трудоустройству молодых специалистов по наиболее востребованным в регионах профессиям.

В документе особое внимание уделено мониторингу работы по профессиональной ориентации и формированию индивидуальных траекторий развития учащихся на основе тесного взаимодействия вузов, колледжей, центров занятости и работодателей.

В числе поручений – подготовить предложения по увеличению финансирования на обучение по востребованным профессиям и специальностям, а также создать сетевые площадки для практического обучения студентов. Кроме того, правительство должно рассмотреть стимулы для работодателей, участвующих в создании учебно-производственных комплексов и поддержке учебных подразделений на своей базе.

Еще одно поручение касается проверки квалификационных требований к профессиям. Путин поручил Национальному совету при президенте по профессиональным квалификациям провести анализ требований к опыту работы и образованию на предмет избыточности. Как отмечается в документе, первый доклад с предложениями изменений должен быть представлен к 1 августа, после чего обновляться ежегодно.

Дополнительно президент поручил распространить лучшие региональные практики поддержки учащихся-целевиков, обучающихся по целевым договорам. До 1 августа 2026 года правительство совместно с комиссией Госсовета должно обобщить успешный опыт и обеспечить его внедрение во всех субъектах России для повышения эффективности мер поддержки студентов.

