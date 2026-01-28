Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?0 комментариев
Путин поздравил президента ЦАР с победой на выборах
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой, которого поздравил с победой на выборах, сообщили в Кремле.
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой, сообщается на сайте Кремля.
Российский президент поздравил Туадеру с убедительной победой на президентских выборах, состоявшихся 28 декабря 2025 года. Путин пожелал народу ЦАР процветания и благополучия.
В ответ Туадера поблагодарил Путина за разноплановую поддержку в деле укрепления суверенитета и безопасности страны. В ходе диалога стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Лидеры подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие дружественных двусторонних связей между Россией и Центральноафриканской Республикой.
Ранее Фостен-Арканж Туадера одержал победу на президентских выборах в ЦАР, получив почти 78% голосов избирателей.