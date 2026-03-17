Москалькова приветствовала решение Путина о помиловании 23 женщин
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова приветствовала решение президента России Владимира Путина о помиловании 23 женщин.
По ее словам, особо значимым она считает тот факт, что среди помилованных оказались матери и другие родственницы военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.
«Приветствую решение президента РФ о помиловании 23 женщин. Особо значим тот факт, что среди помилованных – мамы, а также родственницы участников специальной военной операции», – написала Москалькова в своем канале в Max.
Она добавила, что государство должно обеспечивать защиту прав таких граждан и что указ Путина является важным шагом по поддержке семей, чьи члены выполняют воинский долг.
Напомним, Путин подписал указ, согласно которому помилованы 23 осужденные женщины.
В 2024 году Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин.