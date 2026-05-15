Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в экономике и обороне
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утром в пятницу провели телефонный разговор.
«Что обсуждали? Главное: сотрудничество в экономике и в области обороны», – сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».
Кроме того, главы государств затронули тему планируемых совместных мероприятий, касающихся указанных направлений двустороннего взаимодействия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил праздничные мероприятия в Москве.
Вечером того же дня Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в формате рабочего обеда.
В марте лидеры двух стран по телефону обсудили ключевые вопросы экономического взаимодействия.