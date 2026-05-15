  • Новость часаРоссийские войска освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    О последствиях вступления в НАТО сербам нужно задуматься уже сейчас
    Лавров назвал Зеленского новым фюрером Европы
    Юшков оценил слова Трампа о готовности Китая покупать нефть у США
    Мирошник сообщил об афганских методах пыток ВСУ в украинском плену
    Украина передала России искалеченных военнопленных
    Лавров: Путин испытал европейцев Шрёдером
    СВР: Украина начала массовую скупку российских Telegram-каналов
    Рубио сообщил о неизменности курса США по вопросу Тайваня
    Одобрено строительство первого в России подземного хранилища CO2
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Ореол обреченности реет над аналоговым человеком

    Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    5 комментариев
    15 мая 2026, 12:18 • Новости дня

    Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в экономике и обороне

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утром в пятницу провели телефонный разговор.

    «Что обсуждали? Главное: сотрудничество в экономике и в области обороны», – сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

    Кроме того, главы государств затронули тему планируемых совместных мероприятий, касающихся указанных направлений двустороннего взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил праздничные мероприятия в Москве.

    Вечером того же дня Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в формате рабочего обеда.

    В марте лидеры двух стран по телефону обсудили ключевые вопросы экономического взаимодействия.

    14 мая 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин заявил о планах создания технологических альянсов России с другими странами
    Путин заявил о планах создания технологических альянсов России с другими странами
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва планирует активно развивать взаимовыгодное технологическое сотрудничество с иностранными партнерами, избегая изоляции при укреплении суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на юбилейном X съезде Союза машиностроителей России.

    Российские власти настроены на открытое взаимодействие в сфере машиностроения, передает ТАСС. Выступая на юбилейном съезде профильного союза, Владимир Путин обозначил ключевые векторы развития отрасли.

    «Намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами, поддерживать инициативы иностранных партнеров, в которых используются российские машины, оборудование, технологические платформы», – сказал президент.

    По словам российского лидера, страна стремится к укреплению собственного технологического суверенитета. При этом Москва совершенно не собирается замыкаться в себе. Напротив, государство выбирает путь развития открытого и взаимовыгодного сотрудничества на международной арене.

    «Вновь подчеркну, укрепляя наш технологический суверенитет, мы не собираемся замыкаться в себе. Напротив, намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость самостоятельного создания критически важной продукции на фоне современных вызовов.

    Глава государства также сообщил о росте объемов производства в отечественной обрабатывающей промышленности на четверть по сравнению с 2021 годом.

    Ранее российский лидер отметил успешное выполнение возросшего государственного заказа оборонными предприятиями.


    Комментарии (13)
    15 мая 2026, 11:35 • Новости дня
    Лавров: Путин испытал европейцев, предложив Шрёдера в качестве переговорщика
    Лавров: Путин испытал европейцев, предложив Шрёдера в качестве переговорщика
    @ Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Инициатива назначить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера переговорщиком от Евросоюза спровоцировала бурные дискуссии, став своеобразной проверкой Европы на политическую зрелость, отметил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.

    Европейские страны подняли большой шум после слов президента России о возможных кандидатах в переговорщики от Евросоюза, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи глав МИД стран БРИКС в Нью-Дели.

    «Вдруг они стали говорить, ну да, придется когда-то нам с Россией разговаривать. Но оговариваются при этом. Говорить придется, однако определять, о чем и когда, будем мы – европейцы», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

    По словам министра, подобные заявления трудно воспринимать всерьез, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Владимир Путин проверил политическую зрелость европейцев, когда 9 мая предложил кандидатуру Герхарда Шрёдера для ведения диалога с российской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об активных дискуссиях среди европейских политиков из-за этой идеи.

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц категорически отверг инициативу о назначении специального представителя.

    Комментарии (2)
    14 мая 2026, 19:41 • Видео
    Сербия решила вступить в НАТО?

    В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 15:00 • Новости дня
    Путин призвал производить критически важную продукцию внутри страны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость самостоятельного создания критически важной продукции на фоне современных вызовов.

    Президент Владимир Путин принял участие в десятом юбилейном съезде Союза машиностроителей России, который проходит в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

    «Сама жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись, доказали правильность тезиса о том, что нам необходимо самостоятельно производить критически важную продукцию. Иметь свои «технологические ключи» ко всем производствам, которые принципиально значимы для экономики, для повышения [качества] жизни людей и обеспечения безопасности государства», – заявил президент..

    Предыдущий визит президента на съезд состоялся десять лет назад, в апреле 2016 года. Тогда он оценивал состояние машиностроения с учетом мировой конъюнктуры. В последующие годы российский лидер регулярно направлял участникам приветствия, подчеркивая важность отрасли для укрепления промышленного потенциала страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства перед участниками съезда Союза машиностроителей России.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал об увеличении экспорта продукции отечественного машиностроения на 28% за прошлый год.

    Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о планах создания универсального авиадвигателя ПД-35 для военной и гражданской техники.

    Комментарии (15)
    14 мая 2026, 15:18 • Новости дня
    Путин рассказал о регулярном обсуждении ключевой ставки с Центробанком

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей упомянул постоянные консультации с профильными ведомствами по вопросам кредитно-денежной политики и доступности долгосрочного финансирования.

    Российский лидер Владимир Путин выступил на десятом съезде Союза машиностроителей России, передает ТАСС. В ходе мероприятия поднимались актуальные экономические вопросы.

    «Сейчас все-таки десятый съезд – юбилейный. Не буду о грустном говорить, не буду говорить о ключевой ставке, не буду говорить о необходимости наличия «длинных денег» и укреплении рубля. Мы со многими из вас регулярно встречаемся, все это известно, обсуждаем с правительством, с Центральным банком. Вы в материале», – отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства перед участниками съезда Союза машиностроителей России.

    В конце апреля Банк России опустил ключевую ставку до 14,5% годовых.

    Длительное удержание жесткой денежно-кредитной политики усложнило обслуживание долгов клиентам банков.

    Комментарии (3)
    14 мая 2026, 15:22 • Новости дня
    Путин заявил о росте обрабатывающей промышленности на четверть по сравнению с 2021 годом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объемы производства в российской обрабатывающей промышленности продемонстрировали значительный рост, превысив показатели досанкционного периода, сообщил президент России на юбилейном X съезде Союза машиностроителей страны.

    Президент Владимир Путин сообщил о существенном росте показателей отечественной обрабатывающей промышленности. По сравнению с досанкционным 2021 годом объемы производства увеличились на четверть, передает ТАСС.

    Глава государства озвучил эти данные во время выступления на юбилейном X съезде Союза машиностроителей России. Он подчеркнул значимость достигнутых успехов в текущих экономических условиях.

    «Результаты, несмотря на все проблемы, о которых мы знаем, о которых я сейчас вскользь только упомянул, все-таки, результаты весомые. По итогам прошлого года объем выпуска российской обрабатывающей промышленности почти на четверть превысил показатель 2021 года», – заявил президент.

    Ранее на съезде Путин подчеркнул необходимость самостоятельного создания критически важной продукции. Также российский лидер отметил увлечение молодых инженеров самбо.

    До этого первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал об увеличении экспорта отечественного машиностроения на 28 %.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 15:46 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости привлечения в оборонную промышленность ветеранов СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей подчеркнул важность опыта бойцов спецоперации в решении производственных задач и призвал отказаться от жесткого деления предприятий на оборонные и гражданские.

    Президент России Владимир Путин на X съезде Союза машиностроителей заявил, что опыт ветеранов спецоперации принесет значительную пользу отечественной промышленности, передает ТАСС. Выступая в Национальном центре «Россия», глава государства также призвал отказаться от формального разделения предприятий на оборонно-промышленный комплекс и гражданский сектор.

    «Уверен, реализовать эти принципы на практике помогут и наши ребята, мы с полным основанием говорим, наши герои, прошедшие специальную военную операцию. Люди с огромным опытом, которые умеют быстро находить ответы на поставленные задачи, хорошо ориентируются в тактике применения систем вооружения во фронтовых условиях, знают, что нужно их боевым товарищам на линии боевого соприкосновения», – отметил президент.

    Ранее на съезде Владимир Путин призвал повысить скорость принятия решений в промышленности. Он отметил, что предприятия ОПК уверенно выполняют выросший с началом спецоперации гособоронзаказ, и добавил, что объем обрабатывающей промышленности страны увеличился в 2025 году на четверть по отношению к 2021 году.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 15:27 • Новости дня
    Путин: ОПК успешно справляется с возросшим гособоронзаказом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные оборонные предприятия успешно справляются с государственным заказом, объемы которого значительно увеличились после начала специальной военной операции, отметил глава государства.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил работу предприятий оборонно-промышленного комплекса. Выступая на съезде Союза машиностроителей России, глава государства отметил успешное выполнение возросших задач, передает РИА «Новости».

    «Особые слова благодарности коллективам предприятий оборонно-промышленного комплекса, о котором здесь уже упоминалось. Вы уверенно выполняете государственный оборонный заказ, который заметно вырос с началом специальной военной операции, смотрите вперед, запускаете в серию перспективные виды военной техники, разработанной на основе современного боевого опыта», – заявил российский лидер.

    Ранее на съезде Владимир Путин сообщил о росте объема обрабатывающей промышленности России в 2025 году на четверть по сравнению с 2021 годом.

    Также на заседании президент подчеркнул необходимость самостоятельного создания критически важной продукции на фоне современных вызовов. Кроме того, на форуме глава государства отметил увлечение «инженеров будущего» самбо.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 15:32 • Новости дня
    Путин заявил об успехах машиностроителей вопреки санкциям

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отечественная отрасль успешно справляется с внешним давлением и разрывом связей с иностранными партнерами, демонстрируя уверенный рост на внутреннем и зарубежных рынках, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на юбилейном, X съезде Союза машиностроителей России.

    Российские машиностроители эффективно преодолевают препятствия, создаваемые недружественными государствами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на десятом, юбилейном съезде Союза машиностроителей, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что отрасль не только сохранила стабильность, но и укрепила свои позиции в условиях жестких ограничений.

    «Я скажу о том, что, несмотря ни на какие сложности в последние годы, отечественные машиностроители действуют в непростых условиях, включая разрыв связи с некоторыми иностранными контрагентами и внешнее давлением со стороны недружественных стран. Но тем не менее в этих обстоятельствах российские компании, их руководители, сотрудники проявляют гибкость и умение применять нестандартные подходы», – сказал Путин.

    По словам президента, добиться таких результатов удалось благодаря перестройке логистических цепочек и замещению импортных деталей. Предприятия активно внедряют собственные научные разработки и оригинальные технологические решения. Это позволило сохранить бесперебойную работу заводов и выйти на новые рубежи сбыта продукции, продолжая инвестировать в развитие и научные исследования.

    «За счет переключения логистики, замены ряда комплектующих, освоения собственных, оригинальных научных и технологических решений не только сохранили ритмичную работу, но и в целом ряде случаев заняли новые позиции как на внутреннем, так и на зарубежном рынке, реализуют программы развития, вкладывают в исследовательские заделы и укрепление каждого потенциала», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства перед участниками съезда Союза машиностроителей России.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров отметил увеличение экспорта продукции отечественного машиностроения на 28% за прошлый год.

    Глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал о планах создания универсального двигателя ПД-35 для различных сфер применения.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин рассказал об обширных инструментах поддержки промышленности

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава государства на юбилейном съезде Союза машиностроителей подчеркнул эффективность действующих правительственных мер, направленных на стимулирование спроса и развитие отечественного производства.

    Российский лидер выступил на десятом съезде Союза машиностроителей России, передает ТАСС. Во время своей речи он обратил внимание на то, что кабинет министров применяет широкие механизмы помощи производственному сектору.

    «Проекты, стимулирующие спрос на такую продукцию, запущены и будут развиваться. Безусловно, мы будем и дальше их поддерживать», – подчеркнул президент.

    Он также добавил, что некоторые считают предложенные правительством меры недостаточными. Однако эти механизмы существуют, и многие участники съезда весьма успешно ими пользуются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства сообщил об увеличении объемов производства в отечественной обрабатывающей промышленности на четверть.

    Российский лидер подчеркнул необходимость самостоятельного создания критически важной продукции. Он высоко оценил успешное выполнение предприятиями оборонно-промышленного комплекса значительно возросшего государственного заказа.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 15:36 • Новости дня
    Путин призвал ускорить принятие решений в промышленности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский лидер на десятом съезде Союза машиностроителей России подчеркнул важность оперативного внедрения инноваций для сохранения конкурентоспособности отечественного производства и укрепления суверенитета.

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость повышения скорости принятия решений в промышленном секторе. Выступая на десятом съезде Союза машиностроителей России, глава государства отметил, что страна не имеет права отставать от мировых конкурентов, передает ТАСС.

    «В их числе максимально широкое внедрение лучших технологических и организационных инноваций. Для чего нужно постоянно анализировать не только собственный, но разумеется, и лучший зарубежный опыт. Еще один ключевой принцип – это повышение скорости принимаемых решений, действий в производстве, но это изначально проблема», – заявил президент.

    Путин напомнил, что базовые принципы укрепления суверенитета в сфере обороны и безопасности были обозначены еще на прошлом Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, проблема со скоростью принятия решений существует веками, и сейчас ей необходимо уделить особое внимание.

    Ранее на съезде президент заявил об уверенном выполнении предприятиями ОПК возросшего гособоронзаказа. Также Путин отметил рост объема обрабатывающей промышленности России на четверть к 2021 году и подчеркнул необходимость самостоятельного создания критически важной продукции на фоне современных вызовов.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 15:59 • Новости дня
    Путин призвал создавать новые виды конкурентной продукции

    Tекст: Ольга Иванова

    России необходимо развивать собственные технологии и выпускать конкурентоспособную продукцию для обеспечения безопасности и экономического роста, заявил президент России Владимир Путин.

    Современные вызовы подтвердили важность создания собственной технологической инфраструктуры и независимого производства критически важной продукции, передает ТАСС. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на X съезде Союза машиностроителей России в Национальном центре «Россия».

    «Сама жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись, доказали правильность тезиса о том, что нам необходимо самостоятельно производить критически важную продукцию, иметь свои технологические ключи ко всем производствам, которые принципиально значимы для экономики, для повышения жизни людей и, разумеется, для обеспечения безопасности государства», – подчеркнул глава государства.

    Президент отметил успешность стратегической линии страны, направленной на отказ от слепого копирования иностранных решений.

    «Оправдывает себя наша стратегическая линия, а именно: не копировать чужое, а задавать тенденции на рынках, осваивать новые виды конкурентной продукции, включая выпуск качественных самолетов, железнодорожной, сельхозтехники, иной техники, создание и ускоренное внедрение промышленных роботов, цифровых платформ и автономных систем, технологий искусственного интеллекта. Проекты, стимулирующие спрос на такую продукцию, запущены и будут развиваться», – приводит его слова канал Кремля в Мах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства перед участниками съезда Союза машиностроителей России.

    На самом мероприятии Владимир Путин сообщил о росте объемов производства в отечественной обрабатывающей промышленности на четверть по сравнению с 2021 годом.

    В прошлом году российский лидер заявил о невозможности достижения технологического лидерства исключительно путем импортозамещения.

    Комментарии (2)
    14 мая 2026, 15:09 • Новости дня
    Путин отметил занятия самбо среди участников программы «Инженеры будущего»

    Путин отметил занятия самбо среди участников программы «Инженеры будущего»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский лидер Владимир Путин посетил десятый съезд Союза машиностроителей, где во время доклада о развитии кадрового потенциала оценил спортивные хобби молодых специалистов.

    Президент России Владимир Путин принял участие в работе X съезда Союза машиностроителей России, передает ТАСС. Во время мероприятия руководитель объединения Сергей Чемезов представил подробный отчет о реализации проекта «Инженеры будущего». Выступление сопровождалось показом множества статистических данных и фотографий.

    Президент внимательно изучил визуальные материалы, рассказывающие о повседневной жизни работников отрасли. «Инженеры будущего самбо занимаются», – заметил Путин, глядя на идущие на заднем фоне слайды.

    Официальной датой появления этого вида единоборств считается 16 ноября 1938 года. Именно тогда советский Спортивный комитет принял решение включить дисциплину в перечень развиваемых в стране видов спорта.

    Ранее в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал обращение Владимира Путина к участникам съезда Союза машиностроителей России. До этого глава государства поздравил самбистов с профессиональным праздником в статусе национального достояния страны.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 14:46 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с последствиями циклона

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил президенту Индии Драупади Мурму и индийскому премьеру Нарендре Моди глубокие соболезнования после масштабного стихийного бедствия в штате Уттар-Прадеш, унесшего жизни людей и причинившего серьезный материальный ущерб, сообщила пресс-служба Кремля.

    Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    «Уважаемая госпожа президент, Уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными последствиями циклона в штате Уттар-Прадеш», – говорится в послании.

    Владимир Путин попросил передать слова искреннего сочувствия семьям погибших граждан. Кроме того, президент пожелал скорейшего выздоровления всем местным жителям, пострадавшим от разгула стихии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате сильной бури в индийском штате Уттар-Прадеш погибли по меньшей мере 56 человек.

    Напомним, в августе прошлого года оползни в индийском Кашмире унесли жизни 11 человек. Масштабные ливни на севере страны привели к гибели 240 местных жителей.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 11:04 • Новости дня
    Лавров назвал отношения Путина и Трампа дружескими

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Диалог между президентами России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа традиционно носит товарищеский и взаимоуважительный характер, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Стороны придерживаются четких пониманий, выработанных в ходе переговоров на Аляске, сказал Лавров, передает РИА «Новости».

    «Дух в отношениях между президентами России и США всегда дружеский, товарищеский и взаимоуважительный», – сказал он.

    Лавров напомнил, что в августе 2025 года Москву посетил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. Он представил идеи Вашингтона по устойчивому урегулированию украинского кризиса, которые учитывали недопустимость вступления Киева в НАТО и признание текущих территориальных реалий. Спустя неделю на саммите в Анкоридже российский лидер выразил готовность поддержать эти инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале глава МИД России Сергей Лавров заявил об отличных отношениях Путина и Трампа. В марте министр подтвердил сохранение Вашингтоном достигнутых на Аляске договоренностей. На прошлой неделе российский лидер рассказал о достойных словах американского коллеги про День Победы.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 12:33 • Новости дня
    Песков: Подготовка визита Путина в Китай завершена

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Окончены подготовительные мероприятия для визита президента Владимира Путина в КНР, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Визит состоится «совсем скоро», отметил Песков, передает РИА «Новости».

    «Уже завершена подготовка к этому визиту, все контакты состоялись, все основные параметры визита согласованы», – пояснил он.

    Вскоре Кремль сделает по этому поводу объявление, сообщил Дмитрий Песков.

    Он пояснял, что Москва и Пекин синхронно объявят о сроках визита Путина.

    Комментарии (0)
    Главное
    Россия передала Украине 526 тел погибших военных
    Финны обнаружили крупные залежи золота на границе с Россией
    Ермака поместили в платную камеру СИЗО
    Саудовская Аравия захотела заключить пакт о ненападении с Ираном
    Российских борцов допустили до соревнований с флагом и гимном
    Минздрав назвал самые непьющие российские регионы
    Вооруженный мужчина напал с ножом на ребенка под Москвой

    Инженерная школа подняла Россию на авиационный пьедестал

    Полностью отечественный двигатель ПД-8 для «Суперджета» – готов. Дело осталось за малым – собрать всю документацию и получить сертификат от Росавиации. Это огромное достижение не только для авиации России – без двигателей нет и самолетов. Это еще серьезное технологическое превосходство, в том числе над Китаем, который не умеет делать то, что Россия. Наконец, это дает России еще и суверенитет. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия строит из Ливии дугу безопасности в Центральную Африку

    Москву по приглашению российского правительства посетил замкомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Саддам Хафтар, один из сыновей командующего ЛНА Халифы Хафтара. При этом Россия развивает отношения и с политическими противниками ЛНА – ливийским Правительством национального единства (ПНЕ). По мнению экспертов, визит Хафтара является элементом стратегии России по созданию «дуги безопасности» от Северной Африки до Сахеля, где Ливии отведена роль ключевого узла этого проекта. Подробности

    Перейти в раздел

    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули

    Две разных концепции придуманы на Западе и в России для увеличения эффективности стрельбы по беспилотникам стрелковым оружием. В России начали делать специальные пули, на Западе – особые «умные прицелы». Как устроены и те и другие устройства – и почему российский подход выглядит более перспективным? Подробности

    Перейти в раздел

    О последствиях вступления в НАТО сербам нужно задуматься уже сейчас

    Первые в истории Сербии совместные военные учения с НАТО вызвали скандал, поскольку сербы в большинстве своем не простили альянсу нападения на себя и вступать туда не собираются, несмотря на инсинуации. Но в более далекой перспективе Сербия частью НАТО наверняка станет, а спасти ее от этого неравного брака непросто. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации