Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.
Алиханов заявил о планах создать универсальный авиадвигатель
Разрабатываемый двигатель ПД-35 можно будет использовать и для военной, и для гражданской авиационной техники, а также для энергетического машиностроения, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на съезде Союза машиностроителей России.
«Разрабатываемый двигатель ПД-35 также можно использовать и под военную, и под гражданскую авиатехнику, как мы надеемся, и для энергетического машиностроения», – отметил министр.
Кроме того, Алиханов рассказал о значительных успехах оборонно-промышленного комплекса в диверсификации производства. За последние пять лет предприятия ОПК выпустили продукцию для гражданского рынка на сумму свыше 2 трлн рублей. По словам главы ведомства, сейчас главной задачей становится обеспечение технологической независимости страны.
Министр подчеркнул важность обмена технологиями между оборонным и гражданским секторами. Он добавил, что оборонные заказы не могут расти бесконечно, поэтому предприятия ОПК способны стать локомотивом для реализации национальных проектов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года президенту России Владимиру Путину представили проект базового авиадвигателя ПД-35.
Ранее эта перспективная силовая установка успешно прошла стендовые испытания.
Сегодня Объединенная двигателестроительная корпорация завершила серию сертификационных испытаний другого отечественного авиадвигателя ПД-8.