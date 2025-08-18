Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.0 комментариев
Politico: Словакия продает оружие Украине вопреки заявлениям Фицо
Словацкие частные оборонные компании нарастили поставки вооружений на Украину, несмотря на официальные заявления главы правительства страны Роберта Фицо о прекращении государственной военной помощи киевскому режиму, пишет Politico.
В 2024 году экспорт вооружений из Словакии достиг 1,15 млрд евро, что составляет примерно 1% ВВП страны и вдвое превышает уровень 2023 года, такие данные приводит издание Politico.
В правительстве Словакии заявляли, что ни одного патрона из государственных складов на Украину не отправляется, однако частные компании не подпадают под эти ограничения.
Замглавы министерства обороны Игор Мелихер указывал, что официальная помощь Киеву включает только нелетальную поддержку и поставки электроэнергии.
Вместе с тем власти не препятствуют деятельности частных производителей вооружений, объясняя это принципами свободного рынка.
Мелихер отметил, что ограничение оборонных предприятий было бы «лицемерием» со стороны правительства Словакии.
На предприятиях производятся боеприпасы калибра 155 мм, самоходные гаубицы Zuzana 2, системы обнаружения, средства радиоэлектронной борьбы и связи. По словам министра обороны Роберта Калиняка, поддержка такого экспорта не считается поддержкой войны, а служит экономическому развитию и созданию рабочих мест в стране.
При этом часть техники продается не напрямую Киеву, а западным странам, которые сами решают, поставлять ли ее на Украину. Официальная стратегия Братиславы подвергается критике оппозиции, которая обвиняет власти в лицемерии и оппортунизме. Фицо неоднократно выражал несогласие с инициативами Евросоюза по финансированию военных проектов, однако правительство продолжает претендовать на европейские средства для внутренней оборонной промышленности.
До этого Фицо заявлял, что Запад использовал Украину для попытки ослабить Россию, однако эта попытка не увенчалась успехом.
Также Фицо отвергал заявления украинского МИД в том, что он якобы оскорбил Украину.