В Майами завершилась встреча делегаций США и Украины

Украинские СМИ сообщили о завершении встречи делегаций США и Украины в Майами
Американская и украинская делегации провели переговоры в Майами, однако по итогам встречи подробности и результы не разгоашаются, сообщили украинские СМИ.
Как сообщает украинский телеканал «Общественное», встреча американской и украинской делегаций в Майами, в которую входили спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, завершилась, передает РИА «Новости».
Украину на мероприятии представляли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Точные детали обсуждения и возможные договоренности стороны не раскрывают.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что основной темой переговоров должно было стать обсуждение позиций по итогам контактов между США, Украиной и Россией. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что спецпосланник президента США лишь донесет до Украины позицию России по итогам переговоров в Москве.
Информация о ходе встречи и ее результатах остается закрытой. Украинские и американские представители официально не комментировали достигнутые договоренности.
До этого МИД Турции сообщил о переговорах Фидана с Умеровым в Брюсселе.
Представители США ранее посетили Москву и провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин назвал встречу с Уиткоффом и Кушнером необходимой и полезной. Встречу Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Зеленским отменили.