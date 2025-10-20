Украинцам посоветовали зимой во время блэкаутов делать дыхательные упражнения

Tекст: Дарья Григоренко

Он отметил, что жителям стоит готовиться к длительным отключениям электроэнергии, которые могут длиться по восемь часов. «Блэкауты в этом году будут. Как готовиться? Прежде всего – психологически… Готовиться сидеть в темноте по 8 часов, есть холодную пищу, опаздывать на работу, стоять в пробках», – отметил Милованов, передает РИА «Новости».

Для этого Милованов рекомендует развивать умение управлять стрессом. «Проще всего это дыхательные упражнения. Вдох на четыре секунды, задержка на четыре, выдох на четыре, еще четыре секунды паузы. Несколько таких циклов, и мозг получает сигнал, что все под контролем», – пояснил он, приводя пример эффективной техники.

Кроме того, Милованов напомнил о необходимости заранее запастись пауэрбанками, фонариками, водой, теплой одеждой и свечами, чтобы пережить периоды отключения света и тепла.

В субботу в Днепропетровской области на Украине ввели экстренные отключения электроэнергии.

Ранее в компании «Черниговоблэнерго» сообщили, что в результате повреждения энергетического объекта в Корюковском районе Черниговской области около 17 тыс. жителей остались без электроснабжения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове после серии взрывов пропало электричество в ряде районов. В Киеве жители перекрылидорогу из-за отключений света.