ЕС потребовал для Украины права на членство в НАТО и обязать Россию возместить ущерб от войны

Tекст: Ольга Иванова

Полный текст плана Евросоюза по урегулированию ситуации на Украине опубликовала газета The Telegraph, сообщает «Коммерсантъ». Документ включает 24 пункта, разработанных в ответ на предложение бывшего президента США Дональда Трампа. Среди ключевых мер планирована организация контроля за соблюдением прекращения огня со стороны союзников Украины под руководством США, в основном в дистанционном формате с помощью дронов, спутников и иных технологий.

Евросоюз выдвинул следующие предложения:

1. После завершения боевых действий должны быть созданы условия для стабильного и безопасного мира.

2. Россия и Украина обязуются соблюдать прекращение огня в небе, на суше и в море.

3. Немедленное начало Киевом и Москвой переговоров о привлечении третьих стран для контроля за соблюдением прекращения огня.

4. Мониторинг выполнения договоренностей возлагается на союзников Украины во главе с США, с преимущественным использованием дистанционных средств: спутников, беспилотников и иных технологий.

5. Будет создан механизм, с помощью которого стороны смогут представлять отчеты о нарушениях режима прекращения огня и обсуждать меры по исправлению ситуации.

6. Возвращение Россией всех перемещенных украинских детей под контролем международных организаций.

7. Обмен военнопленными по принципу «всех на всех», а также освобождение Россией всех задержанных гражданских лиц.

8. Проведение территориальных переговоров на основе актуальной линии боевого соприкосновения.

9. После стабилизации режима прекращения огня стороны содействуют предоставлению гуманитарной помощи, включая перемещение родственников через линию разграничения.

10. Подтверждение суверенного статуса Украины, без какого-либо принуждения Киева к нейтралитету.

11. Украина получает юридически подкрепленные гарантии безопасности, в том числе от США, по аналогии со статьей 5 Устава НАТО.

12. Отсутствие каких-либо ограничений для Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и ее оборонно-промышленного комплекса.

13. Гарантами безопасности для Украины выступят ряд европейских и других заинтересованных государств, с правом Киева размещать на своей территории силы союзников.

14. Вступление Украины в НАТО возможно при согласии всех членов альянса.

15. Украина вступает в Евросоюз.

16. Подтверждение Украиной статуса безъядерного государства и приверженности Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

17. Территориальные вопросы будут обсуждаться с Россией и решаться после полного прекращения огня.

18. По достижении договоренностей по территориям Россия и Украина обязуются не изменять их силовым путем.

19. Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС при участии США и над Каховской ГЭС, будет создан механизм передачи контроля.

20. Обеспечение беспрепятственного судоходства Украины по реке Днепр и восстановление ее контроля над Кинбурнской косой.

21. Киев и его партнеры осуществляют экономическое сотрудничество без ограничений.

22. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине.

23. Поэтапная отмена санкций в отношении России после достижения прочного мира, с возможностью их восстановления в случае нарушения соглашения.

24. Начало переговоров по европейской безопасности с участием всех стран ОБСЕ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о выдвижении нового предложения по урегулированию на Украине, не раскрывая его деталей.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз отвергает возможность изменения границ Украины и не будет принимать меры, ослабляющие ВСУ.