В ЕС заявили о несогласии с изменением границ Украины

Tекст: Ольга Иванова

Европейский союз выступает против любых изменений границ Украины и не поддерживает введение ограничений, которые могли бы ослабить Вооруженные силы Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, опубликованное на сайте Еврокомиссии.

В тексте документа говорится: «Мы (ЕС – ред.) договорились об основных элементах, необходимых для справедливого и прочного мира и для сохранения суверенитета Украины... Во-первых, границы не могут быть изменены силой. Во-вторых, как суверенное государство, Украина не может иметь ограничений в отношении своих вооруженных сил». В ЕК считают, что страна должна самостоятельно принимать решения об укреплении обороны.

Фон дер Ляйен также отметила, что ЕС видит для себя ключевую роль в будущих договоренностях в сфере безопасности Украины. По ее словам, Евросоюз будет продолжать сотрудничество с Киевом, странами ЕС и США для продвижения к мирному урегулированию конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские чиновники выступили против нового плана США по урегулированию ситуации на Украине. Дональд Трамп одобрил предложенный мирный план по Украине, который обсуждается на международном уровне. Представитель США Стив Уиткофф достиг договоренности с министром обороны Украины Рустемом Умеровым по поводу урегулирования конфликта.



