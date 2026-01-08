Tекст: Тимур Шайдуллин

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Владимиру Зеленскому во время встречи в Париже, состроив ему укоризненную гримасу и шутливо погрозив пальцем, передает РИА «Новости». Издание The Telegraph сообщило, что этот жест главы Еврокомиссии выглядел как реакция на попытку Зеленского вписать в итоговое коммюнике фразу о нападении на Москву.

Автор статьи предположил, что украинский лидер рассчитывал, будто его действия останутся незамеченными, однако фон дер Ляйен публично выразила свое недовольство.

Кроме того, The Telegraph обратила внимание на то, что союзники Киева на встрече выглядели растерянными и не проявляли решительных действий, ограничиваясь только разговорами о необходимости что-то предпринять.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о положительном исходе переговоров с Владимиром Зеленским в Никосии и назвала вступление Украины в ЕС ключевой гарантией безопасности.

До этого СМИ назвали просьбы Евросоюза к США о гарантиях безопасности для войск на Украине странными и унизительными.

Напомним, что во вторник Британия и Франция подписали в Париже декларацию о создании военных баз на Украине в случае прекращения огня.