Марочко рассказал, к чему ведет освобождение Краснознаменки
Освобождение Краснознаменки в Днепропетровской области открывает возможности для формирования буферной зоны на границе с ДНР, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«Хочу отметить: наши бойцы, освободив Краснознаменку, преодолели водную преграду и сейчас могут накапливать силы и средства для того, чтобы сформировать буферную зону на стыке Донецкой Народной Республики с Днепропетровской областью», – заявил он ТАСС.
Российские войска 27 февраля освободили Краснознаменку в Днепропетровской области.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бойцы ВС России освободили Горькое и Нескучное в Запорожской и Харьковской областях. Кроме того, российские войска освободили Графское в Харьковской области. До этого они освободили Риздвянку в Запорожской области.
