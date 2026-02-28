Иран нанес удар по консульству США в Иракском Курдистане

Генконсульство США в Эрбиле подверглось нападению ракетой и БПЛА

Tекст: Тимур Шайдуллин

Генконсульство США в городе Эрбиль, находящемся на территории курдской автономии на севере Ирака, подверглось ракетной атаке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath. По сообщениям, к зданию дипмиссии были направлены ракета и несколько беспилотников.

По данным телеканала, все запущенные объекты – как ракета, так и беспилотники – были сбиты на подлете к консульству. Подтвержденной информации о пострадавших и нанесенном материальном ущербе на данный момент нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военные объекты США на Ближнем Востоке подверглись ракетным и беспилотным ударам со стороны Ирана, включая штаб Пятого флота в Бахрейне.

Израильские военные также заявили о массированном ракетном обстреле иранскими силами, при котором 35 ракет достигли территории Израиля и нанесли ущерб. Кроме того, в районе главного аэропорта Абу-Даби произошли несколько взрывов, подробности произошедшего пока неизвестны.



