Иран нанес удар по консульству США в Иракском Курдистане
Генконсульство США в Эрбиле подверглось нападению ракетой и БПЛА
Здание американского консульства в Эрбиле в Иракском Курдистане подверглось атаке с использованием ракеты и беспилотников, часть которых была перехвачена, сообщают ближневосточные СМИ.
Генконсульство США в городе Эрбиль, находящемся на территории курдской автономии на севере Ирака, подверглось ракетной атаке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath. По сообщениям, к зданию дипмиссии были направлены ракета и несколько беспилотников.
По данным телеканала, все запущенные объекты – как ракета, так и беспилотники – были сбиты на подлете к консульству. Подтвержденной информации о пострадавших и нанесенном материальном ущербе на данный момент нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военные объекты США на Ближнем Востоке подверглись ракетным и беспилотным ударам со стороны Ирана, включая штаб Пятого флота в Бахрейне.
Израильские военные также заявили о массированном ракетном обстреле иранскими силами, при котором 35 ракет достигли территории Израиля и нанесли ущерб. Кроме того, в районе главного аэропорта Абу-Даби произошли несколько взрывов, подробности произошедшего пока неизвестны.