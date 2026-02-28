35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Удары США и Израиля по Ирану сопровождались масштабной кибератакой
Politico: Удары США и Израиля по Ирану сопровождались кибератакой
Военная операция против стратегических объектов и комплекса зданий верховного лидера исламской республики проходила одновременно с мощным взломом электронных сетей, пишет газета Politico.
Соединенные Штаты совместно с Израилем нанесли серию ударов по иранской территории, которые были синхронизированы с крупной кибератакой, сообщает издание Politico, передает ТАСС.
Информацию подтвердил источник в структурах безопасности на Ближнем Востоке.
Согласно полученным данным, атаке подвергся комплекс зданий, служащий резиденцией для верховного лидера Ирана. Также удары пришлись по объекту, где базируется высшее военное командование страны.
В список целей попали и другие локации, имеющие стратегическое значение для обороны исламской республики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль в субботу нанес превентивный удар по Ирану. В Тегеране прогремела серия взрывов.
Президент США Дональд Трамп также объявил о начале крупной военной операции против Ирана для защиты американских граждан.