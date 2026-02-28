  • Новость часаРоссия осудила удары США и Израиля по Ирану
    Тимур Шерзад Как «Буря в пустыне» вызвала шторм на планете

    35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    40 комментариев
    Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    2 комментария
    28 февраля 2026, 13:35 • Новости дня

    Удары США и Израиля по Ирану сопровождались масштабной кибератакой

    Politico: Удары США и Израиля по Ирану сопровождались кибератакой

    Удары США и Израиля по Ирану сопровождались масштабной кибератакой
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Маряи Иванова

    Военная операция против стратегических объектов и комплекса зданий верховного лидера исламской республики проходила одновременно с мощным взломом электронных сетей, пишет газета Politico.

    Соединенные Штаты совместно с Израилем нанесли серию ударов по иранской территории, которые были синхронизированы с крупной кибератакой, сообщает издание Politico, передает ТАСС.

    Информацию подтвердил источник в структурах безопасности на Ближнем Востоке.

    Согласно полученным данным, атаке подвергся комплекс зданий, служащий резиденцией для верховного лидера Ирана. Также удары пришлись по объекту, где базируется высшее военное командование страны.

    В список целей попали и другие локации, имеющие стратегическое значение для обороны исламской республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль в субботу нанес превентивный удар по Ирану. В Тегеране прогремела серия взрывов.

    Президент США Дональд Трамп также объявил о начале крупной военной операции против Ирана для защиты американских граждан.

    28 февраля 2026, 10:50 • Новости дня
    Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана
    Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана
    @ Kenny Holston/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана с целью защиты американских граждан от угроз со стороны иранских властей.

    Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана, передает РИА «Новости». В своем видеообращении Трамп заявил: «Некоторое время назад вооруженные силы Соединенных Штатов начали крупные боевые операции в Иране».

    Американский лидер подчеркнул, что главной целью боевых действий является защита граждан США путем устранения угроз, исходящих от иранских властей. Он отметил, что Соединённые Штаты стремятся ликвидировать непосредственную опасность для своей страны со стороны Ирана.

    Кроме того, Трамп вновь подтвердил: Вашингтон не позволит Тегерану получить ядерное оружие. Он напомнил, что это было приоритетом его администрации и останется неизменной позицией США.

    Между тем, ранее Центральное командование ВС США отказалось давать комментарии относительно возможного участия американских сил в авиаударах по территории Ирана. Однако посольство США в Катаре перевело персонал в режим укрытия.

    Напомним, в субботу утром в Тегеране прогремела серия взрывов после ударов Израиля. Министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану и ввело на всей территории страны режим особого чрезвычайного положения.


    Комментарии (33)
    28 февраля 2026, 10:44 • Новости дня
    Reuters: Иран нанесет сокрушительный ответный удар по Израилю
    Reuters: Иран нанесет сокрушительный ответный удар по Израилю
    @ Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранские власти начали подготовку к масштабному военному ответу после атак на Тегеран и другие города.

    Иран готовится к нанесению сокрушительного удара в ответ на атаку Израиля, к которой, как предполагается, присоединились США, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Израиль закрыл воздушное пространство после атаки. В Тегеране после ударов Израиля прогремела серия взрывов.

    Комментарии (20)
    27 февраля 2026, 22:22 • Видео
    Война США с Ираном: зачем?

    Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    В Дубае и Абу-Даби прогремели мощные взрывы
    В Дубае и Абу-Даби прогремели мощные взрывы
    @ Jiang Chunmei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Очевидцы сообщили о громких взрывах в Абу-Даби и Дубае в ОАЭ, а также об эвакуации самого высокого в мире небоскреба «Бурдж-Халифа».

    Сообщения о громких взрывах в двух крупнейших городах ОАЭ распространило агентство Reuters. В частности, свидетели в Абу-Даби и Дубае отмечали сильные звуки, похожие на взрывы, после новостей о возможных ударах США и Израиля по территории Ирана и реакции Тегерана.

    Одна из жительниц района Jebel Ali в Дубае рассказала агентству РИА «Новости», что «видела и слышала, как упала ракета вдалеке». Другой собеседник агентства сообщил, что «звук был единичный и довольно продолжительный».

    По сообщениям российских туристов в соцсетях, в Дубае началась эвакуация небоскреба «Бурдж-Халифа». Официальной информации о пострадавших на данный момент нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне. А высокопоставленный источник в Иране заявил, что для Тегерана не будет красных линий при возможных ударах по Израилю. Он добавил, что Иран рассматривает все военные объекты на Ближнем Востоке, принадлежащие Израилю и США, как законные цели для ответных действий.

    Ранее Командование Корпуса стражей исламской революции сообщило, что Израиль ошибся в расчетах, атаковав Иран.

    Комментарии (15)
    28 февраля 2026, 11:42 • Новости дня
    КСИР заявил о просчете Израиля при атаке на Иран
    КСИР заявил о просчете Израиля при атаке на Иран
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль «ошибся в расчетах», атаковав Иран, заявило РИА Новости командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).

    Израиль «ошибся в расчетах», атаковав Иран, передает РИА Новости со ссылкой на командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Представитель военного руководства страны заявил: «Атаковав Иран, Израиль ошибся в расчетах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль заявил о нанесении превентивного удара по Ирану. Израиль закрыл небо после атаки на Иран. В Тегеране произошла серия взрывов после ударов Израиля.

    Комментарии (5)
    28 февраля 2026, 12:43 • Новости дня
    Иран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне

    Иран нанес удары по базам США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне

    Иран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По всему Катару и в Абу-Даби раздаются взрывы, а центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне подвергся ракетному удару Ирана после атаки США и Израиля на персидское государство.

    Иран нанес удары по американским военным объектам в Катаре, ОАЭ и Бахрейне, сообщает РИА «Новости». По словам корреспондента агентства в Катаре, в стране раздались сильные взрывы, а местные службы экстренно предупредили жителей укрыться в домах и не выходить на улицу.

    Аналогичные сообщения о взрывах поступают из столицы ОАЭ: очевидец из Абу-Даби рассказал, что слышал несколько глухих взрывов с интервалом в пять-десять минут.

    Центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне подвергся ракетному удару, сообщает ТАСС со ссылкой на бахрейнское новостное агентство BNA. Подробная информация о последствиях и возможных жертвах ожидается позже.

    Турецкий телеканал NTV показал кадры с черным дымом над базой США в Бахрейне; Anadolu отмечает, что ранее в этом районе были слышны мощные взрывы.

    Кроме того, Катар закрыл свое воздушное пространство для полетов, в том числе транзитных рейсов в третьи страны. Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе района полетной информации «Доха», отвечающей за авиационный трафик над страной.

    «Воздушное пространство закрыто, ориентировочно, до 13:00 по всемирному времени (16:00 мск), в том числе для транзита бортов в третьи страны», — сказал собеседник агентства.

    Ранее стало известно, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Вашингтон объяснил свои действия необходимостью предотвратить получение Ираном ядерного оружия и устранить ракетную угрозу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный источник иракского агентства INA в Иране заявил, что для Тегерана не будет красных линий при возможных ударах по Израилю. Иран рассматривает все военные объекты на Ближнем Востоке, принадлежащие Израилю и США, как законные цели для ответных действий.

    А командование Корпуса стражей исламской революции заявило, что Израиль ошибся в расчетах, атаковав Иран. До этого Иран выпустил десятки баллистических ракет по Израилю.

    Комментарии (7)
    28 февраля 2026, 12:25 • Новости дня
    Эксперт: После бомбежек Ирана может начаться госпереворот

    Эксперт Наумов: После бомбежек Ирана может начаться госпереворот

    Эксперт: После бомбежек Ирана может начаться госпереворот
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    После атаки США и Израиля на Иран может начаться госпереворот, если часть элиты страны заранее вышли на тайные переговоры с Вашингтоном, отметил эксперт РСМД Алексей Наумов.

    «Полагаю, американцы и израильтяне попытаются в течение нескольких дней уничтожить максимальное количество военных, ядерных и политических объектов.

    Далее – развилка. Если протестующие выйдут на улицу и начнут погромы и попытки переворота, их поддержат. Если нет – боевые действия приостановят, и Трамп скажет Ирану: «Ну что, заключим ядерную сделку или будем продолжать?», – отметил эксперт в своем Telegram-канале.

    «Протестующие при этом, полагаю, могут выйти только в том случае, если этого потребует часть элиты – если эта часть элиты заранее вышла на тайные переговоры с США и договорилась о попытке госпереворота», – подчеркнул он.

    «В ином случае мы увидим хотя бы временное сплочение вокруг флага – протесты это одно дело, но если ваши претензии к власти с вами разделяет внешний агрессор, это слегка меняет картину», – полагает Наумов/

    Ранее политолог Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» отметил, что президент США Дональд Трамп в войне с Ираном готов к потерям.

    В субботу президент США Дональд Трамп выразил надежду на смену власти в Иране и призвал население действовать после завершения военной операции.

    Ранее министерство обороны Израиля нанесло удар по Ирану в субботу. Президент США Дональд Трамп также объявил о начале крупной военной операции против Ирана.

    Комментарии (12)
    28 февраля 2026, 12:13 • Новости дня
    Лукьянов: Трамп в войне с Ираном готов к потерям
    Лукьянов: Трамп в войне с Ираном готов к потерям
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Трамп выступил с полноценным ультиматумом иранским властям: объявление войны до достижения цели, максимальные задачи вплоть до смены режима. Видимо, он пришёл к выводу, что риски потерь – допустимы, отметил политолог Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    По всей видимости, Трамп пришел к выводу о допустимости потерь, хотя до этого колебался, по его мнению «успех принесёт принципиально важные выгоды в виде окончательного переустройства Ближнего Востока в интересах Израиля и США», – написал эксперт в своем Telegram-канале.

    При этом Лукьянов отметил, что «такого масштаба военная кампания без согласия Конгресса США противоречит Конституции. В случае с Ираком Конгресс давал разрешение на военные действия заранее. Здесь ничего подобного не было. Ва-банк так ва-банк. Расчёт на быстрый и красивый эффект. А если нет?», – задается вопросом политолог.

    Кроме того, он отметил, что «вести с Трампом переговоры – дело сомнительной ценности, если судить по иранскому опыту. Просто-таки бессмысленно», – отметил он.

    Напомним, в субботу президент США Дональд Трамп выразил надежду на смену власти в Иране и призвал население действовать после завершения военной операции.

    Ранее министерство обороны Израиля нанесло удар по Ирану в субботу. Президент США Дональд Трамп также объявил о начале крупной военной операции против Ирана.

    Комментарии (7)
    28 февраля 2026, 11:20 • Новости дня
    Новая волна мощных взрывов прогремела в городах Ирана

    Fars: Новая волна взрывов прогремела в городах Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Громкие хлопки и звуки детонации зафиксированы сразу в нескольких населенных пунктах Ирана, включая стратегически важный остров Харг и город Исфахан.

    Ударам подверглись Тебриз, Дезфул, Нахаванд и Кангавар, а также остров Харг, передает агентство Fars. Тревожные новости поступают сразу из нескольких регионов исламской республики.

    «Согласно информации от корреспондента Fars, слышны взрывы в городах Тебриз, Дезфул, на острове Харг, в Нахаванде и Кангаваре», – говорится в сообщении.

    Все перечисленные населенные пункты расположены на западе страны. В частности, Нахаванд и Кангавар находятся в провинции Керманшах.

    Кроме того, звуки взрывов зафиксированы на юге города Исфахан, пишет агентство IRNA. Журналисты отмечают, что громкие хлопки слышны в южных частях мегаполиса, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу утром в разных районах Тегерана прогремело не менее пяти взрывов.

    Министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану.

    Позднее президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана.

    Комментарии (8)
    28 февраля 2026, 12:18 • Новости дня
    INA: У Ирана не будет «красных линий» при ответных ударах по Израилю

    INA сообщило о готовности Ирана к неограниченному ответу на удары Израиля и США

    INA: У Ирана не будет «красных линий» при ответных ударах по Израилю
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские власти заранее подготовились к атакам Израиля и США и готовы ответить без ограничения по времени, подчеркнув отсутствие «красных линий» для Тегерана, отмечают СМИ соседнего Ирака.

    Иранские власти заранее знали о готовящихся атаках со стороны Израиля и США и приняли необходимые меры, передает ТАСС со ссылкой на иракское агентство INA. Сообщается, что Тегеран подготовил ответные действия, которые не ограничиваются по времени.

    Высокопоставленный источник INA в Иране заявил: «Для Тегерана не будет красных линий» при возможных ударах по Израилю. Он также подчеркнул, что Иран рассматривает все военные объекты на Ближнем Востоке, принадлежащие Израилю и США, как законные цели для ответных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько жилых домов в центре Тегерана были разрушены в результате ударов. А командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) заявило, что Израиль «ошибся в расчетах», атаковав Иран.

    Напомним, что министерство обороны Израиля нанесло удар по Ирану в субботу. А президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана и заявил о планах сменить власть в Иране.

    Комментарии (7)
    28 февраля 2026, 14:11 • Новости дня
    Иран атаковал базы США в семи странах

    Иран атаковал базы США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Ираке, Аравии, Иордании и Израиле

    Иран атаковал базы США в семи странах
    @ Stringer/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сразу несколько военных объектов США на Ближнем Востоке подверглись мощным ракетным и беспилотным ударам со стороны Ирана, включая штаб Пятого флота в Бахрейне.

    Иран атаковал военные базы США в семи странах Ближнего Востока. Речь идет об объектах в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, Иракском Курдистане, ОАЭ и Саудовской Аравии, передает ТАСС. Под ударами оказались также объекты в Израиле, причем ракетные удары были нанесены по центру страны. Агентство Mehr сообщило, что атаки осуществлялись с применением как ракет, так и беспилотников.

    Корпус стражей исламской революции заявил: «Ракеты и беспилотники КСИР нанесли мощные удары по штабу Пятого флота ВМС США в Бахрейне, а также по другим американским базам в Катаре и ОАЭ, а также по военным объектам в центре оккупированных территорий (Израиля)» – такие слова приводит агентство ISNA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес удары по базам США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне. Иран также выпустил десятки баллистических ракет по Израилю.

    Представитель властей Ирана ранее заявил, что для Тегерана не существует красных линий при возможных ударах по Израилю. Он добавил, что Иран рассматривает все военные объекты на Ближнем Востоке, принадлежащие Израилю и США, как законные цели для ответных действий.

    Комментарии (2)
    28 февраля 2026, 11:37 • Новости дня
    Трамп призвал жителей Ирана к свержению правительства
    Трамп призвал жителей Ирана к свержению правительства
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на смену власти в Иране и призвал население к протестам против властей после завершения военных ударов.

    Президент США Дональд Трамп выступил с обращением после ударов по Ирану, сообщает РИА «Новости». Он заявил, что рассчитывает на смену власти в стране и напрямую обратился к Корпусу стражей исламской революции, вооруженным силам и полиции с предложением сложить оружие для получения неприкосновенности, иначе их ждет «верная смерть».

    Трамп призвал граждан Ирана взять власть в свои руки, когда операция США завершится, подчеркнув, что «это, вероятно, ваш единственный шанс на многие поколения вперед».

    Трамп также пообещал, что Иран никогда не получит ядерного оружия, и предупредил Тегеран о недопустимости бросать вызов мощи Соединенных Штатов. По его словам, «этот режим скоро поймет, что никто не смеет бросать вызов силе и мощи Соединенных Штатов».

    Он предупредил жителей Ирана о высокой опасности на улицах во время операции: «Час вашей свободы близок. Оставайтесь в укрытии. Не выходите из дома. Снаружи очень опасно. Бомбы будут падать повсюду».

    Трамп подчеркнул, что проиранские силы якобы годами вели атаки на американские военные базы на Ближнем Востоке и допустил, что США могут понести потери среди военнослужащих в ходе операции. Он отметил, что операция проводится «не ради настоящего момента, а ради будущего», назвав ее «благородной миссией».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана для защиты американских граждан. Сейчас Трамп отслеживает удары по Ирану в режиме реального времени.

    Напомним, утром субботы в Тегеране прогремела серия взрывов после атак Израиля. Министерство обороны Израиля нанесло удар по Ирану и ввело на всей территории страны режим особого чрезвычайного положения.

    Комментарии (13)
    28 февраля 2026, 12:36 • Новости дня
    Медведев назвал переговоры США с Ираном операцией прикрытия

    Медведев заявил о неискренности переговоров США с Ираном

    Медведев назвал переговоры США с Ираном операцией прикрытия
    @ Секретариат заместителя председателя Совета безопасности РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев усомнился в искренности диалога между США и Ираном, подчеркнув историческую разницу в устойчивости обеих сторон.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Телеграм-канале заявил, что все переговоры США с Ираном являются лишь операцией прикрытия.

    Он написал: «Миротворец в очередной раз показал лицо. Все переговоры с Ираном – операция прикрытия. Никто в этом и не сомневался. Никто ни о чем особенно и не хотел договариваться».

    Медведев подчеркнул, что ключевой вопрос заключается в терпении сторон, способных дождаться поражения своего противника. Он сравнил возраст США и Персидской империи, указав, что американскому государству всего 249 лет, в то время как Персидская империя была основана более 2500 лет назад.

    «Посмотрим лет через 100…», - заключил зампред Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана для защиты американских граждан.

    Сейчас Трамп отслеживает удары по Ирану в режиме реального времени. Он выразил надежду на смену власти в Иране и призвал население к действиям после завершения операции.

    Напомним, в субботу утром в Тегеране прогремела серия взрывов после атак Израиля. Министерство обороны Израиля нанесло удар по Ирану и ввело на всей его территории режим особого чрезвычайного положения.

    Комментарии (24)
    28 февраля 2026, 10:58 • Новости дня
    Al Jazeera: ВВС США участвуют в ударах по Ирану

    Al Jazeera сообщила о широкомасштабных ударах ВВС США по территории Ирана

    Al Jazeera: ВВС США участвуют в ударах по Ирану
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские ВВС задействованы в нанесении крупных ударов по иранской территории, при этом ожидается проведение широкой воздушной операции, отмечают ближневосточные СМИ.

    Информация о непосредственном участии ВВС США в ударах по Ирану была озвучена американским чиновником в беседе с телеканалом Al Jazeera, передает ТАСС. По словам собеседника, целью военной операции обозначен демонтаж иранского аппарата безопасности. Американская сторона также ожидает, что удары приобретут масштабный характер.

    Газета New York Times со ссылкой на свои источники отмечает, что нынешняя атака может превзойти по интенсивности удары по ядерным объектам Ирана, которые были нанесены США в июне 2025 года. По данным издания, этого ждут и во властных кругах Штатов. Один из собеседников газеты сообщил, что сейчас по территории Ирана наносятся десятки авиаударов с баз, расположенных на Ближнем Востоке, а также с авианосцев, пишет РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Между тем, ранее Центральное командование ВС США отказалось комментировать возможное участие американских сил в авиаударах по территории Ирана. Однако посольство США в Катаре перевело персонал в режим укрытия.

    Напомним, в субботу утром в Тегеране прогремела серия взрывов после ударов Израиля. Министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану и ввело на всей территории страны режим особого чрезвычайного положения.


    Комментарии (3)
    28 февраля 2026, 12:08 • Новости дня
    Иран выпустил десятки баллистических ракеты по Израилю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран выпустил десятки баллистических ракет по Израилю, передает иранское агентство Nour News.

    Иран выпустил десятки баллистических ракет по территории Израиля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Nour News. В публикации агентства отмечается: «Десятки баллистических ракет были запущены в сторону Израиля».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о намерении сменить власть в Иране. Трамп наблюдал за ударами вооруженных сил США по Ирану из своей резиденции Мар-а-Лаго. В иранских городах прогремела новая волна мощных взрывов.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 11:07 • Новости дня
    Нетаньяху дал название операции против Ирана

    Kan: Нетаньяху назвал операцию против Ирана «Рык льва»

    Нетаньяху дал название операции против Ирана
    @ J. Scott Applewhite/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне введенного в Израиле ЧП израильский лидер Биньямин Нетаньяху в подземном бункере координирует операцию против Ирана под названием «Рык льва», сообщила гостелерадиокомпания Kan.

    Биньямин Нетаньяху утвердил наименование «Рык льва» для военной кампании против Тегерана, передает РИА «Новости».

    В эфире гостелерадиокомпании Kan заявили: «Нетаньяху принял решение назвать операцию в Иране «Рык льва».

    Израильский лидер в данный момент проводит встречу с руководителями силовых ведомств в защищенном подземном бункере.

    Изначально планировалось, что действия военных получат кодовое имя «Щит Иегуды».

    Ранее оборонное ведомство еврейского государства проинформировало о нанесении превентивного удара. В стране действует чрезвычайное положение, небо для полетов закрыто.

    В Тегеране после ударов Израиля прогремела серия взрывов. Ракеты ударили рядом с дворцом президента и резиденцией Хаменеи.

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана.


    Комментарии (9)
