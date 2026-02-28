35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Иран выпустил новые ракеты по авиабазе США в Кувейте
Иран выпустил баллистические ракеты по авиабазе США Али аль-Салем в Кувейте
Баллистические ракеты, выпущенные из Ирана по авиабазе США Али аль-Салем в Кувейте, были уничтожены средствами ПВО, а их обломки упали рядом с объектом.
Американская авиабаза Али аль-Салем в Кувейте подверглась удару баллистических ракет. По данным телеканала Al Hadath, ракетный обстрел был совершен со стороны Ирана, передает ТАСС.
Сообщается, что все ракеты были успешно перехвачены системами противовоздушной обороны. Осколки ракет упали вблизи территории авиабазы, но информации о жертвах или разрушениях не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран пообещал задействовать более мощные, ранее не использовавшиеся ракеты по американским базам.
Вашингтон уже заявил о беспрецедентном по масштабу залпе ракет и дронов по американским базам на Ближнем Востоке после удара США и Израиля по Ирану. Ранее Иран атаковал базы США в семи странах на Ближнем Востоке, включая штаб Пятого флота в Бахрейне.