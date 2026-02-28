При ракетном ударе Ирана по Абу-Даби погиб человек

Минобороны ОАЭ подтвердило гибель человека от осколков иранской ракеты

Tекст: Мария Иванова

Атака на город привела к гибели по меньшей мере одного человека, передает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство страны. Инцидент произошел в результате обстрела с иранской стороны.

Военные заявили, что системы противовоздушной обороны «успешно перехватили ряд ракет». Однако полностью избежать последствий воздушного налета не удалось.

Фрагменты одного из сбитых боеприпасов рухнули на жилой сектор. Это стало причиной смерти местного жителя и нанесло материальный ущерб строениям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

За последние два часа в Дубае и Абу-Даби прогремели мощные взрывы. Между тем очевидцы опровергли эвакуацию небоскреба «Бурдж-Халифа» в Дубае.