CNN назвал должностных лиц Ирана, которых США планировали убить

CNN сообщил о включении Лариджани в список целей ударов США и Израиля

Tекст: Тимур Шайдуллин

Среди целей ракетных ударов, нанесённых США и Израилем, были высшие должностные лица Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

В список вошли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, президент Масуд Пезешкиан, начальник Генштаба ВС исламской республики генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави, секретарь Совета по обороне Ирана адмирал Али Шамхани и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

Телеканал CNN ссылается на израильский источник, который уточнил, что одной из целей атак был именно Лариджани. Пока нет информации о том, достигнуты ли цели ударов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль нанесли массированные удары по крупнейшим городам Ирана. При этом, главнокомандующий армией Ирана Амир Хатами и экс-президент Махмуд Ахмадинежад не пострадали.

А вот на юге Ирана в результате удара по школе в Минабе погибли 40 учениц, еще 48 получили ранения. Ранее в районах Тегерана, где находятся резиденция верховного лидера Али Хаменеи и президентский дворец, были зафиксированы ракетные попадания. Но Хаменеи до этого уже вывезли из Тегерана в безопасное место.



