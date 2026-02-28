Главнокомандующий и экс-президент Ирана не пострадали от ударов США и Израиля

Главнокомандующий армией Ирана Хатами не пострадал при атаках США и Израиля

Tекст: Тимур Шайдуллин

Главнокомандующий армией Ирана генерал-лейтенант Амир Хатами не пострадал во время ударов США и Израиля и продолжает руководить вооружёнными силами, передает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA. Военные действия начались после того, как США и Израиль заявили о якобы исходящих со стороны Ирана угрозах ракетного и ядерного характера.

Крупнейшие города Ирана, включая Тегеран, подверглись ударам. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции, а сирены воздушной тревоги прозвучали в районе Тель-Авива. Как сообщает агентство Tasnim, атакам подверглись и американские военные базы в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

РИА «Новости» со ссылкой на иранский источник сообщает, что экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад также не пострадал: «Дом с охраной экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада подвергся атаке. Ударов по резиденции самого Ахмадинежада не проводилось. Сам Ахмадинежад в порядке», – заявил собеседник агентства.

Ранее в социальных сетях появилась информация о якобы разрушении резиденции Ахмадинежада в Тегеране во время субботних ударов Израиля, однако эти данные не подтвердились.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в результате атаки Израиля и США по округу Минаб в провинции Хормозган погибли 24 ученицы начальной школы для девочек «Шаджаре Тайебе».

До этого в разных районах Тегерана прогремело не менее пяти взрывов. Населенные пункты Тебриз, Дезфул и остров Харг также подверглись ударам.

Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, назвав их заранее спланированной и неспровоцированной вооруженной агрессией против суверенного государства.



