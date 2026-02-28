Авиарегулятор ЕС сообщил о риске для авиации на Ближнем Востоке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Авиарегулятор Евросоюза предупредил о высоком риске для гражданской авиации в воздушном пространстве Ближнего Востока, передает РИА «Новости». EASA заявило: «Учитывая текущие и ожидаемые события, существует высокий риск для гражданской авиации в затронутом воздушном пространстве». Предупреждение распространяется на авиасообщение в воздушном пространстве Бахрейна, Ирана, Ирака, Израиля, Иордании, Кувейта, Ливана, Омана, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Обострение ситуации связано с авиаударами Израиля и США по территории Ирана, после которых Тегеран объявил об ответных действиях. По информации иранских и американских СМИ, целями для иранских ударов стали базы США на Ближнем Востоке.

Авиационные власти Омана закрыли для полетов аэропорт столицы Маскат, чтобы обеспечить безопасность, отметили в Росавиации. Специалисты Минтранса России и Росавиации продолжают держать на контроле ситуацию с полетами российских авиакомпаний на Ближний Восток.

Турецкая авиакомпания AJet отменила рейсы в Иран, Ирак, Сирию и Ливан, запланированные с 28 февраля по 2 марта, сообщил представитель перевозчика Мехмет Ешилькая. Он объяснил в соцсети X, что причиной стали угрозы безопасности после атак США и Израиля, и пообещал, что ситуация будет находиться под постоянным контролем, не исключая новых отмен рейсов. Пассажирам рекомендовано следить за обновлениями на официальных ресурсах авиакомпании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о планах сменить власть в Иране. Трамп наблюдал за ударами США по Ирану из своей резиденции Мар-а-Лаго. В городах Ирана прогремела новая волна мощных взрывов.