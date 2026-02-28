35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Удар США и Израиля по школе в Иране унес жизни 40 девочек
На юге Ирана из-за удара по начальной школе для девочек в городе Минаб погибли 40 учениц, еще 48 получили ранения.
Количество жертв среди воспитанниц начальной школы «Шаджаре Тайебе» на юге исламской республики возросло до 40. Еще 48 детей получили травмы различной степени тяжести, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранские СМИ.
Власти региона уточнили данные о тяжелых последствиях атаки на образовательное учреждение.
«Число погибших в результате удара Израиля по начальной школе для девочек в городе Минаб растет и по состоянию на 14.45 достигло 40 человек, еще 48 получили ранения», – отмечается в публикации.
Ранее сообщалось, что жертвами атаки Израиля и США по округу Минаб стали 24 ученицы начальной школы. Множество детей оказалось в ловушке под обломками разрушенного здания.
Утром в субботу в разных районах Тегерана прогремело не менее пяти взрывов.