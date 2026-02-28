Просто играть с возможностью ядерной программы – бессмысленно и опасно. Но если она рассматривается как незаменимый инструмент обеспечения политического выживания, ни ресурсов, ни сил жалеть нельзя. И надо быстро добиваться цели. Примеры Пакистана или КНДР показывают и пример, и цену.0 комментариев
«Мисс Россия 2022» в Дубае призналась в «небольшой панике»
Победительница конкурса «Мисс Россия» в 2022 году Анна Линникова находится в Дубае и признается, что при внешнем спокойствии «небольшая паника» в городе ощущается.
«Небольшая паника всё же присутствует, я не гуляю, другие люди тоже стараются сидеть по домам. Некоторые районы бомбят больше других. Моя замужняя подруга живёт с ребенком в даунтауне, там прилетело порядка десятка бомб, у нас на Марине прилетело порядка 4-5 точно. Прямо надо мной ПВО сбило три ракеты, я видела их своими глазами», – призналась она Telegram-каналу Super.Ru.
Линникова добавила, что «на самом деле очень страшно и тревожно». Ничего подобного девушка никогда не видела.
Напомним, в ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями.