    Предательство помогло США убить иранского лидера
    Эксперт объяснил эффективность ударов США и Израиля по Ирану
    Эксперт назвал идеального кандидата на пост нового лидера Ирана
    Минобороны рассказало о применении защиты от дронов «Ёж» на танках в зоне СВО
    Иран ударил четырьмя баллистическими ракетами по авианосцу «Авраам Линкольн»
    Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм морали
    ILNA: Экс-президент Ирана Ахмадинежад погиб при атаке США и Израиля в Тегеране
    ВВС Израиля атаковали иранские истребители на западе Ирана
    Макрон показал видео захвата якобы связанного с Россией танкера
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    4 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Убийство Хаменеи будет фатальнее смертей Каддафи и Хусейна

    Уничтожение Али Хаменеи силами в соответствии с той же моделью, как ликвидируются главари террористических организаций – совсем другое измерение мировой политики. Даже по сравнению с предыдущими случаями смен режима, включая такие жестокие финалы, как убийство Каддафи или казнь Хусейна.

    10 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Иран переиграл себя с ядерным оружием

    Просто играть с возможностью ядерной программы – бессмысленно и опасно. Но если она рассматривается как незаменимый инструмент обеспечения политического выживания – ни ресурсов, ни сил жалеть нельзя. И надо быстро добиваться цели. Примеры Пакистана или КНДР показывают и пример, и цену.

    14 комментариев
    1 марта 2026, 18:24 • Новости дня

    Пентагон опроверг попадание иранских ракет по авианосцу «Авраам Линкольн»

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные заявили, что четыре иранские баллистические ракеты не только не попали по авианосцу «Авраам Линкольн», но и не достигли его района.

    Центральное командование ВС США опровергло информацию о попадании иранских баллистических ракет по авианосцу USS Abraham Lincoln, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении американские военные подчеркнули, что ни одна из выпущенных ракет не приблизилась к кораблю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Ирана нанесли новые удары по американскому авианосцу, обозначив начало очередного этапа противостояния после атак США и Израиля. Тегеран объявил о запуске четырех баллистических ракет по авианосцу «Авраам Линкольн», что подтвердил Корпус стражей исламской революции.

    28 февраля 2026, 18:54 • Новости дня
    Иран применил гиперзвуковую ракету «Фаттах» против США и Израиля

    Иранские военные применили гиперзвуковую ракету «Фаттах» против США и Израиля

    Иран применил гиперзвуковую ракету «Фаттах» против США и Израиля
    @ Hossein Zohrevand/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран официально подтвердил боевое использование комплекса «Фаттах» во время противостояния с Вашингтоном и Тель-Авивом.

    Вооруженные силы исламской республики использовали в конфликте новейшее оружие, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское ТВ. В эфире прозвучало официальное сообщение: «Из Ирана была запущена гиперзвуковая ракета «Фаттах».

    Ранее Вашингтон и Тель-Авив нанесли массированные удары по объектам на иранской территории, включая столицу. В результате этих атак зафиксированы разрушения и гибель гражданского населения.

    Иран осуществил ответные пуски по израильской земле, а также по военным базам США в ближневосточном регионе.

    Сообщалось, что США при ударах по Ирану впервые применили дроны-камикадзе.

    Комментарии (9)
    1 марта 2026, 17:17 • Новости дня
    Иран ударил четырьмя баллистическими ракетами по авианосцу «Авраам Линкольн»
    Иран ударил четырьмя баллистическими ракетами по авианосцу «Авраам Линкольн»
    @ United States Navy/Wikipedia

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран объявил о запуске четырех баллистических ракет по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», что подтвердил Корпус стражей исламской революции.

    Тегеран нанес удары по авианосцу «Авраам Линкольн» четырьмя баллистическими ракетами, передает РИА «Новости». Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), который входит в состав вооруженных сил Ирана.

    Заявление опубликовало гостелерадио Ирана. Детали о месте происшествия, последствиях удара и возможных пострадавших пока не сообщаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, танкер начал тонуть в Ормузском проливе после сильного пожара. Ормузский пролив стал доступен для прохода судов.

    Комментарии (9)
    1 марта 2026, 13:42 • Видео
    Япония стала новой надеждой Зеленского

    Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 04:30 • Новости дня
    Гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Али Хаменеи
    Гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Али Хаменеи
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер революции Ирана аятолла Али Хаменеи принял мученическую смерть, он погиб утром 28 февраля в своей резиденции, объявило государственное телевидение страны.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атаки США и Израиля по Ирану, сообщило государственное телевидение Ирана. Фрагмент объявления об этом представило агентство Fars.

    «Великий народ Ирана, верховный лидер Ирана имам Хаменеи принял мученическую смерть при атаке США и Израиля», – объявил ведущий.

    Правительство Ирана в связи с трагическим известием объявило 40-дневный траур.

    Ранее агентство Fars подтвердило гибель четырех членов семьи аятоллы Хаменеи: дочери, зятя, внука и одной из невесток.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями. Нетаньяху вечером субботы  объявил об «увеличении признаков» гибели Хаменеи.

    Затем Reuters и ряд западных СМИ ранее сообщили, что под завалами в Иране якобы обнаружили тело Али Хаменеи, но Иран опроверг сведения о якобы погибшем Хаменеи. Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану.

    Комментарии (33)
    1 марта 2026, 12:01 • Новости дня
    Эксперт назвал идеального кандидата на пост нового лидера Ирана

    Политолог Ткаченко: Властям Ирана предстоит искать новый внутриполитический баланс

    Эксперт назвал идеального кандидата на пост нового лидера Ирана
    @ Stringer/Anadolu/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Если Иран сохранится как государство, к власти, скорее всего, придет представитель духовенства, который будет проводить более светскую политику, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Тегеран сообщил о смерти аятоллы Али Хаменеи.

    «Думаю, Иран станет конфликтным триггером для всех государств мирового большинства, которые рано или поздно должны почувствовать тревогу относительно односторонних действий США. Скорее всего, Вашингтон и Тель-Авив не остановятся на нынешней операции и попытаются развалить иранское государство по этническим линиям», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В этой ситуации беспокоит отсутствие жесткой позиции Китая. Заявление МИД страны неожиданно «беззубое», в стиле «давайте жить дружно». Это весьма показательно. Если с Западом получается реализовать их планы применительно к Ирану, то США смогут находить союзников и в других регионах планеты для атак на неугодные государства», – заметил он.

    «Очевидно, ни России, ни Китаю не нужно ждать, пока США доберутся до них. Создается очень тонкая и хрупкая ситуация. Непонятно, в какой момент Москве нужно будет, что называется, упереться, как 10 лет назад в Сирии, и не дать американской стороне реализовывать свой сценарий», – продолжил собеседник.

    «Если Иран сохранится как государство, к власти, скорее всего, придет представитель духовенства, который будет проводить более светскую политику. Ему предстоит искать новый внутриполитический баланс. В стране назрели реформы и вектор на снижение клерикального влияния», – детализировал аналитик.

    «Кроме того, по аналогии с рядом других мусульманских стран, высшим институтом власти Ирана может стать верховный суд. При этом, на мой взгляд, идеальным кандидатом на пост главы был бы военный, придерживающийся светских взглядов, как убитый в 2020 году Касем Сулеймани, экс-командующий спецназом «Аль-Кудс», – поделился мнением эксперт.

    В воскресенье иранское правительство сообщило о «мученической» смерти аятоллы Сейеда Али Хаменеи. «Лидер исламской революции погиб в результате нападения сионистского режима и США», – приводит информационное агентство Tasnim сообщение Тегерана. Хаменеи возглавлял Иран и мусульманскую умму в течение 37 лет после кончины основателя Исламской республики имама Хомейни в 1989 году.

    Теперь, согласно статьи 110 конституции Ирана, президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и один из юристов-членов Конституционного совета временно возьмут на себя обязанности лидера до избрания следующего лидера.

    Накануне США и Израиль начали совместную атаку на Иран. Сообщалось об ударах по центру Тегерана, правительственным зданиям, штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и объектам спецслужб. Атака привела к многочисленным жертвам среди мирного населения, в том числе детей.

    По данным западных СМИ, в ходе ударов уничтожались заводы по производству баллистических ракет, базы ПВО и объекты ВМС Ирана. Взрывы были слышны в Исфахане (второй по величине город страны), Кередже (пригород Тегерана), священном городе Кум и провинции Керманшах на западе страны. Также известно о «широкой волне атак» в городах Керманшах, Табриз, Илам, Ахваз и в провинции Лорестан.

    В этой связи в Нью-Йорке прошло созванное Россией и Китаем экстренное заседание Совета Безопасности ООН. «Безрассудные действия США и Израиля против суверенного государства – члена ООН представляют собой прямое нарушение основополагающих принципов и норм международного права», – заявила российская сторона.

    Комментарии (4)
    1 марта 2026, 05:45 • Новости дня
    КСИР объявил об отмщении за смерть аятоллы Хаменеи
    КСИР объявил об отмщении за смерть аятоллы Хаменеи
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с заявлением после подтверждения о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи, пообещав отомстить за его гибель.

    «Мы не покоримся врагам, особенно преступной Америке и зловещему сионистскому режиму! Силой и поддержкой благородного народа мы будем продолжать путь мудрого и могущественного лидера [Хаменеи], до последней капли крови и капитуляции врагов», – сказано в заявлении в Telegram-канале КСИР.

    Выражая соболезнования иранскому народу в связи с гибелью аятоллы, воины КСИР призывают объединяться и следовать заветам Хаменеи, сражаясь с врагами.

    «Грядут самые масштабные наступательные операции в истории Вооруженных сил Исламской Республики Иран», – пообещали в КСИР в ответ на убийство аятоллы.

    Также в одном из сообщений указано, что «Хезболла» официально вступила в борьбу против сионистского режима, чтобы отомстить за кровь лидера революции».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, агентство Fars подтвердило гибель четырех членов семьи аятоллы Хаменеи: дочери, зятя, внука и одной из невесток. Reuters и ряд западных СМИ ранее сообщили, что под завалами в Иране якобы обнаружили тело Али Хаменеи, но Иран опроверг сведения о погибшем Хаменеи.

    Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану. После чего гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Хаменеи.

    Комментарии (21)
    1 марта 2026, 13:20 • Новости дня
    Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм морали
    Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм морали
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму иранскому коллеге Масуду Пезешкиану после трагической гибели верховного руководителя Исламской республики аятоллы Али Хаменеи, сообщил Кремль.

    Владимир Путин решительно осудил убийство Сейеда Али Хаменеи, назвав его циничным нарушением норм морали и международного права, сообщается на сайте Кремля.

    «В нашей стране аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений», – подчеркнул президент.

    Российский лидер отметил роль погибшего в выведении российско-иранских отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Путин также передал слова искренней поддержки родным и близким Хаменеи, правительству и всему народу Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гостелевидение Ирана объявило о смерти лидера революции аятоллы Али Хаменеи в результате атаки США и Израиля. Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить за гибель верховного руководителя страны.

    Комментарии (48)
    1 марта 2026, 06:55 • Новости дня
    В Иране назвали руководителей страны в «переходный период»
    В Иране назвали руководителей страны в «переходный период»
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Первый вице-президент Ирана Мохаммед Мохбер сообщил, что в период передачи власти после гибели предыдущего руководителя страны следует руководствоваться статьей 111 Основного закона (Конституции Ирана).

    «Мохаммед Мохбер сообщил, что президент Республики, глава судебной власти и Союза юристов, и член Совета стражей конституции возьмут на себя ответственность за период передачи власти после мученической смерти аятоллы», – сказано в сообщении агентства Tasnim News.

    Принцип 111 Конституции Ирана говорит о том, что в любой критической ситуации в стране президент Республики, председатель Верховного суда и член Совета стражей поддерживают переходный период, а вопрос о его продолжении или прекращении может быть решен довольно быстро, поясняется в посте агентства ISNA.

    В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану. После чего гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Хаменеи. Представитель Ирана при ООН назвал военным преступлением действия США и Израиля.

    Комментарии (5)
    1 марта 2026, 15:55 • Новости дня
    Иран открыл Ормузский пролив

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Важнейшая транспортная артерия Ближнего Востока – Ормузский пролив – вновь доступна для прохода судов, заявил бывший командующий Корпуса стражей исламской революции и секретарь Совета по определению политической целесообразности Мохсен Резаи.

    Ормузский пролив открыт для танкеров «до дальнейшего уведомления», передает «Газета.Ru» со ссылкой на Financial Times.

    Одновременно с этим иранский военачальник предупредил, что вооруженные силы США станут законными целями для ударов Исламской республики.

    Накануне Корпус стражей исламской революции уведомлял экипажи судов о запрете движения через пролив. На фоне угроз в открытых водах бросили якорь минимум 150 танкеров.

    Комментарии (8)
    1 марта 2026, 07:45 • Новости дня
    Представители Ирана и США обменялись колкостями на заседании СБ ООН

    Tекст: Катерина Туманова

    На экстренном заседании СБ ООН в связи с эскалацией на Ближнем Востоке постоянные представители Ирана и США при организации обменялись едкими замечаниями из-за неприемлемых обвинений друг друга.

    Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал атаку США и Израиля на страну военным преступлением, указав на безосновательность и отсутствие правовой базы при попытках оправдать эти действия якобы защитой от вечно угрожавшего США Ирана.

    «Военная агрессия, осуществляемая Соединенными Штатами и Израилем, не удовлетворяет ни одному из критериев законной самообороны», – приводит слова постпреда Ирана РИА «Новости».

    Кроме того, Иран потребовал гарантий и материального и морального возмещения за нападение на страну от США и Израиля.

    Когда слово взял постпред США при ООН Майк Уолтц, он сразу же перешел на вызывающий тон.

    «Я хотел бы воспользоваться своим правом ответить так называемому представителю иранского режима. Соединенные Штаты решительно отвергают это нелепое и, откровенно говоря, фарсовое утверждение о том, что действия США противоречат международному праву», – заявил американский дипломат.

    «Я советую вам, представитель США, быть вежливым. Это было бы лучше для вас и для страны, которую вы представляете», – цитирует ответ Иравани ТАСС.

    На это Уолтц заявив, что «не намерен удостаивать это еще одним ответом» и продолжил зачитывать речь по теме атак на Иран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии». Захарова в эскалации на Ближнем Востоке увидела аналогию с Украиной. Гутерреш заявил о подрыве международной безопасности из-за атаки на Иран.

    Комментарии (3)
    28 февраля 2026, 19:14 • Новости дня
    КСИР предупредил суда о закрытии Ормузского пролива

    Reuters: Иран начал уведомлять суда о закрытии Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-морская миссия ЕС Aspides зафиксировала сообщения от КСИР о запрете движения судов через Ормузский пролив, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, суда, находящиеся в районе Ормузского пролива, получают от Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщения о том, что проход через пролив якобы закрыт, передает РИА «Новости» .

    Представители военно-морской миссии ЕС Aspides сообщили, что подобные предупреждения звучат на очень высокой частоте и фиксируются экипажами различных судов.

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран. В Белом доме объяснили эти действия необходимостью нейтрализации ракетной и ядерной угроз, исходящих от иранской стороны.

    Командование Корпуса стражей исламской революции заявило о просчете Израиля при атаке на Иран.

    Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, запустив ракеты и беспилотники. По информации иранских СМИ, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, назвав их вооруженной агрессией против суверенного государства.

    Комментарии (10)
    1 марта 2026, 10:19 • Новости дня
    Иран анонсировал мощнейшую атаку на Израиль после смерти Хаменеи

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) пообещал отомстить за смерть верховного лидера страны аятоллы Хаменеи.

    В КСИР заявили о старте масштабных маневров. Подразделения КСИР готовятся нанести сокрушительный удар по противнику в регионе, передает РИА «Новости».

    «Через несколько мгновений начнется самая ожесточенная наступательная операция в истории Вооруженных сил Исламской республики Иран против Израиля и американских террористических баз», – говорится в заявлении, которое транслировало местное телевидение.

    Представители командования подчеркнули неизбежность возмездия за гибель духовного лидера. В ведомстве заверили, что виновные в убийстве главы государства не уйдут от ответственности перед иранским народом.

    Президент США Дональд Трамп объявил о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате авиаударов. Ранее Израиль заявил о нанесении превентивного удара по иранской территории.

    Комментарии (9)
    1 марта 2026, 14:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил эффективность ударов США и Израиля по Ирану

    Эксперт Кнутов: США и Израиль могли узнать координаты важных объектов от предателей в Тегеране

    Эксперт объяснил эффективность ударов США и Израиля по Ирану
    @ REUTERS/Mohammed Salem

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Точность ударов США и Израиля по Ирану объясняется использованием данных с американских спутников, получением информации от израильских разведчиков, а также работой предателей в самом иранском руководстве, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее западная коалиция уничтожила заводы по производству баллистических ракет, базы ПВО и объекты ВМС Ирана.

    «На мой взгляд, нынешняя операция против Ирана практически ничем не отличается от предыдущей, проведенной в июне прошлого года. Судя по сообщениям СМИ, около 200 самолетов нанесли удары по примерно 500 целям. Атаки были проведены, в том числе, с применением бомбардировщиков Б-2 Spirit, бетонобойных бомб GBU-57 и баллистических ракет Air LORA», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Air LORA имеет дальность более 300 км, поэтому ударная авиация оказалась недоступной для подавляющего большинства иранских систем ПВО. Кроме того, эти ракеты летят на высоте 30–40 км, а зенитно-ракетные комплексы действуют в пределах 30 км от земли», – детализировал аналитик.

    «Кроме того, каждый ЗРК имеет воронкообразную слепую зону. В СССР размещали несколько комплексов рядом, чтобы купировать эту проблему. Иран, видимо, не имел возможности создать такой защитный контур на всех важных объектах. Поэтому именно в эти воронки и били атакующие силы», – продолжил собеседник.

    «Судя по всему, американо-израильская коалиция сначала выводила из строя станции наведения, а затем бомбардировщики атаковали сами пусковые установки. Следом же авиация била непосредственно по искомым объектам – правительственным зданиям, штабам КСИР, предприятием ядерной промышленности», – указал он.

    «Что касается выявления целей, то, думаю, ранее Пентагон ограничил поставку разведывательной информации Киеву не потому, что захотел наказать Украину, а потому, что переориентировал большинство своих спутников на Иран», – предположил спикер.

    «Также США и Израиль могли узнать о расположении важных объектов от предателей в иранском руководстве – абсолютно уверен, что они там есть. Кроме того, множество израильских разведчиков работает на территории Ирана под видом и в составе местных племен. Их годами учили отличать по косвенным признакам какой-нибудь недействующий бункер в пустыне от реально значимого объекта», – резюмировал Кнутов.

    Накануне США и Израиль начали совместную атаку на Иран. Сообщалось об ударах по центру Тегерана, правительственным зданиям, штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и объектам спецслужб. Атака привела к многочисленным жертвам среди мирного населения, в том числе детей.

    По данным западных СМИ, в ходе ударов уничтожались заводы по производству баллистических ракет, базы ПВО и объекты ВМС Ирана. Взрывы были слышны в Исфахане (второй по величине город страны), Кередже (пригород Тегерана), священном городе Кум и провинции Керманшах на западе страны. Также известно о «широкой волне атак» в городах Керманшах, Табриз, Илам, Ахваз и в провинции Лорестан.

    Израиль утверждает, что при ударах погибли 40 иранских командиров. Кроме того, Тель-Авив заявил о разрушении большей части систем ПВО на западе и в центре Ирана, сообщает РИА «Новости».

    Иранские силы же в ответ впервые использовали гиперзвуковые ракеты «Фаттах 2» для ударов по американским базам на Ближнем Востоке. Тегеран в воскресенье ударит с такой силой, с которой Вашингтон и Тель-Авив еще не сталкивались, заявил иранский совбез. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему США в войне с Ираном пошли ва-банк.

    Комментарии (4)
    28 февраля 2026, 19:21 • Новости дня
    Иран нанес удар по 14 военным базам США на Ближнем Востоке

    Иран атаковал 14 американских военных баз на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Ирана нанесли удары по 14 базам США в ответ на недавние нападения, кроме того были поражены важные объекты Израиля, сообщил представитель центрального штаба войск ПВО исламской республики «Хатам-оль-Анбия».

    Иран нанес удары по 14 военным базам США на Ближнем Востоке, о чем сообщил представитель центрального штаба войск ПВО исламской республики «Хатам-оль-Анбия», передает ТАСС.

    По его словам, удары по военным объектам США стали ответом на действия против Ирана. Он также подчеркнул, что дальнейшие атаки по Израилю и базам США будут еще более масштабными и мощными.

    Ранее военно-морские силы КСИР Ирана нанесли удар по вспомогательному американскому кораблю, оснащенному крылатыми ракетами Tomahawk, в результате чего судно получило серьезные повреждения.

    Вашингтон заявил о беспрецедентном по масштабу залпе ракет и дронов по американским базам на Ближнем Востоке после удара США и Израиля по Ирану.

    США и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.

    КСИР объявил о начале масштабной ответной операции, запустив ракеты и беспилотники, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Комментарии (7)
    28 февраля 2026, 22:51 • Новости дня
    «Мисс Россия 2022» в Дубае призналась в «небольшой панике»
    «Мисс Россия 2022» в Дубае призналась в «небольшой панике»
    @ Дирекция "Мисс Россия"/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Победительница конкурса «Мисс Россия» в 2022 году Анна Линникова находится в Дубае и признается, что при внешнем спокойствии «небольшая паника» в городе ощущается.

    «Небольшая паника всё же присутствует, я не гуляю, другие люди тоже стараются сидеть по домам. Некоторые районы бомбят больше других. Моя замужняя подруга живёт с ребенком в даунтауне, там прилетело порядка десятка бомб, у нас на Марине прилетело порядка 4-5 точно. Прямо надо мной ПВО сбило три ракеты, я видела их своими глазами», – призналась она Telegram-каналу Super.Ru.

    Линникова добавила, что «на самом деле очень страшно и тревожно». Ничего подобного девушка никогда не видела.

    Напомним, в ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями.

    Комментарии (13)
    28 февраля 2026, 20:12 • Новости дня
    После звонка Нетаньяху Мерц потребовал от Ирана прекратить удары

    DPA: Мерц провел телефонный разговор с Нетаньяху и другими партнерами в регионе

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонные переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и потребовал от Тегерана немедленно прекратить военные действия в регионе.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц после недавних ударов по иранским объектам связался по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает ТАСС.

    Политик также согласовал позиции с лидерами Франции и Британии, поддерживая тесный контакт с американской стороной.

    Берлин в итоге выступил с жестким требованием к Тегерану. «Правительство ФРГ настоятельно призывает Иран немедленно прекратить военные удары по Израилю и другим нашим партнерам в регионе», – говорится в официальном заявлении канцлера.

    Мерц особо подчеркнул, что Германия не принимала участия в военной операции Вашингтона и Тель-Авива. По его словам, необходимо возобновить дипломатические усилия для снижения рисков и обеспечения региональной стабильности.

    Глава кабинета министров вновь обвинил иранские власти в дестабилизации Ближнего Востока и развитии ракетной программы. При этом он отметил право народа исламской республики самостоятельно определять свою судьбу.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана и назвало их заранее спланированной и неспровоцированной вооруженной агрессией. Министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана осудил нападение США и Израиля на Иран.

    Комментарии (27)
