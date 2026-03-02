Борт МЧС вылетел из Египта с эвакуированными из Израиля россиянами

Tекст: Катерина Туманова

«Спецборт вылетел в Москву с дипломатическими работниками и членами их семей, служившими на территории Израиля. Все они ранее прибыли в Шарм-эль-Шейх через наземные пункты пропуска. Сегодня в столицу прибудут 84 человека», – сообщает в мессенджере Max канал МЧС России.

Напомним, ранее группа граждан России была эвакуирована из Ирана в Азербайджан.

В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

На ваш взгляд Сколько продлится операция США против Ирана? 1-3 дня

Неделю

Месяц

Полгода

Год

Более года

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Дубае образовались километровые очереди из выезжающих автомобилей. Посольство сообщило, что россияне не пострадали после атаки беспилотников на Бахрейн. Иран ранее атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.