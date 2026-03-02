Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.8 комментариев
Борт МЧС вылетел из Египта с эвакуированными из Израиля россиянами
Самолет Ил-76 МЧС России по поручению российского президента Владимира Путина отправился в Египет за россиянами, эвакуированными из Израиля на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
«Спецборт вылетел в Москву с дипломатическими работниками и членами их семей, служившими на территории Израиля. Все они ранее прибыли в Шарм-эль-Шейх через наземные пункты пропуска. Сегодня в столицу прибудут 84 человека», – сообщает в мессенджере Max канал МЧС России.
Напомним, ранее группа граждан России была эвакуирована из Ирана в Азербайджан.
В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Дубае образовались километровые очереди из выезжающих автомобилей. Посольство сообщило, что россияне не пострадали после атаки беспилотников на Бахрейн. Иран ранее атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.