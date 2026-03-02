  • Новость часаБорт МЧС вылетел из Египта с эвакуированными из Израиля россиянами
    Предательство помогло США убить иранского лидера
    Эксперт объяснил эффективность ударов США и Израиля по Ирану
    Эксперт назвал идеального кандидата на пост нового лидера Ирана
    Минобороны рассказало о применении защиты от дронов «Ёж» на танках в зоне СВО
    Франция, ФРГ и Британия выразили готовность обороняться от Ирана
    Иранские СМИ сообщили об уничтожении шести офицеров ЦРУ в ОАЭ
    Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм морали
    Эксперт объяснил смысл захвата Бельгией танкера якобы «теневого флота»
    Опровергнута гибель экс-президента Ирана Ахмадинежада
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    8 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Убийство Хаменеи будет фатальнее смертей Каддафи и Хусейна

    Уничтожение Али Хаменеи силами в соответствии с той же моделью, как ликвидируются главари террористических организаций – совсем другое измерение мировой политики. Даже по сравнению с предыдущими случаями смен режима, включая такие жестокие финалы, как убийство Каддафи или казнь Хусейна.

    20 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Иран переиграл себя с ядерным оружием

    Просто играть с возможностью ядерной программы – бессмысленно и опасно. Но если она рассматривается как незаменимый инструмент обеспечения политического выживания – ни ресурсов, ни сил жалеть нельзя. И надо быстро добиваться цели. Примеры Пакистана или КНДР показывают и пример, и цену.

    16 комментариев
    2 марта 2026, 01:10 • Новости дня

    Борт МЧС вылетел из Египта с эвакуированными из Израиля россиянами

    Tекст: Катерина Туманова

    Самолет Ил-76 МЧС России по поручению российского президента Владимира Путина отправился в Египет за россиянами, эвакуированными из Израиля на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

    «Спецборт вылетел в Москву с дипломатическими работниками и членами их семей, служившими на территории Израиля. Все они ранее прибыли в Шарм-эль-Шейх через наземные пункты пропуска. Сегодня в столицу прибудут 84 человека», – сообщает в мессенджере Max канал МЧС России.

    Напомним, ранее группа граждан России была эвакуирована из Ирана в Азербайджан.

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

    Сколько продлится операция США против Ирана?







    39 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Дубае образовались километровые очереди из выезжающих автомобилей. Посольство сообщило, что россияне не пострадали после атаки беспилотников на Бахрейн. Иран ранее атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

    1 марта 2026, 04:30 • Новости дня
    Гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Али Хаменеи
    Гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Али Хаменеи
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер революции Ирана аятолла Али Хаменеи принял мученическую смерть, он погиб утром 28 февраля в своей резиденции, объявило государственное телевидение страны.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атаки США и Израиля по Ирану, сообщило государственное телевидение Ирана. Фрагмент объявления об этом представило агентство Fars.

    «Великий народ Ирана, верховный лидер Ирана имам Хаменеи принял мученическую смерть при атаке США и Израиля», – объявил ведущий.

    Правительство Ирана в связи с трагическим известием объявило 40-дневный траур.

    Ранее агентство Fars подтвердило гибель четырех членов семьи аятоллы Хаменеи: дочери, зятя, внука и одной из невесток.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями. Нетаньяху вечером субботы  объявил об «увеличении признаков» гибели Хаменеи.

    Затем Reuters и ряд западных СМИ ранее сообщили, что под завалами в Иране якобы обнаружили тело Али Хаменеи, но Иран опроверг сведения о якобы погибшем Хаменеи. Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану.

    Комментарии (33)
    1 марта 2026, 10:54 • Новости дня
    Иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке
    Иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке
    @ REUTERS/Mohammed Salem

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке, говорится в заявлении армии Исламской республики.

    ВВС Ирана нанесли удары по американским военным базам, расположенным в странах Персидского залива и Иракском Курдистане, передает РИА «Новости». Об этом говорится в официальном заявлении армии Исламской республики, которое распространила государственная телерадиокомпания Ирана. Представители армии заявили: «Несколько минут назад скоростные самолеты ВВС армии Исламской республики Иран в ходе нескольких этапов операции успешно разбомбили базы США в странах Персидского залива и Иракском Курдистане».

    Ранее стало известно, что США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, в результате которых были зафиксированы разрушения и гибель гражданских лиц. В ответ на эти действия иранские военные провели ракетные удары по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о намерении сменить власть в Иране. Трамп наблюдал за ударами США по Ирану из своей резиденции Мар-а-Лаго. В городах Ирана прогремела новая волна мощных взрывов.

    Комментарии (11)
    1 марта 2026, 13:42 • Видео
    Япония стала новой надеждой Зеленского

    Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 07:57 • Новости дня
    Причастный к обстрелу Белгорода комбриг ВСУ бежал и скрылся подо Львовом
    Причастный к обстрелу Белгорода комбриг ВСУ бежал и скрылся подо Львовом
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Командир 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки ВСУ, ответственный за удары по инфраструктуре Белгорода, скрылся на западе Украины, сообщили представители российских силовых структур.

    «Ответственность за участие в массированном террористическом ударе по гражданской инфраструктуре Белгорода (в ночь с 26 на 27 февраля) взяла на себя 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки ВСУ. Приказ был отдан комбригом А.А. Поповым», – сообщил источник РИА «Новости».

    После совершения нападения Попов скрылся в городе Дрогобыч Львовской области. По данным силовых структур, он попытался избежать ответственности за совершенное военное преступление.

    В период с 26 по 27 февраля атакам ВСУ подверглись 38 населенных пунктов в 15 муниципалитетах Белгородской области. Было выпущено 12 боеприпасов и зафиксированы атаки 153 беспилотников, из которых 68 были перехвачены. В результате обстрелов пострадали три мирных жителя.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова выразила удивление по поводу сочувствия мировой общественности японской обезьянке при игнорировании страданий детей от действий киевского режима. Дипломат озвучила статистику жертв среди несовершеннолетних с 2014 года. Она также назвала убийства детей и стариков обыденным делом для Киева.

    В Москве представили доклад о преступлениях Киева против пожилых людей.

    Комментарии (5)
    1 марта 2026, 05:45 • Новости дня
    КСИР объявил об отмщении за смерть аятоллы Хаменеи
    КСИР объявил об отмщении за смерть аятоллы Хаменеи
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с заявлением после подтверждения о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи, пообещав отомстить за его гибель.

    «Мы не покоримся врагам, особенно преступной Америке и зловещему сионистскому режиму! Силой и поддержкой благородного народа мы будем продолжать путь мудрого и могущественного лидера [Хаменеи], до последней капли крови и капитуляции врагов», – сказано в заявлении в Telegram-канале КСИР.

    Выражая соболезнования иранскому народу в связи с гибелью аятоллы, воины КСИР призывают объединяться и следовать заветам Хаменеи, сражаясь с врагами.

    «Грядут самые масштабные наступательные операции в истории Вооруженных сил Исламской Республики Иран», – пообещали в КСИР в ответ на убийство аятоллы.

    Также в одном из сообщений указано, что «Хезболла» официально вступила в борьбу против сионистского режима, чтобы отомстить за кровь лидера революции».

    Сколько продлится операция США против Ирана?







    39 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, агентство Fars подтвердило гибель четырех членов семьи аятоллы Хаменеи: дочери, зятя, внука и одной из невесток. Reuters и ряд западных СМИ ранее сообщили, что под завалами в Иране якобы обнаружили тело Али Хаменеи, но Иран опроверг сведения о погибшем Хаменеи.

    Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану. После чего гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Хаменеи.

    Комментарии (21)
    1 марта 2026, 06:55 • Новости дня
    В Иране назвали руководителей страны в «переходный период»
    В Иране назвали руководителей страны в «переходный период»
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Первый вице-президент Ирана Мохаммед Мохбер сообщил, что в период передачи власти после гибели предыдущего руководителя страны следует руководствоваться статьей 111 Основного закона (Конституции Ирана).

    «Мохаммед Мохбер сообщил, что президент Республики, глава судебной власти и Союза юристов, и член Совета стражей конституции возьмут на себя ответственность за период передачи власти после мученической смерти аятоллы», – сказано в сообщении агентства Tasnim News.

    Принцип 111 Конституции Ирана говорит о том, что в любой критической ситуации в стране президент Республики, председатель Верховного суда и член Совета стражей поддерживают переходный период, а вопрос о его продолжении или прекращении может быть решен довольно быстро, поясняется в посте агентства ISNA.

    В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

    Сколько продлится операция США против Ирана?







    39 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану. После чего гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Хаменеи. Представитель Ирана при ООН назвал военным преступлением действия США и Израиля.

    Комментарии (5)
    1 марта 2026, 07:45 • Новости дня
    Представители Ирана и США обменялись колкостями на заседании СБ ООН

    Tекст: Катерина Туманова

    На экстренном заседании СБ ООН в связи с эскалацией на Ближнем Востоке постоянные представители Ирана и США при организации обменялись едкими замечаниями из-за неприемлемых обвинений друг друга.

    Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал атаку США и Израиля на страну военным преступлением, указав на безосновательность и отсутствие правовой базы при попытках оправдать эти действия якобы защитой от вечно угрожавшего США Ирана.

    «Военная агрессия, осуществляемая Соединенными Штатами и Израилем, не удовлетворяет ни одному из критериев законной самообороны», – приводит слова постпреда Ирана РИА «Новости».

    Кроме того, Иран потребовал гарантий и материального и морального возмещения за нападение на страну от США и Израиля.

    Когда слово взял постпред США при ООН Майк Уолтц, он сразу же перешел на вызывающий тон.

    «Я хотел бы воспользоваться своим правом ответить так называемому представителю иранского режима. Соединенные Штаты решительно отвергают это нелепое и, откровенно говоря, фарсовое утверждение о том, что действия США противоречат международному праву», – заявил американский дипломат.

    «Я советую вам, представитель США, быть вежливым. Это было бы лучше для вас и для страны, которую вы представляете», – цитирует ответ Иравани ТАСС.

    На это Уолтц заявив, что «не намерен удостаивать это еще одним ответом» и продолжил зачитывать речь по теме атак на Иран.

    Сколько продлится операция США против Ирана?







    39 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии». Захарова в эскалации на Ближнем Востоке увидела аналогию с Украиной. Гутерреш заявил о подрыве международной безопасности из-за атаки на Иран.

    Комментарии (4)
    1 марта 2026, 06:25 • Новости дня
    Трамп заявил о «существенном упрощении» дипломатических усилий с Ираном
    Трамп заявил о «существенном упрощении» дипломатических усилий с Ираном
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил в субботу вечером о том, что совместные атаки США и Израиля по Ирану, в ходе которых был убит верховный лидер республики Али Хаменеи, были эффективны и могут открыть путь к дипломатии.

    «Cейчас намного проще, чем вчера, очевидно. Потому что их сильно бьют», сказал он CBS News.

    Он выразил уверенность в результатах, назвав авиаудары «великим днем для этой страны, великим днем для всего мира».

    Ранее Трамп объявил, что Али Хаменеи был убил в результате субботней атаки, а источники сообщили SBC News, что в результате американо-иранской атаки погибло около 40 иранских чиновников.

    Трамп заявил телеканалу, что «есть несколько хороших кандидатов» на пост лидера Ирана после смерти Хаменеи, но не стал вдаваться в подробности.

    В ответ на ответные атаки Ирана Трамп заявил, что «это то, чего мы ожидали», отметив, что объем атак со стороны исламского государства оказался меньше, чем ожидалось.

    «Мы думали, что их будет вдвое больше. Пока что их меньше, чем мы думали», – сказал он.

    По данным Центрального командования США, сообщений о погибших или раненых среди американских военнослужащих в ходе операции в Иране не поступало. В Израиле в результате ответных ударов погиб один человек, десятки получили ранения.

    Сколько продлится операция США против Ирана?







    39 комментариев

    В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану. После чего гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Хаменеи. Представитель Ирана при ООН назвал военным преступлением действия США и Израиля.

    Комментарии (8)
    1 марта 2026, 08:45 • Новости дня
    Стало известно о гибели иранского генерала Басери после атаки США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высокопоставленный представитель разведки Ирана Хадж-Мохаммад Басери скончался в результате совместной атаки США и Израиля на столицу страны, передает агентство ISNA.

    Член высшего командования министерства разведки Ирана, Хадж-Мохаммад Басери, погиб в Тегеране в результате атаки США и Израиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ISNA. В сообщении агентства говорится: «В Тегеране в результате американо-израильской агрессии погиб член высшего командования армии из министерства разведки Хадж-Мохаммад Басери».

    Отмечается, что США и Израиль в субботу нанесли серию авиаударов по объектам на территории Ирана, включая столицу страны. В результате атак зафиксированы разрушения и жертвы среди гражданского населения.

    В ответ на удары Иран осуществил ракетные обстрелы по территории Израиля и по военным объектам США, расположенным на Ближнем Востоке. Ситуация в регионе остается крайне напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о мести за смерть аятоллы Али Хаменеи. В Иране назвали руководителей страны на период перехода власти. В Катаре при падении обломков сбитых ракет пострадали восемь человек.

    Комментарии (4)
    1 марта 2026, 19:19 • Новости дня
    Трамп сообщил о гибели 48 «лидеров Ирана»

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате спецоперации против Ирана военнослужащие США ликвидировали 48 ключевых представителей руководства страны, сообщил президент США Дональд Трамп.

    В ходе интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации 48 «лидеров» Исламской Республики Иран в рамках операции против Ирана, передает РИА «Новости».

    Трамп заявил: «Никто не может поверить в тот успех, который мы имеем, 48 лидеров умерли в одночасье», – такие слова президента приводит журналистка телеканала Джеки Хайнрих в социальной сети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Аятолла Али Хаменеи погиб утром 28 февраля в своей резиденции. Bранское государственное агентство IRNA подтвердило гибель начальника генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахима Мусави и министра обороны Азиза Насирзаде.

    Комментарии (14)
    1 марта 2026, 03:25 • Новости дня
    Fars подтвердило гибель четырех членов семьи аятоллы Хаменеи
    Fars подтвердило гибель четырех членов семьи аятоллы Хаменеи
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    При авиаударах США и Израиля погибли четверо членов семьи верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, сообщило иранское агентство Fars.

    «Подтверждены данные о гибели дочери, зятя и внука лидера революции. Информированный источник в доме верховного лидера революции подтвердил сведения о мученической смерти дочери, зятя и внука Хаменеи», – сказано в сообщении агентства Fars.

    Там уточнили, что одна из невесток аятоллы погибла во время субботнего утреннего нападения на Иран.

    Напомним, ранее агентство Jamaran сообщало, что невестка и зять верховного лидера Ирана погибли при ударах Израиля и США. При этом доказательств того, что Хаменеи жив или мерт, как заявляют Трамп и Нетаньяху, нет.

    Сколько продлится операция США против Ирана?







    39 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями. Нетаньяху объявил об «увеличении признаков» гибели Хаменеи.

    Затем Reuters и ряд западных СМИ ранее сообщили, что под завалами в Иране якобы обнаружили тело Али Хаменеи, но Иран опроверг сведения о якобы погибшем Хаменеи. Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 16:37 • Новости дня
    ILNA: Экс-президент Ирана Ахмадинежад погиб при атаке США и Израиля в Тегеране
    ILNA: Экс-президент Ирана Ахмадинежад погиб при атаке США и Израиля в Тегеране
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Махмуд Ахмадинежад, бывший президент Ирана, якобы погиб во время атаки на район Нармак, сообщило иранское агентство ILNA.

    Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб в результате атаки США и Израиля в Тегеране, сообщает РИА «Новости». По данным агентства, инцидент произошел в районе Нармак, где якобы был нанесен удар по месту нахождения экс-президента. В сообщении уточняется: «Глава девятого и десятого правительства Ирана погиб при атаке сионистского режима и США по району Нармак в Тегеране».

    Подтверждения этой информации от официальных властей Ирана или офиса Ахмадинежада на данный момент не поступало.

    Махмуд Ахмадинежад занимал пост президента с 2005 по 2013 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный представитель разведки Ирана Хадж-Мохаммад Басери скончался в результате совместной атаки США и Израиля на столицу страны.

    Лидер революции Ирана аятолла Али Хаменеи погиб утром 28 февраля в своей резиденции.

    Комментарии (11)
    1 марта 2026, 21:58 • Новости дня
    Иранские СМИ сообщили об уничтожении шести офицеров ЦРУ в ОАЭ

    Tasnim: Иран уничтожил шесть офицеров ЦРУ в ОАЭ

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ракетного удара по ОАЭ уничтожены шесть высокопоставленных офицеров ЦРУ, находившихся в резиденции американской разведки, сообщило иранское агентство Tasnim.

    Иранские силы нанесли удар по объекту, где находились представители спецслужб США. Атака была направлена на место проживания иностранных специалистов, передает РИА «Новости».

    «Согласно поступившей информации, днем ранее в ходе ракетной атаки одна из резиденций офицеров ЦРУ в ОАЭ попала под удар, в результате чего шесть высокопоставленных офицеров ЦРУ были уничтожены, двое пострадали», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что погибшие занимали высокие посты в структуре Центрального разведывательного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне. ВВС исламской республики нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 06:13 • Новости дня
    Эксперт Леонова напомнила, у кого есть право парковать авто во дворе дома

    Tекст: Катерина Туманова

    Владельцы квартир во многоквартирных домах могут свободно парковать автомобили на придомовой территории, если не установлены дополнительные ограничения, отметила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.

    Она пояснила: если во дворе не установлен шлагбаум, то припарковать автомобиль могут и автовладельцы, не являющиеся собственниками квартир, при наличии свободных мест.

    Однако по решению общего собрания жильцов может быть принято решение об установке шлагбаума для защиты интересов собственников. В этом случае въезд несобственникам может быть запрещен, но запрет для собственников невозможен ни при каких обстоятельствах, подчеркнула Леонова в беседе с агентством «Прайм».

    Специалист пояснила, что земельный участок под многоквартирным домом находится в общей долевой собственности всех владельцев квартир. Каждый собственник имеет право пользоваться общим имуществом, включая дворовую территорию и парковочные места.

    Все парковочные места на придомовой территории считаются общими, закрепить конкретное место за собой невозможно – автомобиль ставится на свободное место. Приобрести можно лишь место на подземной парковке, поскольку оно считается отдельным объектом недвижимости.

    «По правилам нельзя парковать автомобиль на газоне. Даже если вы собственник квартиры и припарковались на газоне, который находится на общедомовой территории, за это грозит штраф. То есть, наличие права собственности на квартиру в многоквартирном доме не дает право нарушать общие правила парковки», – напомнила она.

    Кроме того, нельзя создавать препятствия для вывоза мусора или блокировать выезд другим автомобилям.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, автоэксперт рассказал, что делать при повреждении автомобиля коммунальщиками. Эксперты сообщили о снижении стоимости ОСАГО с 1 апреля при отсутствии аварий. Автоэксперт рассказал, как нейросети изменят дорожное движение в Москве.


    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 15:30 • Новости дня
    Reuters сообщило о скоплении 150 танкеров у Ормузского пролива
    Reuters сообщило о скоплении 150 танкеров у Ормузского пролива
    @ REUTERS/Hamad I Mohammed

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Как минимум 150 танкеров бросили якорь в открытых водах, не дойдя до Ормузского пролива, сообщило агентство Reuters.

    По меньшей мере 150 танкеров остановились в открытом море, не дойдя до Ормузского пролива, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. Эти суда находятся у берегов крупнейших нефтедобывающих стран Персидского залива. Причиной стало усиление угроз, связанных с ситуацией вокруг пролива.

    Накануне генерал-майор Эбрахим Джабари из Корпуса стражей исламской революции заявил, что Иран может полностью закрыть Ормузский пролив для судоходства в случае нападения на страну. Однако 1 марта бывший командующий КСИР генерал Мохсен Резаи сообщил Financial Times, что гражданским судам пока разрешено проходить пролив до дальнейшего распоряжения.

    Тем временем иранские СМИ сообщили, что танкер, попавший под удар иранской ракеты при попытке пройти через Ормузский пролив, начал тонуть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил торговые суда о возможном закрытии Ормузского пролива. Власти Омана сообщили об атаке на танкер в этом районе. После удара танкер в Ормузском проливе начал тонуть.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 23:45 • Новости дня
    Франция, ФРГ и Британия выразили готовность обороняться от Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Париж, Берлин и Лондон выразили готовность уничтожить ракетные и беспилотные возможности Ирана в случае угрозы интересам союзников, о чем «евротройка» объявила в заявлении, распространенном пресс-службой правительства Германии.

    Франция, Германия и Британия заявили о готовности принять оборонительные меры против Ирана для защиты своих интересов и интересов союзников. В совместном заявлении удары Ирана названы «неизбирательными и несоразмерными», к тому же, по мнению «евротройки», они были нанесены по государствам, не участвующим в военных операциях США и Израиля.

    Авторы заявления подчеркнули, что атаки представляют угрозу для военного персонала и граждан стран Европы в регионе.

    «Мы предпримем шаги для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе, в том числе, при необходимости, обеспечим принятие необходимых и соразмерных оборонительных мер для уничтожения возможностей Ирана по запуску ракет и беспилотников в местах их запуска», – приводит РИА «Новости» выдержку из заявления «евротройки».

    В документе подчеркивается, что Берлин, Париж и Лондон договорились координировать действия с США и другими союзниками в регионе, чтобы  совместно реагировать на развитие ситуации.

    Сколько продлится операция США против Ирана?







    39 комментариев

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявлял, что страна не намерена атаковать другие государства региона, так как  целью ударов остаются военные объекты США и Израиля.

    Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, журналист Юнашев напомнил о предсказании Жириновского об ударе США по Ирану. Берлин, Париж и Лондон ранее заявили, что их военные не участвовали в ударах по Ирану, и потребовали возобновить переговоры по ядерной программе. Политолог увидел знак в реакции Европы на атаку США и Израиля на Иран.

    Комментарии (5)
