  • Новость часаСША и Израиль нанесли удар по больнице Ганди в Тегеране
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Предательство помогло США убить иранского лидера
    Эксперт объяснил эффективность ударов США и Израиля по Ирану
    Эксперт назвал идеального кандидата на пост нового лидера Ирана
    Минобороны рассказало о применении защиты от дронов «Ёж» на танках в зоне СВО
    Трамп сообщил о гибели 48 «лидеров Ирана»
    Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм морали
    Глава МИД Ирана сообщил о запуске процесса избрания нового лидера
    Пентагон опроверг попадание иранских ракет по авианосцу «Авраам Линкольн»
    Эксперт объяснил смысл захвата Бельгией танкера якобы «теневого флота»
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    6 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Убийство Хаменеи будет фатальнее смертей Каддафи и Хусейна

    Уничтожение Али Хаменеи силами в соответствии с той же моделью, как ликвидируются главари террористических организаций – совсем другое измерение мировой политики. Даже по сравнению с предыдущими случаями смен режима, включая такие жестокие финалы, как убийство Каддафи или казнь Хусейна.

    19 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Иран переиграл себя с ядерным оружием

    Просто играть с возможностью ядерной программы – бессмысленно и опасно. Но если она рассматривается как незаменимый инструмент обеспечения политического выживания – ни ресурсов, ни сил жалеть нельзя. И надо быстро добиваться цели. Примеры Пакистана или КНДР показывают и пример, и цену.

    15 комментариев
    1 марта 2026, 22:48 • Новости дня

    Около 15 граждан России эвакуированы из Ирана в Азербайджан

    Tекст: Катерина Туманова

    Группа российских граждан была эвакуирована из Ирана в Азербайджан на фоне авиаударов по стране США и Израиля, сообщили в азербайджанской государственной погранслужбе.

    «Процесс эвакуации граждан из Ирана на фоне ударов США и Израиля по территории Исламской Республики Иран продолжается через погранично-пропускной пункт «Астара». Чуть ранее была эвакуирована группа из порядка 15 россиян», – сообщили РИА «Новости» в Государственной пограничной службе республики.

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты
    36 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Дубае образовались километровые очереди из выезжающих автомобилей. Посольство сообщило, что россияне не пострадали после атаки беспилотников на Бахрейн. Очевидцы сообщили о громких взрывах в Абу-Даби и Дубае. Иран ранее атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

    1 марта 2026, 17:17 • Новости дня
    Иран ударил четырьмя баллистическими ракетами по авианосцу «Авраам Линкольн»
    Иран ударил четырьмя баллистическими ракетами по авианосцу «Авраам Линкольн»
    @ United States Navy/Wikipedia

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран объявил о запуске четырех баллистических ракет по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», что подтвердил Корпус стражей исламской революции.

    Тегеран нанес удары по авианосцу «Авраам Линкольн» четырьмя баллистическими ракетами, передает РИА «Новости». Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), который входит в состав вооруженных сил Ирана.

    Заявление опубликовало гостелерадио Ирана. Детали о месте происшествия, последствиях удара и возможных пострадавших пока не сообщаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, танкер начал тонуть в Ормузском проливе после сильного пожара. Ормузский пролив стал доступен для прохода судов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (18)
    1 марта 2026, 12:01 • Новости дня
    Эксперт назвал идеального кандидата на пост нового лидера Ирана

    Политолог Ткаченко: Властям Ирана предстоит искать новый внутриполитический баланс

    Эксперт назвал идеального кандидата на пост нового лидера Ирана
    @ Stringer/Anadolu/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Если Иран сохранится как государство, к власти, скорее всего, придет представитель духовенства, который будет проводить более светскую политику, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Тегеран сообщил о смерти аятоллы Али Хаменеи.

    «Думаю, Иран станет конфликтным триггером для всех государств мирового большинства, которые рано или поздно должны почувствовать тревогу относительно односторонних действий США. Скорее всего, Вашингтон и Тель-Авив не остановятся на нынешней операции и попытаются развалить иранское государство по этническим линиям», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В этой ситуации беспокоит отсутствие жесткой позиции Китая. Заявление МИД страны неожиданно «беззубое», в стиле «давайте жить дружно». Это весьма показательно. Если с Западом получается реализовать их планы применительно к Ирану, то США смогут находить союзников и в других регионах планеты для атак на неугодные государства», – заметил он.

    «Очевидно, ни России, ни Китаю не нужно ждать, пока США доберутся до них. Создается очень тонкая и хрупкая ситуация. Непонятно, в какой момент Москве нужно будет, что называется, упереться, как 10 лет назад в Сирии, и не дать американской стороне реализовывать свой сценарий», – продолжил собеседник.

    «Если Иран сохранится как государство, к власти, скорее всего, придет представитель духовенства, который будет проводить более светскую политику. Ему предстоит искать новый внутриполитический баланс. В стране назрели реформы и вектор на снижение клерикального влияния», – детализировал аналитик.

    «Кроме того, по аналогии с рядом других мусульманских стран, высшим институтом власти Ирана может стать верховный суд. При этом, на мой взгляд, идеальным кандидатом на пост главы был бы военный, придерживающийся светских взглядов, как убитый в 2020 году Касем Сулеймани, экс-командующий спецназом «Аль-Кудс», – поделился мнением эксперт.

    В воскресенье иранское правительство сообщило о «мученической» смерти аятоллы Сейеда Али Хаменеи. «Лидер исламской революции погиб в результате нападения сионистского режима и США», – приводит информационное агентство Tasnim сообщение Тегерана. Хаменеи возглавлял Иран и мусульманскую умму в течение 37 лет после кончины основателя Исламской республики имама Хомейни в 1989 году.

    Теперь, согласно статьи 110 конституции Ирана, президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи и один из юристов-членов Конституционного совета временно возьмут на себя обязанности лидера до избрания следующего лидера.

    Накануне США и Израиль начали совместную атаку на Иран. Сообщалось об ударах по центру Тегерана, правительственным зданиям, штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и объектам спецслужб. Атака привела к многочисленным жертвам среди мирного населения, в том числе детей.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты
    36 комментариев

    По данным западных СМИ, в ходе ударов уничтожались заводы по производству баллистических ракет, базы ПВО и объекты ВМС Ирана. Взрывы были слышны в Исфахане (второй по величине город страны), Кередже (пригород Тегерана), священном городе Кум и провинции Керманшах на западе страны. Также известно о «широкой волне атак» в городах Керманшах, Табриз, Илам, Ахваз и в провинции Лорестан.

    В этой связи в Нью-Йорке прошло созванное Россией и Китаем экстренное заседание Совета Безопасности ООН. «Безрассудные действия США и Израиля против суверенного государства – члена ООН представляют собой прямое нарушение основополагающих принципов и норм международного права», – заявила российская сторона.

    Комментарии (6)
    1 марта 2026, 13:42 • Видео
    Япония стала новой надеждой Зеленского

    Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 04:30 • Новости дня
    Гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Али Хаменеи
    Гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Али Хаменеи
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер революции Ирана аятолла Али Хаменеи принял мученическую смерть, он погиб утром 28 февраля в своей резиденции, объявило государственное телевидение страны.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атаки США и Израиля по Ирану, сообщило государственное телевидение Ирана. Фрагмент объявления об этом представило агентство Fars.

    «Великий народ Ирана, верховный лидер Ирана имам Хаменеи принял мученическую смерть при атаке США и Израиля», – объявил ведущий.

    Правительство Ирана в связи с трагическим известием объявило 40-дневный траур.

    Ранее агентство Fars подтвердило гибель четырех членов семьи аятоллы Хаменеи: дочери, зятя, внука и одной из невесток.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями. Нетаньяху вечером субботы  объявил об «увеличении признаков» гибели Хаменеи.

    Затем Reuters и ряд западных СМИ ранее сообщили, что под завалами в Иране якобы обнаружили тело Али Хаменеи, но Иран опроверг сведения о якобы погибшем Хаменеи. Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану.

    Комментарии (33)
    1 марта 2026, 10:54 • Новости дня
    Иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке
    Иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке
    @ REUTERS/Mohammed Salem

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке, говорится в заявлении армии Исламской республики.

    ВВС Ирана нанесли удары по американским военным базам, расположенным в странах Персидского залива и Иракском Курдистане, передает РИА «Новости». Об этом говорится в официальном заявлении армии Исламской республики, которое распространила государственная телерадиокомпания Ирана. Представители армии заявили: «Несколько минут назад скоростные самолеты ВВС армии Исламской республики Иран в ходе нескольких этапов операции успешно разбомбили базы США в странах Персидского залива и Иракском Курдистане».

    Ранее стало известно, что США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, в результате которых были зафиксированы разрушения и гибель гражданских лиц. В ответ на эти действия иранские военные провели ракетные удары по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о намерении сменить власть в Иране. Трамп наблюдал за ударами США по Ирану из своей резиденции Мар-а-Лаго. В городах Ирана прогремела новая волна мощных взрывов.

    Комментарии (11)
    1 марта 2026, 13:20 • Новости дня
    Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм морали
    Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм морали
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму иранскому коллеге Масуду Пезешкиану после трагической гибели верховного руководителя Исламской республики аятоллы Али Хаменеи, сообщил Кремль.

    Владимир Путин решительно осудил убийство Сейеда Али Хаменеи, назвав его циничным нарушением норм морали и международного права, сообщается на сайте Кремля.

    «В нашей стране аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений», – подчеркнул президент.

    Российский лидер отметил роль погибшего в выведении российско-иранских отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Путин также передал слова искренней поддержки родным и близким Хаменеи, правительству и всему народу Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гостелевидение Ирана объявило о смерти лидера революции аятоллы Али Хаменеи в результате атаки США и Израиля. Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить за гибель верховного руководителя страны.

    Комментарии (57)
    1 марта 2026, 14:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил эффективность ударов США и Израиля по Ирану

    Эксперт Кнутов: США и Израиль могли узнать координаты важных объектов от предателей в Тегеране

    Эксперт объяснил эффективность ударов США и Израиля по Ирану
    @ REUTERS/Mohammed Salem

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Точность ударов США и Израиля по Ирану объясняется использованием данных с американских спутников, получением информации от израильских разведчиков, а также работой предателей в самом иранском руководстве, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее западная коалиция уничтожила заводы по производству баллистических ракет, базы ПВО и объекты ВМС Ирана.

    «На мой взгляд, нынешняя операция против Ирана практически ничем не отличается от предыдущей, проведенной в июне прошлого года. Судя по сообщениям СМИ, около 200 самолетов нанесли удары по примерно 500 целям. Атаки были проведены, в том числе, с применением бомбардировщиков Б-2 Spirit, бетонобойных бомб GBU-57 и баллистических ракет Air LORA», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Air LORA имеет дальность более 300 км, поэтому ударная авиация оказалась недоступной для подавляющего большинства иранских систем ПВО. Кроме того, эти ракеты летят на высоте 30–40 км, а зенитно-ракетные комплексы действуют в пределах 30 км от земли», – детализировал аналитик.

    «Кроме того, каждый ЗРК имеет воронкообразную слепую зону. В СССР размещали несколько комплексов рядом, чтобы купировать эту проблему. Иран, видимо, не имел возможности создать такой защитный контур на всех важных объектах. Поэтому именно в эти воронки и били атакующие силы», – продолжил собеседник.

    «Судя по всему, американо-израильская коалиция сначала выводила из строя станции наведения, а затем бомбардировщики атаковали сами пусковые установки. Следом же авиация била непосредственно по искомым объектам – правительственным зданиям, штабам КСИР, предприятием ядерной промышленности», – указал он.

    «Что касается выявления целей, то, думаю, ранее Пентагон ограничил поставку разведывательной информации Киеву не потому, что захотел наказать Украину, а потому, что переориентировал большинство своих спутников на Иран», – предположил спикер.

    «Также США и Израиль могли узнать о расположении важных объектов от предателей в иранском руководстве – абсолютно уверен, что они там есть. Кроме того, множество израильских разведчиков работает на территории Ирана под видом и в составе местных племен. Их годами учили отличать по косвенным признакам какой-нибудь недействующий бункер в пустыне от реально значимого объекта», – резюмировал Кнутов.

    Накануне США и Израиль начали совместную атаку на Иран. Сообщалось об ударах по центру Тегерана, правительственным зданиям, штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и объектам спецслужб. Атака привела к многочисленным жертвам среди мирного населения, в том числе детей.

    По данным западных СМИ, в ходе ударов уничтожались заводы по производству баллистических ракет, базы ПВО и объекты ВМС Ирана. Взрывы были слышны в Исфахане (второй по величине город страны), Кередже (пригород Тегерана), священном городе Кум и провинции Керманшах на западе страны. Также известно о «широкой волне атак» в городах Керманшах, Табриз, Илам, Ахваз и в провинции Лорестан.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты
    36 комментариев

    Израиль утверждает, что при ударах погибли 40 иранских командиров. Кроме того, Тель-Авив заявил о разрушении большей части систем ПВО на западе и в центре Ирана, сообщает РИА «Новости».

    Иранские силы же в ответ впервые использовали гиперзвуковые ракеты «Фаттах 2» для ударов по американским базам на Ближнем Востоке. Тегеран в воскресенье ударит с такой силой, с которой Вашингтон и Тель-Авив еще не сталкивались, заявил иранский совбез. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему США в войне с Ираном пошли ва-банк.

    Комментарии (6)
    1 марта 2026, 07:57 • Новости дня
    Причастный к обстрелу Белгорода комбриг ВСУ бежал и скрылся подо Львовом
    Причастный к обстрелу Белгорода комбриг ВСУ бежал и скрылся подо Львовом
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Командир 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки ВСУ, ответственный за удары по инфраструктуре Белгорода, скрылся на западе Украины, сообщили представители российских силовых структур.

    «Ответственность за участие в массированном террористическом ударе по гражданской инфраструктуре Белгорода (в ночь с 26 на 27 февраля) взяла на себя 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки ВСУ. Приказ был отдан комбригом А.А. Поповым», – сообщил источник РИА «Новости».

    После совершения нападения Попов скрылся в городе Дрогобыч Львовской области. По данным силовых структур, он попытался избежать ответственности за совершенное военное преступление.

    В период с 26 по 27 февраля атакам ВСУ подверглись 38 населенных пунктов в 15 муниципалитетах Белгородской области. Было выпущено 12 боеприпасов и зафиксированы атаки 153 беспилотников, из которых 68 были перехвачены. В результате обстрелов пострадали три мирных жителя.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова выразила удивление по поводу сочувствия мировой общественности японской обезьянке при игнорировании страданий детей от действий киевского режима. Дипломат озвучила статистику жертв среди несовершеннолетних с 2014 года. Она также назвала убийства детей и стариков обыденным делом для Киева.

    В Москве представили доклад о преступлениях Киева против пожилых людей.

    Комментарии (5)
    1 марта 2026, 05:45 • Новости дня
    КСИР объявил об отмщении за смерть аятоллы Хаменеи
    КСИР объявил об отмщении за смерть аятоллы Хаменеи
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с заявлением после подтверждения о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи, пообещав отомстить за его гибель.

    «Мы не покоримся врагам, особенно преступной Америке и зловещему сионистскому режиму! Силой и поддержкой благородного народа мы будем продолжать путь мудрого и могущественного лидера [Хаменеи], до последней капли крови и капитуляции врагов», – сказано в заявлении в Telegram-канале КСИР.

    Выражая соболезнования иранскому народу в связи с гибелью аятоллы, воины КСИР призывают объединяться и следовать заветам Хаменеи, сражаясь с врагами.

    «Грядут самые масштабные наступательные операции в истории Вооруженных сил Исламской Республики Иран», – пообещали в КСИР в ответ на убийство аятоллы.

    Также в одном из сообщений указано, что «Хезболла» официально вступила в борьбу против сионистского режима, чтобы отомстить за кровь лидера революции».

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты
    36 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, агентство Fars подтвердило гибель четырех членов семьи аятоллы Хаменеи: дочери, зятя, внука и одной из невесток. Reuters и ряд западных СМИ ранее сообщили, что под завалами в Иране якобы обнаружили тело Али Хаменеи, но Иран опроверг сведения о погибшем Хаменеи.

    Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану. После чего гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Хаменеи.

    Комментарии (21)
    1 марта 2026, 06:55 • Новости дня
    В Иране назвали руководителей страны в «переходный период»
    В Иране назвали руководителей страны в «переходный период»
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Первый вице-президент Ирана Мохаммед Мохбер сообщил, что в период передачи власти после гибели предыдущего руководителя страны следует руководствоваться статьей 111 Основного закона (Конституции Ирана).

    «Мохаммед Мохбер сообщил, что президент Республики, глава судебной власти и Союза юристов, и член Совета стражей конституции возьмут на себя ответственность за период передачи власти после мученической смерти аятоллы», – сказано в сообщении агентства Tasnim News.

    Принцип 111 Конституции Ирана говорит о том, что в любой критической ситуации в стране президент Республики, председатель Верховного суда и член Совета стражей поддерживают переходный период, а вопрос о его продолжении или прекращении может быть решен довольно быстро, поясняется в посте агентства ISNA.

    В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты
    36 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану. После чего гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Хаменеи. Представитель Ирана при ООН назвал военным преступлением действия США и Израиля.

    Комментарии (5)
    1 марта 2026, 15:55 • Новости дня
    Иран открыл Ормузский пролив

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Важнейшая транспортная артерия Ближнего Востока – Ормузский пролив – вновь доступна для прохода судов, заявил бывший командующий Корпуса стражей исламской революции и секретарь Совета по определению политической целесообразности Мохсен Резаи.

    Ормузский пролив открыт для танкеров «до дальнейшего уведомления», передает «Газета.Ru» со ссылкой на Financial Times.

    Одновременно с этим иранский военачальник предупредил, что вооруженные силы США станут законными целями для ударов Исламской республики.

    Накануне Корпус стражей исламской революции уведомлял экипажи судов о запрете движения через пролив. На фоне угроз в открытых водах бросили якорь минимум 150 танкеров.

    Комментарии (9)
    1 марта 2026, 07:45 • Новости дня
    Представители Ирана и США обменялись колкостями на заседании СБ ООН

    Tекст: Катерина Туманова

    На экстренном заседании СБ ООН в связи с эскалацией на Ближнем Востоке постоянные представители Ирана и США при организации обменялись едкими замечаниями из-за неприемлемых обвинений друг друга.

    Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал атаку США и Израиля на страну военным преступлением, указав на безосновательность и отсутствие правовой базы при попытках оправдать эти действия якобы защитой от вечно угрожавшего США Ирана.

    «Военная агрессия, осуществляемая Соединенными Штатами и Израилем, не удовлетворяет ни одному из критериев законной самообороны», – приводит слова постпреда Ирана РИА «Новости».

    Кроме того, Иран потребовал гарантий и материального и морального возмещения за нападение на страну от США и Израиля.

    Когда слово взял постпред США при ООН Майк Уолтц, он сразу же перешел на вызывающий тон.

    «Я хотел бы воспользоваться своим правом ответить так называемому представителю иранского режима. Соединенные Штаты решительно отвергают это нелепое и, откровенно говоря, фарсовое утверждение о том, что действия США противоречат международному праву», – заявил американский дипломат.

    «Я советую вам, представитель США, быть вежливым. Это было бы лучше для вас и для страны, которую вы представляете», – цитирует ответ Иравани ТАСС.

    На это Уолтц заявив, что «не намерен удостаивать это еще одним ответом» и продолжил зачитывать речь по теме атак на Иран.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты
    36 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии». Захарова в эскалации на Ближнем Востоке увидела аналогию с Украиной. Гутерреш заявил о подрыве международной безопасности из-за атаки на Иран.

    Комментарии (4)
    1 марта 2026, 18:21 • Новости дня
    США сообщили о потерях от ударов Ирана
    США сообщили о потерях от ударов Ирана
    @ Wisam Hashlamoun/Anadolu/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе боевой операции против Ирана в рамках миссии «Эпическая ярость» были убиты трое военнослужащих США, еще пятеро получили тяжелые ранения, заявило в воскресенье Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    Трое американских военных погибли и еще пятеро получили тяжелые ранения в ходе военной операции против Ирана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Центрального командования ВС США (CENTCOM). Операция под кодовым названием «Эпическая ярость» проходила в воскресенье.

    «По состоянию на 9.30 ET (17.30 мск) трое военнослужащих США погибли в бою и пятеро получили серьезные ранения в ходе операции »Эпическая ярость«. Еще несколько человек получили легкие осколочные ранения и сотрясения мозга и в настоящее время возвращаются к службе», – говорится в публикации командования в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аятолла Макарем Ширази провозгласил джихад против Вашингтона и Тель-Авива после гибели верховного аятоллы Ирана Али Хаменеи.

    ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке.

    Тегеран объявил о запуске четырех баллистических ракет по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», что подтвердил Корпус стражей исламской революции.

    Комментарии (5)
    1 марта 2026, 14:49 • Новости дня
    ВВС Израиля атаковали иранские истребители на западе Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по двум иранским истребителям в аэропорту Тебриза, чтобы помешать их взлету и ослабить ВВС Ирана.

    Израильские ВВС нанесли авиаудары по двум иранским истребителям F-5 и F-4, которые находились на аэродроме Тебриз на западе Ирана и готовились к взлету, передает РИА «Новости». Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба армии Израиля.

    «Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по двум иранским истребителям F-5 и F-4 в аэропорту Тебриз на западе Ирана, когда самолеты готовились к взлету», – говорится в официальном заявлении. В армии Израиля пояснили, что целью удара было ослабление потенциала военно-воздушных сил Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Ирана сбили американский ударный разведывательный беспилотник Reaper на юге страны.

    Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить за смерть верховного лидера страны аятоллы Хаменеи.

    ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке.

    Комментарии (4)
    1 марта 2026, 10:19 • Новости дня
    Иран анонсировал мощнейшую атаку на Израиль после смерти Хаменеи

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) пообещал отомстить за смерть верховного лидера страны аятоллы Хаменеи.

    В КСИР заявили о старте масштабных маневров. Подразделения КСИР готовятся нанести сокрушительный удар по противнику в регионе, передает РИА «Новости».

    «Через несколько мгновений начнется самая ожесточенная наступательная операция в истории Вооруженных сил Исламской республики Иран против Израиля и американских террористических баз», – говорится в заявлении, которое транслировало местное телевидение.

    Представители командования подчеркнули неизбежность возмездия за гибель духовного лидера. В ведомстве заверили, что виновные в убийстве главы государства не уйдут от ответственности перед иранским народом.

    Президент США Дональд Трамп объявил о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате авиаударов. Ранее Израиль заявил о нанесении превентивного удара по иранской территории.

    Комментарии (9)
    1 марта 2026, 17:43 • Новости дня
    КСИР сообщил о переходе ударов по США и Израилю на новый этап

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Ирана нанесли новые удары по американскому авианосцу, обозначив начало очередного этапа противостояния после атак США и Израиля, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    Удары Тегерана по американским военным объектам достигли нового уровня, сообщает РИА «Новости». Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), опубликованном государственным радио и телевидением страны.

    КСИР подчеркивает, что атаки стали ответом на действия США и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции подтвердил запуск четырех баллистических ракет по американскому авианосцу «Авраам Линкольн».

    Комментарии (4)
    Главное
    Тегеран заявил о 560 жертвах США после ударов Ирана
    КСИР сообщил о переходе ударов по США и Израилю на новый этап
    Нетаньяху пообещал усилить удары по Ирану в ближайшие дни
    Иранский аятолла Ширази объявил священную войну США и Израилю
    Судам рекомендовано избегать Ормузский пролив
    «Нафтогаз»: Газовый объект поврежден в Харьковской области
    Царукян устроил массовую драку после победы на турнире UFC

    Почему американский СПГ не может добраться до Украины

    Украина хвастается новой купленной партией американского СПГ, которая впервые должна прийти через литовский порт Клайпеда. Импортировать СПГ из США Киев собирается и через немецкий СПГ-терминал. Получится ли у Украины, наконец, слезть с российского газа и перейти на американский СПГ? Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    МИД Польши раскрыл величину ставок в конфликте Евросоюза с Россией

    Европейский континент, как конь Боливар, не выдержит двух сверхдержав, и по итогам конфликта вокруг Украины останется только одна – либо Россия, либо Евросоюз. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав готовиться к мировой войне. Но при этом умолчал о своей личной ответственности за грядущую катастрофу Европы. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    • ЕС борется с Россией за роль третьей силы

      «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    • Война США с Ираном: зачем?

      Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный посевной календарь на март 2026 года: благоприятные дни для рассады, работы в саду и неблагоприятные даты

      Март – старт дачного сезона: на юге уже сеют рассаду, в средней полосе готовятся к середине месяца, на севере пока планируют. В этом месяце закладывается основа будущего урожая. Многие дачники сверяют дела с лунным календарем: фазы влияют на рост растений. В марте 2026-го два ключевых события – полнолуние 3 марта и новолуние 19 марта. В эти дни агрономы не советуют сеять, пересаживать или обрезать. Рассказываем, как спланировать работы, чтобы рассада удалась, а сад встретил весну во всеоружии.

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    Перейти в раздел

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации