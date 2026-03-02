  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 172 украинских БПЛА
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    8 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Убийство Хаменеи будет фатальнее смертей Каддафи и Хусейна

    Уничтожение Али Хаменеи силами в соответствии с той же моделью, как ликвидируются главари террористических организаций – совсем другое измерение мировой политики. Даже по сравнению с предыдущими случаями смен режима, включая такие жестокие финалы, как убийство Каддафи или казнь Хусейна.

    34 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Иран переиграл себя с ядерным оружием

    Просто играть с возможностью ядерной программы – бессмысленно и опасно. Но если она рассматривается как незаменимый инструмент обеспечения политического выживания – ни ресурсов, ни сил жалеть нельзя. И надо быстро добиваться цели. Примеры Пакистана или КНДР показывают и пример, и цену.

    18 комментариев
    2 марта 2026, 08:15 • Новости дня

    При ударах Израиля по Ливану погибли 20 человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате новых ударов израильской авиации по южным районам Ливана и пригородам Бейрута погибло не менее 20 человек, ранено 50 человек, сообщил источник в ливанской службе скорой помощи.

    Командир северного округа Армии обороны Израиля Рафи Мило заявил о продолжении атак по Ливану, отметив, что интенсивность бомбардировок возрастет, передает РИА «Новости».

    По его словам, «удары продолжаются, их интенсивность возрастет».

    По данным источника в ливанской службе скорой помощи, в результате израильских авиаударов по южному пригороду Бейрута и населенным пунктам юга Ливана предварительно погибли не менее 20 человек, еще 50 получили ранения.

    Собеседник агентства уточнил, что на юге страны вследствие попадания снаряда в жилой дом погибли семь членов одной семьи.

    Ранее в результате атак США и Израиля в Иране погибли около 170 учащихся и учителей.

    1 марта 2026, 14:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил эффективность ударов США и Израиля по Ирану

    Эксперт Кнутов: США и Израиль могли узнать координаты важных объектов от предателей в Тегеране

    Эксперт объяснил эффективность ударов США и Израиля по Ирану
    @ REUTERS/Mohammed Salem

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Точность ударов США и Израиля по Ирану объясняется использованием данных с американских спутников, получением информации от израильских разведчиков, а также работой предателей в самом иранском руководстве, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее западная коалиция уничтожила заводы по производству баллистических ракет, базы ПВО и объекты ВМС Ирана.

    «На мой взгляд, нынешняя операция против Ирана практически ничем не отличается от предыдущей, проведенной в июне прошлого года. Судя по сообщениям СМИ, около 200 самолетов нанесли удары по примерно 500 целям. Атаки были проведены, в том числе, с применением бомбардировщиков Б-2 Spirit, бетонобойных бомб GBU-57 и баллистических ракет Air LORA», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Air LORA имеет дальность более 300 км, поэтому ударная авиация оказалась недоступной для подавляющего большинства иранских систем ПВО. Кроме того, эти ракеты летят на высоте 30–40 км, а зенитно-ракетные комплексы действуют в пределах 30 км от земли», – детализировал аналитик.

    «Кроме того, каждый ЗРК имеет воронкообразную слепую зону. В СССР размещали несколько комплексов рядом, чтобы купировать эту проблему. Иран, видимо, не имел возможности создать такой защитный контур на всех важных объектах. Поэтому именно в эти воронки и били атакующие силы», – продолжил собеседник.

    «Судя по всему, американо-израильская коалиция сначала выводила из строя станции наведения, а затем бомбардировщики атаковали сами пусковые установки. Следом же авиация била непосредственно по искомым объектам – правительственным зданиям, штабам КСИР, предприятием ядерной промышленности», – указал он.

    «Что касается выявления целей, то, думаю, ранее Пентагон ограничил поставку разведывательной информации Киеву не потому, что захотел наказать Украину, а потому, что переориентировал большинство своих спутников на Иран», – предположил спикер.

    «Также США и Израиль могли узнать о расположении важных объектов от предателей в иранском руководстве – абсолютно уверен, что они там есть. Кроме того, множество израильских разведчиков работает на территории Ирана под видом и в составе местных племен. Их годами учили отличать по косвенным признакам какой-нибудь недействующий бункер в пустыне от реально значимого объекта», – резюмировал Кнутов.

    Накануне США и Израиль начали совместную атаку на Иран. Сообщалось об ударах по центру Тегерана, правительственным зданиям, штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и объектам спецслужб. Атака привела к многочисленным жертвам среди мирного населения, в том числе детей.

    По данным западных СМИ, в ходе ударов уничтожались заводы по производству баллистических ракет, базы ПВО и объекты ВМС Ирана. Взрывы были слышны в Исфахане (второй по величине город страны), Кередже (пригород Тегерана), священном городе Кум и провинции Керманшах на западе страны. Также известно о «широкой волне атак» в городах Керманшах, Табриз, Илам, Ахваз и в провинции Лорестан.

    41 комментарий

    Израиль утверждает, что при ударах погибли 40 иранских командиров. Кроме того, Тель-Авив заявил о разрушении большей части систем ПВО на западе и в центре Ирана, сообщает РИА «Новости».

    Иранские силы же в ответ впервые использовали гиперзвуковые ракеты «Фаттах 2» для ударов по американским базам на Ближнем Востоке. Тегеран в воскресенье ударит с такой силой, с которой Вашингтон и Тель-Авив еще не сталкивались, заявил иранский совбез. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему США в войне с Ираном пошли ва-банк.

    Комментарии (14)
    1 марта 2026, 10:54 • Новости дня
    Иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке
    Иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке
    @ REUTERS/Mohammed Salem

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке, говорится в заявлении армии Исламской республики.

    ВВС Ирана нанесли удары по американским военным базам, расположенным в странах Персидского залива и Иракском Курдистане, передает РИА «Новости». Об этом говорится в официальном заявлении армии Исламской республики, которое распространила государственная телерадиокомпания Ирана. Представители армии заявили: «Несколько минут назад скоростные самолеты ВВС армии Исламской республики Иран в ходе нескольких этапов операции успешно разбомбили базы США в странах Персидского залива и Иракском Курдистане».

    Ранее стало известно, что США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, в результате которых были зафиксированы разрушения и гибель гражданских лиц. В ответ на эти действия иранские военные провели ракетные удары по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о намерении сменить власть в Иране. Трамп наблюдал за ударами США по Ирану из своей резиденции Мар-а-Лаго. В городах Ирана прогремела новая волна мощных взрывов.

    Комментарии (11)
    1 марта 2026, 13:42 • Видео
    Япония стала новой надеждой Зеленского

    Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 14:49 • Новости дня
    ВВС Израиля атаковали иранские истребители на западе Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по двум иранским истребителям в аэропорту Тебриза, чтобы помешать их взлету и ослабить ВВС Ирана.

    Израильские ВВС нанесли авиаудары по двум иранским истребителям F-5 и F-4, которые находились на аэродроме Тебриз на западе Ирана и готовились к взлету, передает РИА «Новости». Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба армии Израиля.

    «Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по двум иранским истребителям F-5 и F-4 в аэропорту Тебриз на западе Ирана, когда самолеты готовились к взлету», – говорится в официальном заявлении. В армии Израиля пояснили, что целью удара было ослабление потенциала военно-воздушных сил Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Ирана сбили американский ударный разведывательный беспилотник Reaper на юге страны.

    Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить за смерть верховного лидера страны аятоллы Хаменеи.

    ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке.

    Комментарии (4)
    1 марта 2026, 10:19 • Новости дня
    Иран анонсировал мощнейшую атаку на Израиль после смерти Хаменеи

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) пообещал отомстить за смерть верховного лидера страны аятоллы Хаменеи.

    В КСИР заявили о старте масштабных маневров. Подразделения КСИР готовятся нанести сокрушительный удар по противнику в регионе, передает РИА «Новости».

    «Через несколько мгновений начнется самая ожесточенная наступательная операция в истории Вооруженных сил Исламской республики Иран против Израиля и американских террористических баз», – говорится в заявлении, которое транслировало местное телевидение.

    Представители командования подчеркнули неизбежность возмездия за гибель духовного лидера. В ведомстве заверили, что виновные в убийстве главы государства не уйдут от ответственности перед иранским народом.

    Президент США Дональд Трамп объявил о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате авиаударов. Ранее Израиль заявил о нанесении превентивного удара по иранской территории.

    Комментарии (9)
    1 марта 2026, 21:58 • Новости дня
    Иранские СМИ сообщили об уничтожении шести офицеров ЦРУ в ОАЭ

    Tasnim: Иран уничтожил шесть офицеров ЦРУ в ОАЭ

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ракетного удара по ОАЭ уничтожены шесть высокопоставленных офицеров ЦРУ, находившихся в резиденции американской разведки, сообщило иранское агентство Tasnim.

    Иранские силы нанесли удар по объекту, где находились представители спецслужб США. Атака была направлена на место проживания иностранных специалистов, передает РИА «Новости».

    «Согласно поступившей информации, днем ранее в ходе ракетной атаки одна из резиденций офицеров ЦРУ в ОАЭ попала под удар, в результате чего шесть высокопоставленных офицеров ЦРУ были уничтожены, двое пострадали», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что погибшие занимали высокие посты в структуре Центрального разведывательного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне. ВВС исламской республики нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 08:45 • Новости дня
    Стало известно о гибели иранского генерала Басери после атаки США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высокопоставленный представитель разведки Ирана Хадж-Мохаммад Басери скончался в результате совместной атаки США и Израиля на столицу страны, передает агентство ISNA.

    Член высшего командования министерства разведки Ирана, Хадж-Мохаммад Басери, погиб в Тегеране в результате атаки США и Израиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ISNA. В сообщении агентства говорится: «В Тегеране в результате американо-израильской агрессии погиб член высшего командования армии из министерства разведки Хадж-Мохаммад Басери».

    Отмечается, что США и Израиль в субботу нанесли серию авиаударов по объектам на территории Ирана, включая столицу страны. В результате атак зафиксированы разрушения и жертвы среди гражданского населения.

    В ответ на удары Иран осуществил ракетные обстрелы по территории Израиля и по военным объектам США, расположенным на Ближнем Востоке. Ситуация в регионе остается крайне напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о мести за смерть аятоллы Али Хаменеи. В Иране назвали руководителей страны на период перехода власти. В Катаре при падении обломков сбитых ракет пострадали восемь человек.

    Комментарии (4)
    1 марта 2026, 19:19 • Новости дня
    Трамп сообщил о гибели 48 «лидеров Ирана»

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате спецоперации против Ирана военнослужащие США ликвидировали 48 ключевых представителей руководства страны, сообщил президент США Дональд Трамп.

    В ходе интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации 48 «лидеров» Исламской Республики Иран в рамках операции против Ирана, передает РИА «Новости».

    Трамп заявил: «Никто не может поверить в тот успех, который мы имеем, 48 лидеров умерли в одночасье», – такие слова президента приводит журналистка телеканала Джеки Хайнрих в социальной сети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Аятолла Али Хаменеи погиб утром 28 февраля в своей резиденции. Bранское государственное агентство IRNA подтвердило гибель начальника генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахима Мусави и министра обороны Азиза Насирзаде.

    Комментарии (14)
    2 марта 2026, 02:10 • Новости дня
    На британской авиабазе Акротири на Кипре прогремел взрыв

    Tекст: Катерина Туманова

    По предварительным данным, в ночь с воскресенья на понедельник Ираном был нанесен ракетный удар по британской авиабазе Акротири в Лимассоле на Кипре. Расстояние между Кипром и Ираном составляет около 1,5 тыс. километров.

    «В указанном районе был слышен громкий взрыв, а также сработала сигнализация на базе и взлетели самолеты», – сообщает «14 канал» израильского ТВ.

    Взрыв на авиабазе на Кипре совпал с заявлением Германии, Франции и Великобритании о готовности принять участие в акции против Ирана. Согласно заявлению, операция, которую готовы предпринять державы, должна лишить Иран способности запускать ракеты и БПЛА.

    Ранее министр обороны Британии Джон Хили заявил, что две ракеты из Ирана были выпущены в направлении Кипра, где расположены военные базы Великобритании, добавив, что в правительстве не считают, что эти действия были намеренными. По словам Хили, «это показывает, насколько неизбирательным» был ответ Ирана на субботние американо-израильские удары, пишет Independent.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский дрон-камикадзе ударил по американской базе в Эрбиле. Франция, ФРГ и Британия выразили готовность обороняться от Ирана. Трамп заявил о планах вести войну с Ираном четыре недели.

    Комментарии (3)
    1 марта 2026, 16:37 • Новости дня
    ILNA: Экс-президент Ирана Ахмадинежад погиб при атаке США и Израиля в Тегеране
    ILNA: Экс-президент Ирана Ахмадинежад погиб при атаке США и Израиля в Тегеране
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Махмуд Ахмадинежад, бывший президент Ирана, якобы погиб во время атаки на район Нармак, сообщило иранское агентство ILNA.

    Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб в результате атаки США и Израиля в Тегеране, сообщает РИА «Новости». По данным агентства, инцидент произошел в районе Нармак, где якобы был нанесен удар по месту нахождения экс-президента. В сообщении уточняется: «Глава девятого и десятого правительства Ирана погиб при атаке сионистского режима и США по району Нармак в Тегеране».

    Подтверждения этой информации от официальных властей Ирана или офиса Ахмадинежада на данный момент не поступало.

    Махмуд Ахмадинежад занимал пост президента с 2005 по 2013 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный представитель разведки Ирана Хадж-Мохаммад Басери скончался в результате совместной атаки США и Израиля на столицу страны.

    Лидер революции Ирана аятолла Али Хаменеи погиб утром 28 февраля в своей резиденции.

    Комментарии (11)
    1 марта 2026, 23:45 • Новости дня
    Франция, ФРГ и Британия выразили готовность обороняться от Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Париж, Берлин и Лондон выразили готовность уничтожить ракетные и беспилотные возможности Ирана в случае угрозы интересам союзников, о чем «евротройка» объявила в заявлении, распространенном пресс-службой правительства Германии.

    Франция, Германия и Британия заявили о готовности принять оборонительные меры против Ирана для защиты своих интересов и интересов союзников. В совместном заявлении удары Ирана названы «неизбирательными и несоразмерными», к тому же, по мнению «евротройки», они были нанесены по государствам, не участвующим в военных операциях США и Израиля.

    Авторы заявления подчеркнули, что атаки представляют угрозу для военного персонала и граждан стран Европы в регионе.

    «Мы предпримем шаги для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе, в том числе, при необходимости, обеспечим принятие необходимых и соразмерных оборонительных мер для уничтожения возможностей Ирана по запуску ракет и беспилотников в местах их запуска», – приводит РИА «Новости» выдержку из заявления «евротройки».

    В документе подчеркивается, что Берлин, Париж и Лондон договорились координировать действия с США и другими союзниками в регионе, чтобы  совместно реагировать на развитие ситуации.

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявлял, что страна не намерена атаковать другие государства региона, так как  целью ударов остаются военные объекты США и Израиля.

    Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. МИД России осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, журналист Юнашев напомнил о предсказании Жириновского об ударе США по Ирану. Берлин, Париж и Лондон ранее заявили, что их военные не участвовали в ударах по Ирану, и потребовали возобновить переговоры по ядерной программе. Политолог увидел знак в реакции Европы на атаку США и Израиля на Иран.

    Комментарии (14)
    1 марта 2026, 23:57 • Новости дня
    Трамп заявил о планах вести войну с Ираном четыре недели
    Трамп заявил о планах вести войну с Ираном четыре недели
    @ CNP / Admedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп обнародовал возможный график войны с Ираном, предположив, что боевые действия могут продолжаться в течение следующих четырех недель или закончиться раньше.

    «Это всегда был четырехнедельный процесс. Мы предполагали, что он займет около четырех недель. Речь всегда шла о четырехнедельном процессе, поэтому, несмотря на всю мощь страны, это займет четыре недели или меньше», – сказал Трамп в интервью Daily Mail. 

    Он добавил, что пока его не удивляют никакие забастовки и протесты. По его мнению, всё идёт по плану.

    «Знаете, за исключением того, что мы устранили всё их руководство – гораздо, гораздо больше, чем предполагали. Похоже, их 48», – уточнил американский президент.

    Трамп по-прежнему заявляет, что открыт для переговоров с иранцами, но не смог сказать, состоятся ли они «в ближайшее время».

    «Не знаю. Они хотят поговорить, но я говорил, что вам следовало поговорить на прошлой неделе, а не на этой», – сказал он.

    Президент США заявил также о переговорах в воскресенье с лидерами Бахрейна и Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Иордании и «еще несколько стран».

    В ответ на новости о том, что Саудовская Аравия может начать атаки на Иран после того, как сама стала мишенью, президент заявил: «Они воюют, они тоже воюют».

    В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о «существенном упрощении» дипломатических усилий с Ираном. Позже он сообщил о гибели 48 «лидеров Ирана». Белый дом объявил о переговорах Трампа с лидерами стран Ближнего Востока. США сообщили о потерях от ударов Ирана.

    Комментарии (14)
    2 марта 2026, 06:05 • Новости дня
    Минобороны Британии подтвердило удар БПЛА Ирана по базе на Кипре

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Минобороны Британии подтвердил информацию об иранском ударе по военной базе на Кипре ранним утром понедельника.

    «Наши вооруженные силы реагируют на предполагаемый удар беспилотника по авиабазе Королевских ВВС Акротири на Кипре в полночь по местному времени. Наша защита в регионе находится на самом высоком уровне, и база отреагировала, чтобы защитить наших людей»», – сообщил представитель ведомства изданию Independent.

    Источник в Минобороны добавил, что ситуация мониторится в режиме реального времени и дополнительная информация по ситуации будет предоставлена «в надлежащее время».

    По имеющейся информации, в результате удара иранским дронов по военбазе королевства на Кипре рано утром в понедельник, жертв не было, но был причинен «незначительный ущерб».

    Инцидент произошел после того, как премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о разрешении американским войскам использовать британские базы для ударов по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский дрон-камикадзе ударил по американской базе в Эрбиле. Трамп заявил о планах вести войну с Ираном четыре недели. Пушков назвал цель «евротройки» вступить в войну с Ираном.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 18:41 • Новости дня
    Нетаньяху пообещал усилить удары по Ирану в ближайшие дни
    Нетаньяху пообещал усилить удары по Ирану в ближайшие дни
    @ Nathan Howard/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с видеообращением, где пообещал увеличить интенсивность атак по Ирану в ближайшее время и продолжить военную кампанию.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении нарастить удары по Ирану в ближайшие дни, передает РИА «Новости». Заявление прозвучало в специальном видеообращении, записанном с крыши комплекса Минобороны в Тель-Авиве, после завершения совещания с главой военного ведомства, начальником генштаба армии и руководителем разведки «Моссад».

    По словам Нетаньяху, он отдал распоряжения о продолжении военной кампании. Премьер подчеркнул, что накануне были уничтожены «Хаменеи и десятки высокопоставленных чиновников репрессивного режима».

    «Сейчас наши силы наносят удары по сердцу Тегерана с возрастающей силой, в ближайшие дни эта сила будет только усиливаться», – заявил глава правительства. Он отметил, что Израиль намерен добиваться своих целей, несмотря на возможное усиление противостояния в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Содержание беседы не раскрывается. Разговор состоялся на фоне совместных ударов США и Израиля по Ирану.

    Ранее Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по иранской территории. Тегеран официально объявил об ответных действиях.


    Комментарии (17)
    1 марта 2026, 23:16 • Новости дня
    Певица Лобода в Дубае спряталась от ракетной атаки на подземной парковке

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинская певица Светлана Лобода оказалась в Дубае в момент эскалации обстановки на Ближнем Востоке и показала, как и где приходится скрываться гостям города от воздушной угрозы со стороны Ирана.

    «В Дубае, подземный паркинг. Весело», – говорит Лобода в коротком ролике, в котором видно, как рядом один из спасающихся устроился на нескольких стульях, прилег и закинул на стену ноги.

    Певица в спортивном костюме делает несколько шагов, показывает пространные помещения парковки без машин, потолок увит трубами коммуникаций, вдали слышны гулкие разговоры.

    Лобода стала одной из многих иностранцев в Дубае, случайно оказавшихся в городе в момент военной эскалации или застрявших из-за коллапса с транспортом и авиасообщением.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, UTair отменил рейсы в Дубай из-за закрытия неба ОАЭ. Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что российских туристов, застрявших в Объединенных Арабских Эмиратах из-за отмены рейсов, разместили в отелях.

    Подруга Павла Дурова показала последствия авиаудара по кварталу в Дубае. «Мисс Россия 2022» в Дубае призналась в «небольшой панике».

    Комментарии (6)
    1 марта 2026, 15:30 • Новости дня
    Reuters сообщило о скоплении 150 танкеров у Ормузского пролива
    Reuters сообщило о скоплении 150 танкеров у Ормузского пролива
    @ REUTERS/Hamad I Mohammed

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Как минимум 150 танкеров бросили якорь в открытых водах, не дойдя до Ормузского пролива, сообщило агентство Reuters.

    По меньшей мере 150 танкеров остановились в открытом море, не дойдя до Ормузского пролива, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. Эти суда находятся у берегов крупнейших нефтедобывающих стран Персидского залива. Причиной стало усиление угроз, связанных с ситуацией вокруг пролива.

    Накануне генерал-майор Эбрахим Джабари из Корпуса стражей исламской революции заявил, что Иран может полностью закрыть Ормузский пролив для судоходства в случае нападения на страну. Однако 1 марта бывший командующий КСИР генерал Мохсен Резаи сообщил Financial Times, что гражданским судам пока разрешено проходить пролив до дальнейшего распоряжения.

    Тем временем иранские СМИ сообщили, что танкер, попавший под удар иранской ракеты при попытке пройти через Ормузский пролив, начал тонуть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил торговые суда о возможном закрытии Ормузского пролива. Власти Омана сообщили об атаке на танкер в этом районе. После удара танкер в Ормузском проливе начал тонуть.

    Комментарии (0)
