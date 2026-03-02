Из Ирана через границу Азербайджана эвакуировали более 130 россиян

Азербайджан эвакуировал 131 россиянина из Ирана после ударов Израиля и США

Tекст: Вера Басилая

Азербайджанская сторона эвакуировала 131 гражданина России из Ирана через погранично-пропускной пункт «Астара», передает РИА «Новости».

Процесс эвакуации проводится в связи с ударами США и Израиля по территории Ирана, подчеркнули в азербайджанской государственной погранслужбе. Все эвакуированные россияне были переправлены автобусами в столицу Азербайджана – Баку.

Ранее вице-премьер Алексей Оверчук рекомендовал гражданам России, находящимся в странах Ближнего Востока, пройти регистрацию в консульских учреждениях.

Для выезда из Ирана в Азербайджан зарегистрировались более 500 россиян.

До этого из Ирана через азербайджанскую границу эвакуировали 39 россиян.