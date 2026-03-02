Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.2 комментария
Из Ирана через границу Азербайджана эвакуировали более 130 россиян
Азербайджан эвакуировал 131 россиянина из Ирана после ударов Израиля и США
Азербайджанские власти организовали вывоз 131 гражданина России автобусами в Баку на фоне обострения ситуации в Иране, сообщили в азербайджанской государственной погранслужбе.
Азербайджанская сторона эвакуировала 131 гражданина России из Ирана через погранично-пропускной пункт «Астара», передает РИА «Новости».
Процесс эвакуации проводится в связи с ударами США и Израиля по территории Ирана, подчеркнули в азербайджанской государственной погранслужбе. Все эвакуированные россияне были переправлены автобусами в столицу Азербайджана – Баку.
Ранее вице-премьер Алексей Оверчук рекомендовал гражданам России, находящимся в странах Ближнего Востока, пройти регистрацию в консульских учреждениях.
Для выезда из Ирана в Азербайджан зарегистрировались более 500 россиян.
До этого из Ирана через азербайджанскую границу эвакуировали 39 россиян.