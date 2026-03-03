Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.2 комментария
Военные Ирака перехватили беспилотник у тюрьмы Абу-Грейб
Попытка проникновения беспилотника к периметру печально известной тюрьмы в Абу-Грейбе была успешно пресечена иракскими военными.
Военные Ирака перехватили беспилотник, который направлялся к территории тюрьмы Абу-Грейб, передает Рейтер. Агентство сообщает, что попытка проникновения к периметру была предотвращена, никаких повреждений и нарушений безопасности зафиксировано не было.
В заявлении отмечается: «Ирак справился с попыткой беспилотника приблизиться к периметру тюрьмы Абу-Грейб. Проникновения или повреждений зафиксировано не было». Тюрьма Абу-Грейб известна многочисленными случаями пыток заключенных иракцев после вторжения США в Ирак в 2003 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Борис Рожин заявил, что единственный шанс Ирана выйти «живым» из войны с США и Израилем – затягивать конфликт, чтобы экономические потери монархий Персидского залива стали недопустимыми.
Иранские военные использовали гиперзвуковые комплексы Fattah-2 и баллистическое вооружение против объектов на Ближнем Востоке.
Комплекс зданий американского посольства в Кувейте подвергся атаке беспилотника, после чего на территории дипмиссии возникли дым и огонь.
Иранские силы предприняли несколько попыток нанести удары по международному аэропорту Хамад в Дохе, но они были отражены средствами ПВО.