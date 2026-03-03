Военные Ирака перехватили беспилотник у тюрьмы Абу-Грейб

Tекст: Денис Тельманов

Военные Ирака перехватили беспилотник, который направлялся к территории тюрьмы Абу-Грейб, передает Рейтер. Агентство сообщает, что попытка проникновения к периметру была предотвращена, никаких повреждений и нарушений безопасности зафиксировано не было.

В заявлении отмечается: «Ирак справился с попыткой беспилотника приблизиться к периметру тюрьмы Абу-Грейб. Проникновения или повреждений зафиксировано не было». Тюрьма Абу-Грейб известна многочисленными случаями пыток заключенных иракцев после вторжения США в Ирак в 2003 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Борис Рожин заявил, что единственный шанс Ирана выйти «живым» из войны с США и Израилем – затягивать конфликт, чтобы экономические потери монархий Персидского залива стали недопустимыми.

Иранские военные использовали гиперзвуковые комплексы Fattah-2 и баллистическое вооружение против объектов на Ближнем Востоке.

Комплекс зданий американского посольства в Кувейте подвергся атаке беспилотника, после чего на территории дипмиссии возникли дым и огонь.

Иранские силы предприняли несколько попыток нанести удары по международному аэропорту Хамад в Дохе, но они были отражены средствами ПВО.