В выпуске подкаста «Говорит Россия» обсудили ключевые этапы отечественной истории

Tекст: Дарья Григоренко

Новый выпуск подкаста «Говорит Россия» вышел на площадках Национального центра «Россия». Генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин рассказал о загадках и парадоксах российской истории.

В разговоре с ведущей Анжеликой Кирьян Левыкин обсудил ключевые эпохи – от призвания варягов и ордынского владычества до реформ Петра Первого и кругосветных экспедиций. Особое внимание уделено тому, почему Ивана Грозного нет на памятнике «Тысячелетие России» и как за полвека русские исследователи достигли Тихого океана.

Подкаст приурочен к открытию новой выставки «Уроки географии», которая стартует 3 апреля в Национальном центре «Россия». Экспозиция расскажет, как формировались территория и культура страны, и как совместная история народов определяла будущее государства. Выставка продолжит общественный диалог об исторических вопросах.

Проект «Говорит Россия» объединяет ведущих учёных и деятелей культуры для обсуждения самых актуальных тем современности.