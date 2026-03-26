    Проклятие Украины сработало в самой антироссийской стране ЕС
    Потанин сравнил экономику России с дубом в грозу
    Президент Литвы назвал цель упавшего на юге страны украинского дрона
    Уганда заявила о готовности поддержать Израиль в войне с Ираном
    Путин заявил о сохранении макроэкономической стабильности в России
    Путин предостерег от «проедания» дополнительных доходов от роста цен на нефть
    Путин сравнил последствия конфликта на Ближнем Востоке с COVID-19
    Путин назвал важным сотрудничество государства и бизнеса на фоне стресса на мировых рынках
    Путин дал старт строительству нового здания НЦ «Россия» в Москве
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская свобода как шаг в пропасть

    Сегодня 120-летний юбилей русского парламентаризма. У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    26 марта 2026, 19:10 • Новости дня

    Пентагон заявил о необходимости возобновить ядерные испытания

    Пентагон сообщил о желании восстановить потенциал ядерных испытаний

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство Стратегического командования США отметило важность готовности к возможному возобновлению испытаний ядерного оружия для сдерживания других государств.

    Глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Ричард Коррелл выступил с заявлением о необходимости для Соединенных Штатов сохранять возможность провести новые ядерные испытания. Адмирал подчеркнул, что стране нужно быть в состоянии, при необходимости, возобновить любого рода испытания, а также иметь соответствующий технический и организационный потенциал, передает ТАСС.

    По словам Коррелла, обладание подобным потенциалом позволит Вашингтону эффективно контролировать ситуацию и препятствовать другим странам в принятии аналогичных решений. Вопрос о возможности возобновления ядерных испытаний обсуждается на фоне роста международной напряженности и обновления стратегических доктрин США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 ноября 2025 года президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение провести ядерные испытания. В тот же день в Неваде прошли летные испытания ядерной гравитационной бомбы B61-12 без боевого заряда с самолетом F-35.

    Американское правительство объяснило эти действия необходимостью реагировать на шаги России и Китая, но не представило доказательств. Эксперты отметили, что испытания касаются интересов безопасности России, поскольку около 100 таких бомб находятся на базах США в Европе.

    Позже в США впервые показали новую ядерную крылатую ракету AGM-181A.


    26 марта 2026, 03:55 • Новости дня
    Начались бои за Рай-Александровку в ДНР
    Начались бои за Рай-Александровку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    После освобождения Никифоровки российские военнослужащие подошли к юго-восточным окраинам соседней Рай-Александровки в Донецкой Народной Республике и начали бои за ее освобождение, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Сейчас наши военнослужащие с юго-восточного направления уже подходят к Рай-Александровке и начинают обрабатывать позиции украинских боевиков», – сказал он ТАСС.

    Марочко отмечал, что освобождение Никифоровки позволит армии России перейти к борьбе за стратегически важную Рай-Александровку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска 25 марта освободили Никифоровку в ДНР. Днем ранее – освободили Песчаное в Харьковской области, что станет определенным рубежом и для ВСУ, и для российских бойцов, рассказал Марочко.

    За прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО.


    26 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Bloomberg: Словакия может стать крупнейшим производителем боеприпасов для армий Европы
    Bloomberg: Словакия может стать крупнейшим производителем боеприпасов для армий Европы
    @ REUTERS/Radovan Stoklasa

    Tекст: Мария Иванова

    Некогда автомобильный центр Европы делает ставку на оборону, превращая завод ZVS в Дубнице-над-Вагом в ключевую площадку крупнокалиберных боеприпасов, отмечает Bloomberg.

    Трансформация словацкой оборонки стала частью масштабного роста военного производства в странах НАТО, пишет Bloomberg.

    Завод ZVS Holding в Дубнице-над-Вагом, построенный в годы холодной войны, после распада социалистического блока почти остановился: число работников сократилось с 7 тыс. до нескольких сотен, цеха сдавали под картриджи и школьные парты.

    Семья чешского миллиардера Михаила Стрнада через Czechoslovak Group (CSG) получила контроль над 50% ZVS в 2015 году и в 2020 году сконцентрировалась на крупнокалиберных боеприпасах. С начала конфликта на Украине выпуск снарядов вырос с примерно 30 тыс. до сотен тысяч в год, а экспорт оборонной продукции за четыре года увеличился на 2200%, до 2,4 млрд евро.

    Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил: «В разгар этого тяжелейшего экономического кризиса, охватившего Европу, оборонная промышленность – одна из немногих оставшихся линий жизни для нашей экономики». Он рассчитывает на «хорошие 30 лет процветания» и прогнозирует, что доля оборонки может достигнуть 3% ВВП, тогда как автомобильная отрасль, дающая около 10% ВВП, застыла на уровне примерно 1 млн машин в год.

    Ключевая роль в росте принадлежит CSG: по данным Стокгольмского института исследования проблем мира, концерн показал наибольший процентный рост выручки среди ста крупнейших мировых оборонных компаний в 2024 году. В 2024 году CSG провела крупнейшее в истории первичное размещение чисто оборонной компании на бирже Амстердама, а состояние Стрнада по оценке Bloomberg Billionaires Index почти удвоилось, до 31 млрд долларов.

    Инвестиции акционеров в ZVS за последние четыре года составили около 100 млн евро, на эти средства восстановили старые мощности и строят новые площадки, включая третью фабрику в городе Стражске. Сейчас на двух предприятиях заняты 1400 человек, к моменту запуска третьего объекта штат должен вырасти до 2000 сотрудников, а совокупная мощность превысит 1 млн крупнокалиберных снарядов в год.

    Контракты ZVS с Минобороны Словакии, Польшей и другими странами НАТО уже заключены до 2029 года, а руководство компании заявляет: «Мы планируем расти, в конечном счете массированный артиллерийский огонь нечем заменить в бою».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году экспорт вооружений из Словакии достиг 1,15 млрд евро, составляя около 1% ВВП страны.

    Министр обороны Словакии Роберт Калиняк в интервью Bloomberg заявлял о росте производства боеприпасов в стране и ограниченных возможностях контроля за их дальнейшими поставками.

    26 марта 2026, 16:49 • Видео
    Унижения Зеленского продолжаются

    Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    26 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    США приготовились к производству танков Abrams нового поколения
    США приготовились к производству танков Abrams нового поколения
    @ US Army

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская армия рассчитывает приступить к серийному выпуску танков M1E3 Abrams нового поколения уже в 2025 году после испытаний прототипов.

    США могут начать серийное производство танка нового поколения M1E3 Abrams уже в следующем году, передает TWZ.

    Окончательные сроки зависят от результатов испытаний первых прототипов, которые поступят в войска этим летом или ранней осенью в рамках программы ускоренного внедрения новых технологий и тактик.

    Первый прототип M1E3 показали на автосалоне в Детройте в январе, намного раньше намеченного срока. Новый танк принципиально отличается от текущих версий: у него изменённый корпус, полностью дистанционно управляемая башня и гибридная силовая установка с дизельным двигателем Caterpillar и трансмиссией SAPA. По словам представителей армии, новая силовая установка позволит снизить расход топлива на 40–50% по сравнению с предыдущими модификациями.

    В конструкции M1E3 используются новые облегчённые гусеницы и гидропневматическая подвеска, которая увеличивает пространство для экипажа и позволяет регулировать высоту танка. Экипаж теперь состоит из трёх человек, которые размещаются в передней части корпуса, а функция заряжающего автоматизирована. Такой подход напоминает российский Т-14 Армата, хотя его массовое применение пока ограничено.

    В прототипе установлена новая система наблюдения Leonardo DRS S3 и дистанционно управляемый боевой модуль от EOS, оснащённый автоматическим гранатомётом, пулемётом и противотанковой ракетой Javelin. В перспективе вооружение может быть дополнено пусковыми для барражирующих боеприпасов, а защита усилена израильской системой активной защиты Iron Fist, которая уже стоит на некоторых других американских бронемашинах.

    Армия США планирует дальнейшую доработку конструкции M1E3, учитывая отзывы военных и результаты испытаний. Если прототипы проявят себя успешно, серийное производство может стартовать уже через 12 месяцев, а итоговая версия может заметно отличаться от текущего образца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США на выставке в Детройте показали прототип новой модификации танка Abrams, созданной по итогам боевого применения на Украине.

    Американские производители танков в последние годы начали внедрять на Abrams российские технологические решения по защите машин, включая всеракурсную динамическую защиту и методы снижения заметности.

    В рамках радикальной модернизации Abrams Пентагон планирует сократить массу танка, оснастить его автоматом заряжания и гибридной дизель-электрической силовой установкой для снижения расхода топлива.

    26 марта 2026, 17:09 • Новости дня
    Уганда заявила о готовности поддержать Израиль в войне с Ираном
    Уганда заявила о готовности поддержать Израиль в войне с Ираном
    @ Hajarah Nalwadda/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Армейский командующий Уганды предупредил о намерении страны поддержать Израиль в вооруженном конфликте при угрозе со стороны Ирана.

    Как передает ТАСС, командующий армией Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба заявил о готовности страны вступить в вооруженный конфликт против Ирана, если возникнет угроза для Израиля. Генерал отметил, что мир устал от войны на Ближнем Востоке, а Уганда выступает за скорейшее завершение противостояния.

    «Любые разговоры об уничтожении или разгроме Израиля втянут нас в войну. На стороне Израиля», – написал Кайнеругаба в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Он подчеркнул, что подобные заявления в адрес Израиля являются красной линией для Уганды.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявив, что действия Израиля могут привести к катастрофическим последствиям для всего региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, социологические опросы в США показали негативное отношение значительной части населения к возможной наземной операции в Иране и военной эскалации.

    В результате утренней атаки на Исфаханский технологический университет были повреждены здания, но среди людей пострадавших нет. Пентагон рассматривает четыре сценария эскалации конфликта с Ираном.

    25 марта 2026, 22:13 • Новости дня
    Захарова ужаснулась системным издевательствам над российскими военнопленными

    Захарова заявила о системных издевательствах над российскими военнопленными

    Tекст: Катерина Туманова

    После доклада с описаниями издевательств так называемых украинских врачей, допущенных к российским военнопленным, складывается впечатление, что на Украине стало «эпидемией» причинять увечья и боль, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Подробности, изложенные российскими военнослужащими, вернувшимися из плена, способны привести в ужас даже самых прожжённых циников. <...> О чём идет речь: ампутации без анестезии, намеренное причинение боли посредством введения в раны медицинских инструментов, использование пленных в качестве «тренажёра» для студентов-медиков, нанесение ударов по сломанным костям. Всё это стало рутиной для украинских «врачей», – заявила она на брифинге.

    Дипломат отметила, что украинские «врачи» будто бы променяли клятву Гиппократа на клятву Йозефа Менгеле – нацистского ученого-садиста.

    Захарова назвала особым ужасом тот факт, что случаи издевательств над военнопленными из России являются не эксцессом, не случайностью или некой, трагической, преступной оплошностью.

    «Нет. Это не проявление бесчеловечных садистских наклонностей какого-то конкретного «врача». Это системное явление. Очевидно, что речь идет не о единичных случаях каких-то личностных настроек. Такое впечатление, что это действительно стало какой-то «эпидемией» среди тех врачей на Украине, которые допускаются до пленных», – подчеркнула она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнопленных, а также отметила нарушения международных норм обращения с пленными. Российский летчик Максим Криштоп после катастрофы Су-34 под Харьковом в марте 2022 года провел год в украинских тюрьмах, где подвергался жестоким пыткам.

    МИД России сообщил о проведении ВСУ медицинских экспериментов на пленных.

    26 марта 2026, 05:50 • Новости дня
    Китай показал систему роевого удара дронов «Атлас»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Китае представили систему «Атлас», позволяющую одному оператору одновременно управлять роем из 96 беспилотных летательных аппаратов.

    Народно-освободительная армия Китая впервые показала мобильную систему роевого боя БПЛА «Атлас», передает ТАСС.

    Сюжет о новом вооружении был продемонстрирован Центральным телевидением Китая.

    По данным телеканала, оператор комплекса способен в одиночку контролировать 96 беспилотников. Система включает боевую машину с пусковой установкой «Рой-2», отдельный автомобиль наведения и контроля, а также автомобиль поддержки.

    «Рой-2» запускает беспилотники с интервалом в три секунды для обеспечения безопасного пространства полета каждого из них. Сначала в воздух поднимаются разведывательные дроны или аппараты для подавления противника, после чего следуют ударные БПЛА.

    Беспилотники обмениваются информацией и в реальном времени корректируют взаимное положение, формируя ровный и управляемый рой.

    Ранее военный эксперт Юрий Кнутов напомнил о продвижении Китая в области военных беспилотников.

    Глава Российской академии наук Геннадий Красников сообщал о развитии в России технологий «роев» беспилотников.

    25 марта 2026, 19:44 • Новости дня
    Собянин сообщил о еще четырех сбитых ПВО Москвы беспилотниках

    Tекст: Денис Тельманов

    Еще четыре беспилотника были уничтожены на подлете к Москве, а число сбитых за сутки достигло двадцати.

    Система противовоздушной обороны отразила атаку еще четырех беспилотников, летевших на российскую столицу, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Max.

    В сообщении отмечается: «Отражена атака еще четырех беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Общее количество сбитых беспилотных летательных аппаратов с начала суток составило двадцать. По данным оперативных служб, никаких сведений о пострадавших или разрушениях на этот час не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы.

    Дежурные средства противовоздушной обороны в первой половине дня в среду поразили 85 украинских дронов над Россией.

    25 марта 2026, 20:48 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 91 украинского БПЛА за семь часов

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение семи часов российские системы ПВО уничтожили девяносто один украинский беспилотник над областями в центральной и северо-западной части страны.

    Как передает ТАСС, в Министерстве обороны России сообщили, что 25 марта с 13:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили девяносто один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

    БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Смоленской, Тульской областей и Московского региона.

    В Минобороны подчеркнули, что атаки были отражены в течение короткого промежутка времени, и все цели были своевременно обнаружены и уничтожены. Подробности о возможных повреждениях или пострадавших не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы.

    Дежурные средства противовоздушной обороны в первой половине дня среды поразили 85 украинских дронов над территорией России. Беспилотные летательные аппараты, направлявшиеся к российской столице, уничтожены.

    26 марта 2026, 02:35 • Новости дня
    Российские войска начали апробацию сеткометов против дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    В российской армии испытывают сеткометы для подствольных гранатометов, позволяющие эффективно бороться с малогабаритными дронами на коротких дистанциях, рассказали в компании-разработчике «Орда-Пилот».

    Российские военнослужащие проводят апробацию новых выстрелов для штатных подствольных гранатометов, разработанных компанией «Орда-Пилот» специально для борьбы с дронами, сообщает ТАСС.

    Вместо осколочной гранаты в гранатомет заряжается сетка, которая раскрывается на определенном расстоянии и предназначена для захвата и запутывания винтов дронов.

    Устройство полностью совместимо с гранатометами ГП-25, ГП-30 и ГП-34, заряжается с дульной части и выстреливается стандартным механизмом. Сеткомет выполнен в габаритах стандартных выстрелов ВОГ-25/ВОГ-25П, что позволяет быстро менять его на боеприпас либо заменять новым сеткометом.

    «Данная модель позволяет быстро заменить отстрелянный сеткомет на новый или снарядить ГП штатным боеприпасом», – рассказали в компании.

    Изделие разработано по запросу военных из-за необходимости борьбы с малыми FPV-дронами, которые сложно сбивать штатными средствами ПВО или стрелковым оружием.

    В «Орда-Пилот» подчеркнули, что сеткомет для ГП поставляется с тремя выстрелами в комплекте. Размер сети составляет четыре на четыре метра, рабочая дистанция для применения – от 30 до 40 метров, максимальная дальность – 55 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, антидроновые патроны IGLA 100 в январе начали поставлять в российские войска. Антидроновый комплекс «Радон-О» в марте  прошел успешные испытания. В зоне спецоперации начали испытывать новейший дрон-разведчик «Сибирячок».

    25 марта 2026, 21:38 • Новости дня
    В Запорожской области погибла учитель при ударе украинского дрона

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинского беспилотника на населенный пункт Новозлатополь Запорожской области погибла учитель младших классов и пения одной из местных школ.

    Глава Куйбышевского муниципального округа Кирилл Белов сообщил о гибели учителя младших классов и пения в Новозлатополе Запорожской области после удара беспилотника Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    «Вооруженные формирования Украины атаковали частный дом в населенном пункте Новозлатополь. В результате удара беспилотника погибла учитель младших классов и пения одной из школ нашего округа. Рядом с домом нет и никогда не было никаких военных объектов», – сообщил Белов.

    Он отметил, что атака была совершена по гражданскому объекту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования атаковали гражданскую инфраструктуру в Херсонской области, в результате чего погиб местный житель.

    Вооруженные силы Украины провели атаку с помощью FPV-дрона на автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, где погиб мирный житель.

    В городе Алешки Херсонской области в результате применения беспилотников погибли женщина и пожилой мужчина.

    26 марта 2026, 06:07 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как в ВСУ «мотивируют» отказавшихся воевать

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» на Сумском направлении громили живую силу и технику ВСУ в районах Мануховки, Иволжанского, Кондратовки, Семёновки, города Бахмач и села Хотень, узнав, как ВСУ заставляют нежелающих воевать браться за оружие.

    «В Шосткинский район противник перебрасывает карательные отряды из состава 33 ошп, которые должны «мотивировать» отказников из состава 210 ошп «Берлинго» (свыше 40 человек отказались выполнять задачи), а также «воздействовать» на местное население, чтобы не допустить его эвакуацию на российскую территорию», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что украинские «волонтеры» активно собирают военнослужащим ВСУ, выполняющим задачи на этом участке фронта, медицинские препараты первой помощи, в том числе жгуты.

    А штурмовые группы «Севера» продвинулись в Сумском районе на 18 участках и в Глуховском – на двух. За сутки продвижение составило до 350 м. В Краснопольском районе штурмовые отряды продвинулись с боями на четырех участках до 1300 метров. Один военнослужащий ВСУ при этом был взят в плен.

    На Харьковском участке фронта «Северяне» громили ВСУ в районах Весёлого, Рубежного, Варваровки, Великого Бурлука, Верхней Писаревки, пгт Рогань и Кочеток.

    На Волчанском направлении штурмовые группы в ходе ожесточенных стрелковых боев продвинулись на восьми участках до 400 метров. На Великобурлукском направлении штурм-группы продвинулись на двух участках до 800 метров. В плен взят один украинский боевик.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской области). Два военнослужащих ВСУ взяты в плен», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные сообщали, что командование ВСУ пытается остановить их продвижение в Шосткинском районе на Сумском направлении фронта, перебрасывая резервы из тыла. Бригада ВСУ в Сумской области понесла массовые потери. Марочко сообщил о начале боев за Рай-Александровку в ДНР.

    26 марта 2026, 08:18 • Новости дня
    Ростех сообщил о принятии инженерной машины УБИМ на вооружение ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Инженерные войска Вооружённых сил России приняли на вооружение универсальную бронированную инженерную машину, которая объединяет качества нескольких видов такой техники, сообщили в пресс-службе Ростеха.

    Министерство обороны России приняло на вооружение универсальную бронированную инженерную машину УБИМ, сообщает РИА «Новости». Устройство разработано концерном «Уралвагонзавод», входящим в госкорпорацию «Ростех». Машина сочетает возможности бронированной ремонтно-эвакуационной машины, инженерной машины разграждения и бронированной машины разминирования.

    По информации пресс-службы Ростеха, УБИМ не имеет аналогов по совокупности характеристик. Индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев заявил, что госкорпорация поставляет большую часть вооружения для нужд спецоперации на Украине и полностью выполняет гособоронзаказ. Он подчеркнул, что новые образцы техники разрабатываются постоянно, а принятие УБИМ на вооружение свидетельствует о востребованности таких машин в армии.

    Оздоев также отметил, что «Уралвагонзавод» недавно передал Минобороны инженерные машины разграждения и бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-80. Все эти современные инженерные средства, по его словам, помогают приближать победу.

    В компании добавили, что расширить линейку продукции позволили отлаженные производственные процессы и ритмичные поставки боевой техники. При создании УБИМ учитывался опыт применения инженерных машин в различных конфликтах. Эксперты отмечают, что УБИМ значительно увеличит эффективность действий инженерных подразделений, особенно при прорыве обороны противника и обеспечении наступления.

    Машина способна прокладывать пути для колонн, устраивать съезды на крутых берегах, расчищать дороги от снега, работать на радиоактивно зараженных участках, а также создавать проходы в завалах, засыпать воронки и овраги, валить деревья и укладывать дорожное покрытие для проезда техники по труднодоступным участкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Уралвагонзавод» из состава госкорпорации «Ростех» передал Минобороны партию инженерных машин разграждения ИМР-3М с современной радиоэлектронной и антидроновой защитой.

    Ранее этот концерн отправил в российские войска очередную партию боевых машин поддержки танков БМПТ, показавших высокую эффективность в зоне спецоперации.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» из госкорпорации «Ростех» сообщил о разработке единой боевой машины с боевыми и десантными функциями для будущей замены БМП-3 и БМД-4.

    26 марта 2026, 07:15 • Новости дня
    ВМС Южной Кореи провели памятные учения в Желтом и Японских морях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-морские силы Южной Кореи начали маневренные учения у восточного и западного побережья страны в память о военнослужащих, погибших в морских столкновениях с КНДР в Желтом море, и для повышения боевой готовности, сообщили в министерстве обороны Республики Корея.

    Военно-морские силы Южной Кореи начали четырехдневные учения у восточного и западного побережья страны, передает РИА «Новости». Маневры приурочили ко Дню защиты Западного моря, который отмечают ежегодно в память о военнослужащих, погибших в инцидентах с КНДР в районе Северной разграничительной линии. В общей сложности в этих столкновениях погибли 55 южнокорейских моряков и морских пехотинцев.

    ВМС сообщили: «Военно-морские силы Республики Корея, помня о благородной жертве 55 героев, защищавших Западное море, будут неустанно выполнять свой долг и твердо защищать морские рубежи страны». Учения включают тренировки по противолодочной борьбе, тактическому маневрированию и стрельбе. В маневрах участвуют около 20 кораблей, включая эсминец «Чонджо Великий» водоизмещением 8200 тонн, подводные лодки, патрульные самолеты P-3 и P-8, а также вертолет AW-159.

    В четверг на базе Второго флота в Пхентхэке прошла церемония памяти моряков, погибших при затоплении корвета «Чхонан» в 2010 году. Тогда, как утверждает Сеул, северокорейская мини-подлодка выпустила торпеду, что привело к гибели 46 моряков. В церемонии приняли участие около 200 человек, в том числе родственники погибших, выжившие моряки и представители министерства обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска Южной Кореи провели учебные артиллерийские стрельбы по морским целям у островов Енпхендо и Пэннендо в ответ на обстрел акватории со стороны КНДР.

    Вооруженные силы Южной Кореи и США провели совместные учения с участием стратегического бомбардировщика B-1B в день северокорейского праздника Праздник Солнца.

    Правительство Японии выразило решительный протест Южной Корее из-за проведения ею военных учений в районе спорных островов Такэсима.

    26 марта 2026, 13:17 • Новости дня
    Китай показал «роевой» боевой комплекс дронов «Атлас»

    Китай впервые продемонстрировал систему управления роем из 96 БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    В Китае испытали мобильную платформу «Атлас», с помощью которой один специалист может управлять одновременно 96 беспилотниками, способными действовать как единое целое.

    Мобильный комплекс «Атлас» впервые был продемонстрирован в КНР на учениях, кадры которых показало Центральное телевидение Китая, передает РИА «Новости».

    В материале канала говорится: «Произведенная в Китае система роевого боя беспилотных летательных аппаратов «Атлас» состоит из наземной боевой машины «Рой-2», машины наведения и машины поддержки».

    Уточняется, что установка «Рой-2» запускает дроны с интервалом в три секунды, чтобы сохранить безопасную дистанцию между аппаратами. Один технический специалист способен одновременно управлять 96 беспилотниками. Почти сотня дронов за короткое время выстраивает строй и самостоятельно уклоняется от помех, включая воздушные потоки.

    По данным телеканала, алгоритмы управления фактически наделяют каждый беспилотник «интеллектуальным мозгом», позволяющим обмениваться информацией и постоянно корректировать положение в группе. Типы и порядок запуска БПЛА меняются в зависимости от задачи: сначала идут разведывательные или дроны радиоэлектронной борьбы, затем ударные. Масса одной из моделей малого роевого аппарата составляет 10 килограммов, ее преимуществами названы низкая стоимость, кластерное развертывание и высокая маневренность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай планировал провести летные испытания дрононосца Jiu Tian, способного запускать до ста беспилотников-камикадзе и преодолевать большие расстояния.

    Глава Российской академии наук Геннадий Красников ранее сообщил о развитии в России технологий «роев» беспилотников.

    26 марта 2026, 11:19 • Новости дня
    США в Африке решили протестировать «занавес» из дронов для защиты войск

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные в Африке испытывают систему защиты баз от атак беспилотников, используя коммерческие дроны, объединенные в так называемый «закрытый занавес».

    Американские вооруженные силы в Африке тестируют защиту персонала от атак беспилотников с использованием «занавеса» из коммерческих дронов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Stars and Stripes.

    «Военные США тестируют новый способ защиты войск, дислоцированных в Африке, от атак БПЛА, полагаясь на коммерческие технологии для создания систем противодействия беспилотникам и датчиков, которые служат защитной стеной», – пишет издание со ссылкой на подполковника Джареда Биндла.

    Инициатива получила название «Закрытый занавес» и рассматривается на фоне усиления угрозы атак беспилотников в регионе. При этом не уточняется, от кого именно исходит эта угроза. Биндл отметил, что угроза в зоне ответственности AFRICOM сохраняется, и командование стремится к созданию интегрированной архитектуры защиты для снижения риска для контингента.

    По данным Stars and Stripes, Африканское командование США уже давно оказывает поддержку вооруженным силам Сомали в их противостоянии террористическим группировкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сухопутные войска США срочно перебрасывают на Ближний Восток опробованные на Украине антидроновые системы MEROPS и украинских инструкторов.

    Ранее сообщалось, что США выстраивают систему противодействия дронам, используя Украину как полигон для испытаний таких технологий.

    В Можайске сгорели два дома после падения БПЛА
    Трамп обвинил Украину в попытке повлиять на выборы в США
    Названа пригласившая российских депутатов в США конгрессвумен
    Заочно арестован бывший журналист «Коммерсанта» Соловьев
    Президент «Ростелекома»: Telegram умирает прямо вот сейчас
    МОК запретил трансгендерам выступать в женских соревнованиях
    Москвичи рассказали о жизни в условиях ограничений работы интернета из-за угрозы БПЛА

    «Почта России» получит сверхспособности

    Минцифры подготовило законопроект о масштабной поддержке «Почты России» в надежде вывести ее из тотальной убыточности. С одной стороны, власти наделяют предприятие сверхспособностями, например, монопольным правом на посылки до 20 кг. С другой стороны, расчищают рынок от конкурентов, делая сильнее маркетплейсов. Что из этого получится? Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    В Европе началась битва за топливо

    Cерию срочных мер принимают страны Евросоюза в целях борьбы с резким ростом цен на все виды топлива. Происходящее сопровождается и политическими скандалами, и давлением на нефтяные концерны, и борьбой со спекулянтами, и даже противостоянием стран внутри ЕС. И это притом что перед нами, похоже, только начало настоящего кризиса. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Унижения Зеленского продолжаются

      Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

