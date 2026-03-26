    Борьбу с коррупцией чиновники ЕС нацелили на неугодных политиков
    Археолог Бутягин рассказал об условиях содержания в польском СИЗО
    Иран заработал сотни миллионов долларов на нефти после начала войны
    Уганда заявила о готовности поддержать Израиль в войне с Ираном
    Путин заявил о сохранении макроэкономической стабильности в России
    Путин предостерег от «проедания» дополнительных доходов от роста цен на нефть
    Путин сравнил последствия конфликта на Ближнем Востоке с COVID-19
    Путин дал старт строительству нового здания НЦ «Россия» в Москве
    Трамп продлил на год санкции против России
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская свобода как шаг в пропасть

    Сегодня 120-летний юбилей русского парламентаризма. У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    26 марта 2026, 19:48 • Новости дня

    Уиткофф сообщил о передаче плана мира Ирану через Пакистан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтвердил, что Вашингтон передал Тегерану план по завершению конфликта, состоящий из 15 пунктов.

    По его словам, этот документ был передан через посредничество правительства Пакистана, что позволило начать конструктивный диалог между сторонами, передает РИА «Новости».

    «Сегодня я могу сообщить вам, что мы вместе с вашей внешнеполитической командой представили список действий из 15 пунктов, который формирует основу для мирного соглашения», – заявил Уиткофф на заседании американского правительства.

    Ранее министр иностранных дел Бадр Абдель Аты сообщил, что Египет ведет интенсивные переговоры с целью прекращения войны против Ирана и выступает посредником между США и Ираном вместе с Пакистаном и Турцией.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что обмен сообщениями через посредников не означает переговоров с США.

    26 марта 2026, 17:09 • Новости дня
    Уганда заявила о готовности поддержать Израиль в войне с Ираном
    @ Hajarah Nalwadda/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Армейский командующий Уганды предупредил о намерении страны поддержать Израиль в вооруженном конфликте при угрозе со стороны Ирана.

    Как передает ТАСС, командующий армией Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба заявил о готовности страны вступить в вооруженный конфликт против Ирана, если возникнет угроза для Израиля. Генерал отметил, что мир устал от войны на Ближнем Востоке, а Уганда выступает за скорейшее завершение противостояния.

    «Любые разговоры об уничтожении или разгроме Израиля втянут нас в войну. На стороне Израиля», – написал Кайнеругаба в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Он подчеркнул, что подобные заявления в адрес Израиля являются красной линией для Уганды.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявив, что действия Израиля могут привести к катастрофическим последствиям для всего региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, социологические опросы в США показали негативное отношение значительной части населения к возможной наземной операции в Иране и военной эскалации.

    В результате утренней атаки на Исфаханский технологический университет были повреждены здания, но среди людей пострадавших нет. Пентагон рассматривает четыре сценария эскалации конфликта с Ираном.

    26 марта 2026, 13:26 • Новости дня
    Юшков назвал последствия возможного перекрытия Красного моря

    @ NASA

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перекрытие еще одного пролива усилит тенденции к разрыву глобального рынка, а также усложнит поставки товаров из Европы в Азию и обратно, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Иран пригрозил создать проблемы для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе.

    «Баб-эль-Мандебский пролив имеет большое экономическое и стратегическое значение и фактически является входом в Красное море. По нему идут товары из Европы в Азию и обратно», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Если говорить о нефти, то через пролив проходили довольно большие объемы. Так, маршрут поставок из стран Персидского залива в Европу выглядел следующим образом: через Ормузский пролив, затем Баб-эль-Мандебский пролив, Красное море и Суэцкий канал», – описал собеседник, оговорившись, что сейчас ситуация поменялась: объемы ближневосточной нефти сократились.

    Как бы то ни было, перекрытие еще одного пролива усилит тенденции к разрыву глобального рынка, усложнит поставки товаров из Европы в Азию и наоборот, считает Юшков. «У маршрута через Красное море есть хотя бы альтернативный через мыс Доброй Надежды (вокруг Африки). Но это приведет к дополнительным издержкам на транспортировку, которые будут заложены в стоимость, в том числе, СПГ, нефти», – отметил он.

    По оценкам аналитика, напряженность вокруг Баб-эль-Мандебского пролива важна еще и потому, что его перекрытие будет означать вступление йеменского движения «Ансар Аллах» в войну на стороне Ирана. «Хуситы могут обстреливать порт Янбу на побережье Красного моря – конечную точку нефтепровода «Восток – Запад» Саудовской Аравии», – уточнил собеседник, напомнив, что этот объект ранее становился целью ударов Тегерана.

    «Стоит ожидать, что такие действия в результате приведут к повреждению нефтепровода и сокращению Эр-Риядом экспорта ресурсов. Это станет дополнительным фактором для роста цен», – заключил экономист.

    Ранее Иран пригрозил создать проблемы для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе в случае наземного вторжения на свои территории, в том числе на острова. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.

    «Баб-эль-Мандебский пролив считается одним из стратегически важных проливов мира, и Иран обладает как волей, так и возможностью создать для него вполне реальную угрозу; поэтому, если американцы хотят придумать решение проблемы Ормузского пролива с помощью глупых мер, им следует быть осторожными, чтобы не добавлять к своим проблемам и затруднительному положению еще один пролив», – сказал он.

    По словам собеседника агентства, Иран постоянно следит «за подготовкой и развитием событий на фронтах противника». «Если противник захочет предпринять действия на суше на иранских островах или где-либо еще на нашей территории, мы неожиданно откроем для них другие фронты, чтобы их действия не только не принесли им никакой пользы, но и удвоили их издержки, – подчеркнул источник.

    Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Аденский залив с Красным морем, его длина составляет около 115 км, ширина – от 26 до 32 км, а средняя глубина – 150 м. Через этот путь и Суэцкий канал ежегодно проходят до 20 тыс. судов, что обеспечивает до 12% мировой морской торговли и треть мировых контейнерных перевозок.

    Пролив находится в территориальных водах Йемена. В середине марта высокопоставленный йеменский военачальник Абед аль-Тавр заявил, что хуситы могут закрыть пролив для США и Израиля, вступив в войну на стороне Ирана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эта явно проиранская организация все еще не вступила в боевые действия против США.

    Тем временем глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Тегеран разрешил проход через Ормузский пролив судам дружественных стран, среди них – Россия, Индия и Китай. Напомним, после начала военной операции США и Израиля коридор, через который осуществляется транспортировка 20% мировой нефти, фактически оказался заблокированным, что вызвало значительное повышение цен на энергоносители.

    26 марта 2026, 16:49 • Видео
    Унижения Зеленского продолжаются

    Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    26 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    Иран нанес удары по базам США в ОАЭ и Кувейте
    Иран нанес удары по базам США в ОАЭ и Кувейте
    @ Asad/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по американским военным базам в Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте, а также по ряду целей в Израиле.

    По их данным, речь идет о 82-й волне операции под названием «Правдивое обещание – 4», передает ТАСС.

    Как заявили представители КСИР, удары были направлены по центрам управления, радиолокационным станциям и ангарам для американских беспилотников, а также по центру Тель-Авива, Хайфе и районам на севере и юге от Кирьят-Шмоны. Кроме того, под атакой оказались базы армии США Ад-Дафра в ОАЭ, а также Али ас-Салем и Арифджан в Кувейте.

    Ранее Иран заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке.

    26 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин сравнил последствия конфликта на Ближнем Востоке с COVID-19
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Последствия конфликта на Ближнем Востоке вызывают серьезные опасения, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

    По его словам, сейчас сложно делать точные прогнозы, но необходимо адаптироваться к сложившимся условиям, передает ТАСС.

    Путин добавил, что уже появляются оценки, сравнивающие влияние этого конфликта с эпидемией коронавируса. Президент напомнил, что пандемия в свое время резко затормозила развитие всех регионов мира.

    В начале марта Путин и лидер ОАЭ обсудили конфликт на Ближнем Востоке.

    Во вторник российский лидер обсудил с главой Узбекистана ситуацию на Ближнем Востоке и Украину.

    26 марта 2026, 12:04 • Новости дня
    JPost: Командующий ВМС КСИР погиб при ударе в Иране

    JPost сообщила о гибели контр-адмирала Тангсири при ударе на юге Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции контр-адмирал Алиреза Тангсири погиб в районе Бендер-Аббаса на юге Ирана, сообщает The Jerusalem Post.

    О гибели командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции контр-адмирала Алирезы Тангсири в результате удара на юге Ирана сообщила газета The Jerusalem Post, передает ТАСС.

    По данным издания, удар был нанесен в районе Бендер-Аббаса.

    Газета ссылается на израильского чиновника, который заявил, что обстоятельства произошедшего остаются неясными. По его словам, «пока неизвестно, был ли Тангсири убит в результате удара, нанесенного Израилем или США, и при каких обстоятельствах». Других подробностей источник издания не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Tasnim ранее опровергло сообщения об убийстве командующего ВМС КСИР Алирезы Тангсири после взрыва в иранском Бендер-Аббасе.

    Высокопоставленный генерал КСИР Али Мохаммад Наини погиб в результате совместной воздушной атаки США и Израиля на территории Ирана.

    26 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    В США стали изучать последствия подорожания нефти до 200 долларов

    @ Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Чиновники администрации американского лидера изучают, чем обернется для экономики потенциальный скачок цен на нефть до 200 долларов за баррель, намекая на допущение последствий экстремальных сценариев войны с Ираном.

    «Еще до начала войны министр финансов Скотт Бессент выражал обеспокоенность тем, что конфликт приведет к росту цен на нефть и нанесет ущерб экономическому росту. Некоторые из источников сообщили, что высокопоставленные чиновники Министерства финансов уже несколько недель выражают в Белом доме обеспокоенность по поводу колебаний цен на нефть и бензин», – передает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи это опроверг, заявив, что  администрация Трампа постоянно оценивает различные сценарии ценообразования и экономические последствия, но чиновники не рассматривают возможность достижения ценой на нефть 200 долларов за баррель, и министр Бессент не был «обеспокоен» краткосрочными перебоями, вызванными операцией «Эпическая ярость»».

    Бессент, по его словам, неоднократно «выражал как свою, так и уверенность администрации в долгосрочной перспективе развития американской экономики и мировых энергетических рынков».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты Wood Mackenzie спрогнозировали рост цен на нефть до 200 долларов. Дмитриев заявил о нефти по 200 долларов из-за участия Британии в конфликте с Ираном. Цены на бензин в США взлетели на фоне конфликта с Ираном.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис.

    25 марта 2026, 23:50 • Новости дня
    Гутерреш заявил о выходе войны в Персидском заливе «из-под контроля»

    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил во время пресс-конференции Совета Безопасности, что война в Персидском заливе уже вышла «из-под контроля» и предупредил об опасности глобального конфликта.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны конфликта «отступить от края пропасти и позволить дипломатии возобладать», он также объявил о назначении высокопоставленного посланника для руководства мирными инициативами, о чем сказано на сайте ООН.

    «Мир стоит на пороге более масштабной войны, нарастающей волны человеческих страданий и более глубокого глобального экономического шока», – сказал он, добавив, что ситуация «зашла слишком далеко».

    Гутерреш подтвердил, что назначил опытного дипломата Жана Арно личным посланником для руководства усилиями ООН по прекращению конфликта, который перевернул весь регион, вызвав потрясения по всему миру, особенно сильно затронув энергетические рынки, зависящие от Ормузского пролива.

    Посланник будет работать  «непосредственно на местах <...> для поддержки всех усилий по посредничеству, по установлению мира», взаимодействуя со всеми сторонами и оценивая далеко идущие последствия конфликта.

    Генсек ООН настоятельно призвал Соединенные Штаты и Израиль к тому, что «настало время положить конец войне», призвал Иран «прекратить нападения на соседей, не являющихся сторонами конфликта». А также подчеркнул необходимость уважения свободы судоходства, особенно через Ормузский пролив.

    Он напомнил, что масштабы гуманитарных последствий гораздо больше видимых последствий, так как мирные жители по всему региону «страдают от серьезного ущерба и живут в условиях глубокой нестабильности». При этом рынки находятся «в состоянии хаоса», а гуманитарные операции ограничены.

    Напомним, в начале марта Гутерреш заявил о подрыве международной безопасности из-за атаки на Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран потребовал компенсацию от ОАЭ за удары США. Тегеран также потребовал от Вашингтона гарантий ненападения и компенсаций за ущерб. Посол России в Британии заявил о двух ошибках США в отношении Ирана.

    26 марта 2026, 06:00 • Новости дня
    Иран опроверг ведение переговоров с США
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран рассматривает предложение США о прекращении войны в Персидском заливе, но не намерен вести переговоры о прекращении расширяющегося ближневосточного конфликта, заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.

    Обмен сообщениями через посредников «не означает переговоров с США. Они выдвигали идеи в своих посланиях, которые были доведены до высших органов власти, и при необходимости они озвучат свою позицию», – приводит Reuters слова  Аракчи в эфире гостелерадио Ирана.

    Предложение президента США Дональда Трампа из 15 пунктов, направленное через Пакистан, предусматривает уничтожение запасов высокообогащенного урана в Иране, прекращение обогащения, ограничение программы создания баллистических ракет и прекращение финансирования региональных союзников, согласно трем источникам в израильском кабинете министров, знакомым с планом.

    Белый дом отказался раскрывать подробности предложения и пригрозил усилить удары по Ирану, если попытки окажутся тщетными

    «Если они не смогут понять, что потерпели военное поражение и так будет продолжаться впредь, президент Трамп нанесет по ним удар сильнее, чем когда-либо прежде», – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios узнал о подготовке США мирного саммита с Ираном 26 марта. WSJ сообщила о требованиях Ирана закрыть базы США в Персидском заливе. Иран потребовал включить Ливан во все соглашения о прекращении огня.

    26 марта 2026, 08:54 • Новости дня
    Центр Израиля подвергся новому ракетному обстрелу из Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Центральная часть Израиля подверглась новому ракетному обстрелу с территории Ирана, сообщили СМИ.

    В результате объявленной воздушной тревоги сирены прозвучали в Тель-Авиве и его окрестностях, передает ТАСС.

    Армия Израиля заранее предупредила граждан о возможной ракетной опасности. Военные сообщили о фиксации запуска ракет с территории Ирана, что стало причиной усиления мер безопасности в регионе.

    На данный момент сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

    Ранее ливанское движение «Хезболла» заявило об ударе по штаб-квартире Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве.

    Накануне армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала очередной пуск ракет из Ирана в направлении Израиля, системы ПВО работают над устранением угрозы.

    26 марта 2026, 12:26 • Новости дня
    Иран захотел узаконить плату за проход через Ормузский пролив

    @ REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана рассматривают возможность легализации взимания платы с коммерческих судов за проход по Ормузскому проливу, который соединяет Персидский и Оманский заливы, заявил депутат парламента Ирана Мохаммадреза Резаи Кучи.

    Депутат парламента Ирана Мохаммадреза Резаи Кучи объявил о намерении узаконить плату за проход коммерческих судов через Ормузский пролив. По его словам, черновой вариант соответствующего проекта уже подготовлен, однако пока не оформлен в виде полноценного законопроекта, передает РИА «Новости».

    Кучи отметил, что плата будет необходима для обеспечения безопасности судов, следующих по этому стратегически важному водному маршруту. Он добавил, что работа над проектом продолжится, а затем его вынесут на рассмотрение парламента на открытом заседании.

    Ранее сообщалось, что парламент Ирана рассматривает законопроект о введении пошлин за проход судов через Ормузский пролив.

    Замглавы МИД Ирана Вахид Джалялзаде сообщил о разработке совместно с Оманом нового правового режима для судоходства в Ормузском проливе.

    Агентство Bloomberg сообщило о начале взимания Ираном транзитных сборов с некоторых коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив.

    Власти Ирана разрешили судоходство через Ормузский пролив Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану.

    26 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    Армия США во время войны с Ираном обновила систему снабжения

    Tекст: Вера Басилая

    В течение последних 30 дней американские военные оперативно внедряли новые технологии и вооружения для поддержки операции Epic Fury, используя обновленную систему снабжения, сообщает The War Zone.

    Бригадный генерал Дэвид Филлипс сообщил на симпозиуме Ассоциации армии США в Хантсвилле, что армия уже применяет обновленный механизм оперативных закупок вооружений и техники для поддержки военной кампании против Ирана. По его словам, за последние 30 дней в рамках операции Epic Fury запросы с поля боя обрабатывались в течение двух суток, а контракты заключались в течение трех дней. Солдаты начали тестировать новые возможности менее чем через 10 дней после подачи запросов, при этом промышленность была полностью вовлечена в процесс, передает The War Zone.

    Филлипс отметил, что Пентагон впервые с первых дней операции применил новые технологии, включая американский дрон LUCAS, созданный по образцу иранского Shahed-136. Также армия США объявила о запуске цифровой платформы «Unmanned Aircraft Systems Marketplace» для ускоренных закупок беспилотников, созданной совместно с Amazon Web Services и Army Enterprise Cloud Management Agency.

    Генерал Филлипс призвал представителей оборонной индустрии, научного сообщества и воинских частей делиться обратной связью о нуждах на поле боя, подчеркивая важность командной работы. В ходе обсуждения представители 101-й воздушно-десантной дивизии и специалисты по взаимодействию с украинскими войсками указали на уязвимость американских навигационных систем к атакам и необходимость массового применения дешевых дронов. Колонел Райан Белл сообщил, что для эффективного отражения атак подразделения должны ежедневно уничтожать десятки и сотни вражеских беспилотников, поэтому армия начала выдавать каждой роте около 30 многоразовых дронов для отработки тактики массового применения.

    Офицеры подчеркнули, что современные условия требуют не только ускоренной интеграции новых технологий, но и постоянной адаптации тактик и взаимосвязи между различными типами вооружений, включая средства разведки, робототехнику, беспилотники и боеприпасы.

    СМИ писали, что США без привычных бюрократических процедур уже разрабатывают тактические беспилотники и программное обеспечение для них ради быстрого получения реального боевого результата.

    В новой войне США с Ираном Пентагон в ударных дронах LUCAS максимально учел украинский опыт их боевого применения и противодействия им.

    Для защиты от иранских атак сухопутные войска США срочно перебрасывают на Ближний Восток опробованные на Украине антидроновые комплексы MEROPS и украинских инструкторов.

    25 марта 2026, 22:33 • Новости дня
    Аракчи назвал страны, которым Иран разрешил проход через Ормузский пролив

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что у Тегерана нет никаких оснований позволять противнику пересечь Ормузский пролив, другим же, невраждебным Ирану государствам нечего опасаться.

    «Мы разрешили некоторым странам, которые мы признаем своими друзьями, проходить через Ормузский пролив. Мы разрешили судоходство Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану. Но нет никаких оснований позволять нашему врагу проходить через пролив», – заявил Аракчи в интервью агентству Tasnim.

    Глава МИД Ирана назвал войну в регионе «золотым моментом в истории Ирана», подчеркнув тот факт, что Тегерану удалось помешать двум ядерным державам достичь целей.

    Аракчи повторил, что Иран не враждует ни с одной из стран региона, и наносит удары только по базам и центрам США, с которых ведутся атаки против Ирана.

    «Тот факт, что они сейчас говорят о переговорах, – это признание поражения. Разве они не говорили о безоговорочной капитуляции? Так почему же они мобилизуют своих высших должностных лиц для переговоров именно сейчас?» – порассуждал иранский министр в интервью на тему переговоров с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Аракчи выразил надежду на осуждение действий США и Израиля в СБ ООН. В среду стало известно, что Иран готов перекрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив, если против него начнется наземное вторжение, в том числе на острова. Тегеран также потребовал от Вашингтона гарантий ненападения и компенсаций за ущерб.

    26 марта 2026, 01:38 • Новости дня
    Иран потребовал включить Ливан во все соглашения о прекращении огня

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран заявил посредникам, что Ливан должен быть включен в любое соглашение о прекращении огня с Соединенными Штатами и Израилем, сообщили шесть региональных источников Reuters.

    По данным источников Reuters, знакомых с позицией Ирана, Тегеран связывает окончание войны в том числе с прекращением наступления Израиля на «Хезболлу».

    Иранский телеканал Press TV в среду процитировал слова иранского чиновника, заявившего, что Тегеран хотел бы заключить любую сделку с США, чтобы положить конец войне и с Ираном, и с другими «группами сопротивления» в регионе.

    Высокопоставленный иранский чиновник сообщил агентству Reuters в среду, что Тегеран все еще рассматривает предложение США о прекращении региональной войны, указывая на то, что Тегеран пока воздерживался от его решительного  отклонения.

    «Шесть источников из стран региона сообщили, что Тегеран проинформировал посредников еще в середине марта о том, что он стремится к соглашению, которое также остановило бы нападения Израиля на ливанскую вооруженную группировку «Хезболла», – сказано в материале агентства.

    «Хезболла» была основана иранской революционной гвардией в 1982 году и широко известна как региональный альянс вооруженных сил Ирана. 2 марта она ударила по Израилю в знак солидарности с Тегераном, что спровоцировало израильскую воздушную и наземную кампанию в Ливане.

    Высокопоставленный представитель администрации Трампа заявил, что прекращение «опосредованной деятельности Ирана» и разоружение «Хезболлы» имеют «решающее значение для обеспечения мира и стабильности в Ливане и во всем регионе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран потребовал компенсацию от ОАЭ за удары США. Тегеран также потребовал от Вашингтона гарантий ненападения и компенсаций за ущерб. Посол России в Британии заявил о двух ошибках США в отношении Ирана. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о выходе войны в Персидском заливе «из-под контроля».

    25 марта 2026, 23:06 • Новости дня
    Посол Келин заявил о двух ошибках США в отношении Ирана

    Посол Келин назвал недооценку мощи Ирана и последствий ошибками США

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Андрей Келин заявил, что США просчитались в оценке реакции Тегерана и возможных экономических последствий начала военной операции.

    Соединенные Штаты допустили две серьезные ошибки при начале военной операции против Ирана, заявил посол России в Британии Андрей Келин в интервью телеканалу Channel 4, передает ТАСС. По его словам, Вашингтон недооценил военный потенциал Тегерана и не просчитал экономические последствия своих действий.

    Келин отметил, что американцы ошибочно полагали, будто после первого удара Иран сдастся и произойдет смена власти, а также что операция не приведет к экономическим трудностям. По его мнению, это было неправильно, и США ввели в заблуждение своих союзников и жителей стран Персидского залива.

    Келин выразил мнение, что «США нуждаются в мирной сделке гораздо больше, чем Иран». Он назвал действия Соединенных Штатов в регионе неясными, так как у Вашингтона нет четко определённых целей и стратегии выхода из конфликта.

    Дипломат также добавил, что операция против Ирана не пользуется широкой поддержкой ни среди американского, ни среди британского общества. Келин выразил уверенность, что администрация в Вашингтоне должна найти способ выйти из сложившейся ситуации.

    США и группа ближневосточных посредников обсуждают возможность проведения переговоров на высоком уровне с Ираном в четверг.

    Соединенные Штаты направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны. Вашингтон принял решение ускорить переброску морских пехотинцев на Ближний Восток.

    Тегеран потребовал от Вашингтона гарантий ненападения и компенсаций за ущерб.

    26 марта 2026, 10:29 • Новости дня
    TWZ: Иран сорвал мирные переговоры и ответил США ультиматумом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мирные инициативы вокруг операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) зашли в тупик, США и Израиль продолжают удары по Ирану, Тегеран выдвинул жесткие ответные условия, пишут американские СМИ.

    Иран публично отверг попытки администрации президента США договориться о прекращении боевых действий, пишет The War Zone.

    Усилия Пакистана по переговорному процессу пока не дали результата. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливит заявила: «Иран отказался идти на сделку, президент США не блефует, и готов устроить ад».

    Агентство FARS сообщило, что Тегеран считает режим перемирия и переговоров сейчас неоправданным, он сначала намерен добиться «стратегических целей» в противостоянии. Только после этого возможен не просто режим тишины, а завершение войны.

    Ранее СМИ писали, что США через Пакистан передали Ирану план из 15 пунктов, касающийся баллистической и ядерной программ, а также безопасности судоходства в Ормузском проливе.

    Израильские СМИ уточняли, что версия плана из 14 пунктов требует сворачивания иранской ядерной инфраструктуры, отказа от обогащения урана, ограничения дальности ракет и прекращения поддержки движений «Хезболла» и хуситов.

    По данным Wall Street Journal, иранский ответный пакет требований включал закрытие всех американских баз в Персидском заливе, гарантии отказа США от дальнейших ударов, прекращение израильских атак по «Хезболле», полную отмену санкций, выплату репараций и отсутствие ограничений по ракетной программе.

    Американский чиновник назвал эти требования нелепыми и нереалистичными. При этом источники New York Times и Axios заявили, что в частном порядке Тегеран не исключает переговоров, хотя опасается прямых контактов с Трампом после предыдущих «обманов».

    Bloomberg сообщило, что в случае прорыва к договоренности в Исламабад могли бы выехать специальные посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также вице-президент Джей Ди Вэнс, однако Иран якобы отказывается иметь дело с кем-либо, кроме Вэнса.

    Глава CENTCOM (Центральное командование ВС США) адмирал Брэд Купер в новом видеообращении сообщил, что США поразили более 10 тыс. иранских целей. Параллельно израильская армия заявила об ударах по двум объектам производства крылатых ракет в Тегеране. Между тем Иран продолжил ракетные пуски по Израилю, в том числе баллистическими ракетами средней дальности с кассетными боевыми частями.

    Тегеран также заявил, что направил крылатые ракеты в район авианосца USS Abraham Lincoln и заставил американскую группировку сменить позицию, однако CENTCOM пока не подтвердил эти заявления.

    Днем ранее Трамп говорил журналистам о якобы безуспешном пуске около 100 иранских ракет по этому авианосцу. Американское командование в среду официально опровергло сообщение иранского канала Press TV о якобы сбитом иранской ПВО палубном истребителе F/A-18E/F Super Hornet.

    CENTCOM также опубликовал кадры участия штурмовиков A-10 Thunderbolt II в ударах по иранским кораблям. На фоне энергетического противостояния иранская ракета упала в районе электростанции Орот Рабин в израильской Хадере, прямого попадания по объекту не зафиксировано. Трамп тем временем высмеял нового иранского духовного лидера Моджтабу Хаменеи, тогда как премьер-министр Испании Педро Санчес назвал его угрозой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после трех недель войны администрация президента США Дональда Трампа начала обсуждать следующий этап военной операции и возможные параметры мирных переговоров с Ираном. Пакистан, Египет и Турция выразили готовность принять мирный саммит США и Ирана при условии согласия сторон.

    Молдавия разрешила «Лукойлу» временно вернуться на топливный рынок
    В Можайске сгорели два дома после падения БПЛА
    Названа пригласившая российских депутатов в США конгрессвумен
    Заочно арестован бывший журналист «Коммерсанта» Соловьев
    Президент «Ростелекома»: Telegram умирает прямо вот сейчас
    МОК запретил трансгендерам выступать в женских соревнованиях
    Экс-замгубернатора Брянской области брал взятки крысиным ядом

    «Почта России» получит сверхспособности

    Минцифры подготовило законопроект о масштабной поддержке «Почты России» в надежде вывести ее из тотальной убыточности. С одной стороны, власти наделяют предприятие сверхспособностями, например, монопольным правом на посылки до 20 кг. С другой стороны, расчищают рынок от конкурентов, делая сильнее маркетплейсов. Что из этого получится? Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    В Европе началась битва за топливо

    Cерию срочных мер принимают страны Евросоюза в целях борьбы с резким ростом цен на все виды топлива. Происходящее сопровождается и политическими скандалами, и давлением на нефтяные концерны, и борьбой со спекулянтами, и даже противостоянием стран внутри ЕС. И это притом что перед нами, похоже, только начало настоящего кризиса. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Унижения Зеленского продолжаются

      Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

