Пакистан сообщил о близости соглашения Ирана и США

МИД КНР: Командующий ВС Пакистана сообщил о близости соглашения Ирана и США

Tекст: Валерия Городецкая

Информацию о ходе встречи опубликовало Министерство иностранных дел Китая, передает ТАСС.

«Мунир рассказал о последних событиях в ходе посреднических усилий (Пакистана) по (урегулированию) конфликта между Ираном и США. По его словам, стороны близки к заключению соглашения», – говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее газета Washington Post узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

Госсекретарь США Марко Рубио заявлял о выгоде для Ирана при согласии на условия США.