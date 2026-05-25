Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.4 комментария
Пакистан сообщил о близости соглашения Ирана и США
МИД КНР: Командующий ВС Пакистана сообщил о близости соглашения Ирана и США
Командующий Вооруженными силами Пакистана Асим Мунир провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И в Пекине, в ходе которых подтвердил, что Тегеран и Вашингтон вскоре могут прийти к компромиссу.
Информацию о ходе встречи опубликовало Министерство иностранных дел Китая, передает ТАСС.
«Мунир рассказал о последних событиях в ходе посреднических усилий (Пакистана) по (урегулированию) конфликта между Ираном и США. По его словам, стороны близки к заключению соглашения», – говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.
Ранее газета Washington Post узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.
Госсекретарь США Марко Рубио заявлял о выгоде для Ирана при согласии на условия США.