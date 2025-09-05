  • Новость часаЭксперт объяснил превосходство России над США в сжижении газа
    Британия начала возвращаться в состояние нищего острова XVII века
    CNN: Трамп и Путин единогласно обвинили Европу в провале мира на Украине
    Эксперт оценил сообщения об азербайджанских МиГ-29 у ВВС Украины
    Прилетевшую из Израиля актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в Домодедово
    Импортозамещенный серийный SJ-100 совершил первый полет
    Путин назвал любые войска на Украине законными целями
    Путин указал на недоговороспособность Зеленского
    Еврокомиссия предложила полностью запретить импорт российского газа
    Эксперт объяснил превосходство России над США в сжижении газа
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    5 сентября 2025, 15:07 • Новости дня

    СМИ сообщили о планах США обойти экспортный контроль БПЛА

    Reuters: США решили продать СА беспилотники под видом самолетов чтобы обойти контроль

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти рассматривают возможность обойти ограничения РКРТ для экспорта беспилотников MQ-9 в Эр-Рияд, изменив их классификацию.

    США могут обойти механизм экспортного контроля за ракетными технологиями (РКРТ) при экспорте беспилотных летательных аппаратов в Саудовскую Аравию, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

    Ожидается, что администрация Дональда Трампа классифицирует беспилотники MQ-9 как самолеты, а не ракеты, что позволит упростить их продажу. Такое решение даст возможность США поставить более 100 беспилотников Саудовской Аравии, а также откроет путь для продаж компаниям General Atomics, Kratos и Anduril на внешних рынках.

    Кроме Эр-Рияда, интерес к этим беспилотникам проявляют ОАЭ и несколько стран Восточной Европы.

    Некий американский чиновник заявил: «Это будет только первой частью масштабного пересмотра американских военных продаж».

    Сейчас США уступают главные позиции на рынке БПЛА Израилю и Китаю, которые не ограничены правилами РКРТ. Новые нормы дадут США шанс стать ведущим поставщиком беспилотников.

    Окончательное решение по изменению правил ожидается в конце года, сейчас администрация США прорабатывает детали сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Orqa из Хорватии подписала экспортные соглашения на поставку полностью отечественных FPV-дронов с Францией, Индией, Саудовской Аравией и США.

    ВВС США протестировали новый боевой беспилотник YFQ-42A, предназначенный для совместных операций с истребителями по программе CCA.

    Владимир Зеленский рассказал о предложенной США программе по совместному производству дронов с Украиной, предполагающей выпуск 10 млн аппаратов в год.

    5 сентября 2025, 07:06 • Новости дня
    WSJ: Европейские генералы подготовили план размещения контингента на Украине
    WSJ: Европейские генералы подготовили план размещения контингента на Украине
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейские военные при поддержке США разработали проект развертывания многотысячного контингента на территории Украины, сообщил источник Wall Street Journal.

    План развертывания европейского военного контингента на Украине подготовлен главами армий стран Европы при участии американских генералов, сообщает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal. Численность контингента, согласно данным, должна превысить 10 тыс. военнослужащих.

    Сухопутная часть сил планируется разделить на две группы: одна займется обучением и поддержкой украинских войск, а отдельная «сила сдерживания» будет предназначена для предотвращения возможного российского наступления. Воздушное патрулирование собираются осуществлять военными самолетами, базирующимися за пределами Украины.

    В создании детального плана участвовали американские генералы, в том числе глава объединенного командования НАТО в Европе.

    «Силы сдерживания не будут задействованы в боевых действиях, их задачей станет предотвращение дальнейшей эскалации», – сказал собеседник издания.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что Москва не станет обсуждать иностранную интервенцию на Украине в любой форме.

    Напомним, несколько стран Европы продолжают обсуждать возможность размещения на Украине европейских военных.

    5 сентября 2025, 08:25 • Новости дня
    Песков объяснил приглашение Путиным Зеленского в Москву

    Песков: Путин звал Зеленского в Москву на переговоры, а не для капитуляции

    Песков объяснил приглашение Путиным Зеленского в Москву
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин звал Владимира Зеленского в Москву, чтобы провести разговор, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Он был приглашен в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать», – цитирует Пескова ТАСС.

    Отвечая на вопрос, почему же в качестве места для переговоров была избрана Москва, Песков сказал, что «это было предложение Путина».

    «Это было его предложение, и мы видим, что оно было отвергнуто Зеленским лично через его главу МИД», – пояснил представитель Кремля.

    Напомним, Путин приглашал главу киевского режима Владимира Зеленского в Москву, однако тот отказался от такой двусторонней встречи.

    Президент США Дональд Трамп указывал, что Путин и Зеленский пока не готовы заключать перемирие.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    5 сентября 2025, 11:17 • Новости дня
    «Калашников» начал изготовление модернизированных АК-308 на экспорт

    «Калашников» начал производство новых АК-308 для иностранных заказчиков

    «Калашников» начал изготовление модернизированных АК-308 на экспорт
    @ kalashnikovgroup.ru

    Tекст: Мария Иванова

    К октябрю первая партия модернизированных автоматов АК-308 под патрон 7,62х51 NATO будет изготовлена для иностранных заказчиков после успешных испытаний, сообщили в концерне «Калашников».

    АО «Концерн «Калашников» приступило к изготовлению модернизированных автоматов АК-308 для зарубежных заказчиков, передает Telegram-канал концерна.

    Контракт предусматривает выпуск оружия под патрон 7,62х51 NATO, а первую партию планируется завершить в октябре 2025 года. В концерне отмечают, что модернизированный АК-308 прошел все необходимые испытания, подтвердив готовность к серийному производству.

    Среди конструктивных новшеств – складной регулируемый приклад АК-12, новая крышка ствольной коробки с длинной планкой Пикатинни и цевье улучшенной формы. В магазине автомата появились окна для контроля количества патронов, а диоптрический прицел заимствован у АК-12, с возможностью стрельбы в сумерках и на ближних дистанциях.

    Унификация схемных решений связана с положительным боевым опытом АК-12.

    Спрос на АК-308 за рубежом остается стабильно высоким, что обеспечивает формирование портфеля заказов на оружие уже на 2026 год.

    Напомним, 1 сентября концерн «Калашников» выпустил первую партию компактных автоматов АМ-17.

    Ранее компания начала модернизацию автомата АК-15 по результатам испытаний в зоне спецоперации на Украине.

    Компания также сообщала, что выполнила план по производству продукции за первые шесть месяцев 2025 года.

    5 сентября 2025, 11:20 • Новости дня
    Флаг ВМФ подняли на патрульном корабле «Иван Папанин»
    Флаг ВМФ подняли на патрульном корабле «Иван Папанин»
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Североморске прошла торжественная церемония подъема флага на головном патрульном корабле ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин».

    Церемония подъема военно-морского флага на головном патрульном корабле ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин» прошла в главной базе Северного флота в Североморске, передает ТАСС.

    Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев на мероприятии отметил: «Корабль «Иван Папанин» – особенный проект. При его строительстве были внедрены сложные технические решения, некоторые из них не имеют аналогов в мировом судостроении. Правильность их реализации в полном объеме подтверждена в ходе проведения испытаний».

    Проект 23550 был разработан конструкторским бюро «Алмаз» Объединенной судостроительной корпорации, а строительство корабля велось на «Адмиралтейских верфях». Заложен корабль был в апреле 2017 года, спущен на воду в октябре 2019 года. Весной 2023 года «Иван Папанин» совершил переход из Балтийского в Баренцево море и прибыл в Североморск для дальнейших испытаний.

    Корабль обладает водоизмещением около 9 тыс. тонн, дальностью плавания около 10 тыс. миль и автономностью до 70 суток. Его ледовый класс Arc7 позволяет преодолевать льды толщиной свыше полутора метров. На борту размещены 76-мм артиллерийская установка, вертолетная площадка и ангары для беспилотной техники.

    Платформа сочетает возможности патрульного корабля, ледокола и буксира. «Иван Папанин» будет выполнять охрану и мониторинг водных ресурсов в Арктике, сопровождать и буксировать задержанные суда, участвовать в спасательных операциях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевой ледокол «Иван Папанин» планируют передать ВМФ летом 2025 года. Испытания судна назначили на весну 2025 года. Ледокол будет обеспечивать защиту интересов России в Арктике.

    4 сентября 2025, 17:06 • Новости дня
    Bloomberg: Зеленский может приехать в Москву по просьбе Трампа

    Bloomberg сообщил о возможности визита Зеленского в Москву по просьбе Трампа

    Bloomberg: Зеленский может приехать в Москву по просьбе Трампа
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Журналист Bloomberg Оливер Крук выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел бы визит в Москву, если бы президент США Дональд Трамп предложит ему это сделать.

    Оливер Крук из Bloomberg предположил, что Владимир Зеленский может согласиться приехать в Москву на переговоры, если с такой инициативой выступит Трамп, передает RT.

    Журналист отметил изменение во внешнеполитическом подходе киевских властей после визита Зеленского в Овальный кабинет, назвав его «катастрофическим».

    По словам Крука, «теперь, когда Трамп говорит: «Прыгай», – Зеленский отвечает: «Как высоко?». Несмотря на это, журналист допустил, что подобный сценарий развития событий маловероятен, так как ему сложно представить, что лидер киевского режима согласится приехать в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отверг приглашение Путина и предложил альтернативные варианты переговоров.

    Путин и Зеленский пока не готовы к заключению перемирия, считает Трамп.

    4 сентября 2025, 16:20 • Новости дня
    В Париже прошла встреча Зеленского и спецпосланника США Уиткоффа

    Зеленский обсудил гарантии безопасности с Уиткоффом в Париже

    Tекст: Денис Тельманов

    В Париже состоялась встреча Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, подробности переговоров официально не раскрывались.

    Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провели двусторонние переговоры в Париже, передает ТАСС. Представитель Зеленского Сергей Никифоров сообщил журналистам, что встреча уже завершилась, однако детали беседы остались неизвестными.

    Ранее издание «Общественное» со ссылкой на источники в Елисейском дворце отмечало, что эта встреча стала продолжением переговоров Зеленского и американской стороны, проходивших в Вашингтоне 18 августа.

    В четверг в Париже с Уиткоффом также встречались секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак. По информации СМИ, обсуждалась практическая реализация гарантий безопасности для Украины.

    В этот же день в Париже прошла встреча членов так называемой коалиции желающих, где обсуждались вопросы безопасности для Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял о тридцати странах – участниках коалиции. Ожидается, что вскоре лидеры этих стран вместе с Зеленским проведут совместный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планируют провести личную встречу для обсуждения вопросов сотрудничества. Стивен Уиткофф оказался во Франции накануне переговоров по формату «коалиции желающих». Глава украинского режима Владимир Зеленский заявил, что инициатива по военной поддержке Киева в рамках «коалиции желающих» пока «выглядит теоретически».

    4 сентября 2025, 21:24 • Новости дня
    Bild: Лидеры ЕС не ожидают введения Трампом новых санкций против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские лидеры не ожидают введения новых санкций против России со стороны США после телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом, пишет Bild.

    Источники Bild отмечают, что после беседы среди участников европейской «коалиции желающих» возникли «недовольство и разочарование», передает ТАСС.

    Во время разговора европейцы предложили в течение 48 часов отправить представителей в Вашингтон для создания общей рабочей группы, чтобы обсудить возможные новые санкции. Издание уточняет, что согласие Трампа на это предложение пока не подтверждено.

    По данным издания, глава Белого дома также обвинил ЕС в продолжающемся импорте российской нефти.

    Агентство Reuters писало, что Трамп в разговоре с лидерами европейских стран выдвинул требование прекратить закупки нефти российского происхождения.

    Ранее Трамп заявил о возможности введения санкций в связи с конфликтом на Украине.

    5 сентября 2025, 14:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил превосходство России над США в сжижении газа

    Эксперт Юшков: Арктические технологии позволили России превзойти США в производстве СПГ

    Эксперт объяснил превосходство России над США в сжижении газа
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские проекты СПГ эффективнее и рентабельнее американских за счет использования арктических технологий и расположения рядом с месторождениями, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее президент Владимир Путин заявил о превосходстве России над США в методах добычи и сжижении природного газа.

    «В России действует несколько проектов по добыче, сжижению и поставкам природного газа. Это и «Сахалин-2», и «Ямал СПГ», и «Арктик СПГ», – перечислил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета.

    По его оценкам, они более эффективны по сравнению с американскими проектами по целому ряду причин. Первая – расположение. Российские заводы расположены непосредственно на самих месторождениях – в Арктике и на шельфе острова Сахалин в субарктических условиях, указал собеседник.

    «Проектная мощность, скажем, «Ямал СПГ» составляет 17,4 млн тонн в год, производит он 20-21 млн тонн сжиженного природного газа. Причем, эти объемы – не предел. Если бы было больше газовозов ледового класса, вероятно, речь шла о еще больших цифрах», – рассуждает аналитик. Он отметил, что основные американские заводы находятся в Мексиканском заливе. Отсюда вытекает и вторая причина превосходства России над США в СПГ – это климат.

    «Одно дело сжижать газ там, где среднегодовая температура воздуха колеблется в районе плюс 20 градусов. А другое – в Арктике. Сжижение – это охлаждение до минус 162 градусов. Поэтому чем ниже температура окружающей среды, тем более эффективнее производство: в частности, меньше затрат на энергию. Ниже, кстати, и себестоимость», – детализировал Юшков.

    «Россия зарегистрировала свои технологии для среднетоннажного и даже крупнотоннажного производства сжиженного природного газа, например, «Арктический каскад модифицированный». Но теперь нам предстоит научиться самим производить все оборудование для подобного СПГ-завода. Я бы назвал это задачей стратегической важности», – резюмировал аналитик.

    В пятницу российский лидер Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума, что Россия имеет более эффективные, чем США, технологии добычи и сжижения газа.

    По словам главы государства, российская компания «Новатэк» достигла технологий, которых «в мире не существует». «Это высокотехнологичная сфера», – подчеркнул Путин. Он также предложил использовать эти компетенции для освоения месторождений на Аляске, сообщает РИА «Новости».

    «У нас есть хорошие предложения по работе с компаниями США на Аляске», – отметил он. «На уровне участников экономической деятельности компании готовы к сотрудничеству. Не от нас зависит, мы тоже готовы. Но если там будут политические решения, мы будем двигаться и по этому направлению», – пояснил президент. Кроме того, в Азиатско-Тихоокеанском регионе есть много тех, кто заинтересован в возобновлении сотрудничества с Россией, добавил он.

    Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия намерена наращивать сотрудничество с Китаем по экспорту СПГ, что позволит ускорить газификацию российских регионов. Общий потенциал газопроводной инфраструктуры между двумя странами в перспективе составит 100 млрд куб. м.

    Кроме того, Москва и Пекин подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» в Китай и транзитного газопровода через Монголию «Союз-Восток». Газета ВЗГЛЯД объясняла обоюдную важность этого проекта.

    5 сентября 2025, 12:16 • Новости дня
    Минобороны Канады заявило о пропаже военного в Латвии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канадский военнослужащий, техник по обслуживанию транспорта из вертолетной эскадрильи, пропал без вести в латвийском городе Адажи 2 сентября, сообщило Министерство обороны Канады.

    Военнослужащий Вооруженных сил Канады пропал без вести на территории Латвии, передает ТАСС.

    Министерство обороны Канады сообщило, что техник по обслуживанию транспорта Джордж Холь числится пропавшим со 2 сентября 2025 года. Он служил в составе авиационного батальона многонациональной бригады НАТО в Латвии, а его основное место дислокации – канадский город Эдмонт, провинция Альберта.

    Ведется расследование, продолжаются поисковые мероприятия». Последний раз Холя видели в латвийском городе Адажи.

    В поисковой операции задействованы правоохранительные органы Латвии, военная полиция Канады, а также подразделения НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Латвии со 2 сентября по 8 октября пройдут масштабные учения Namejs 2025 с участием около 12 тыс. военных НАТО. В порт Риги прибыла техника и экипировка вооруженных сил Канады. Канада планирует использовать своих военных в Латвии для защиты от «российских хакеров».

    5 сентября 2025, 12:27 • Новости дня
    Песков высказался о цинизме Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп циничен в хорошем смысле этого слова, он воспринимает ситуацию с точки зрения бизнеса, потому с ним проще договариваться, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Позиция Трампа отличается от позиции стран ЕС, американский лидер гораздо более конструктивен, сказал Песков в интервью «Аргументам и Фактам».

    «Он, в хорошем смысле этого слова, достаточно циничен. В плане того, что зачем воевать, если можно торговать. И исходя из этих интересов Америки, он делает все, чтобы прекратить войны», – пояснил представитель Кремля.

    В этом плане интересы главы американской администрации совпадают с интересами России, поскольку российская сторона пытается достичь своих целей предпочтительно мирными средствами.

    Однако пока это невозможно, Россия продолжит добиваться целей с помощью спецоперации.

    Также представитель Кремля отмечал, что новую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут организовать быстро, как это было с переговорами на Аляске.

    Ранее президент России указывал, что у него существует договоренность с Трампом созваниваться в случае необходимости телефонных переговоров.

    5 сентября 2025, 06:32 • Новости дня
    Песков сообщил о ценности усилий Трампа для Путина

    Песков рассказал о признательности Путина Трампу за мирные инициативы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин ценит конструктивный характер отношений с американским лидером Дональдом Трампом и его дипломатические инициативы.

    Президент России Владимир Путин выражает признательность главе США Дональду Трампу за его мирные усилия и конструктивные отношения в целом, передает ТАСС.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью на Восточном экономическом форуме.

    Песков подчеркнул, что у Путина нет разочарования в американском коллеге. «Путин высоко ценит усилия президента Трампа. Он ценит конструктивный характер их отношений», – заявил представитель Кремля.

    Песков также сообщил, что разговоры между Путиным и Трампом проходят непросто, поскольку каждый из президентов отстаивает интересы своей страны. По его словам, российский лидер ценит принципиальность американского коллеги и признает значимость такого диалога.

    Ранее Дональд Трамп пообещал обязательно созвониться с Владимиром Путиным в ближайшем будущем.

    Песков заявил, что подробностей о возможном новом разговоре между российским и американским президентами пока нет.

    5 сентября 2025, 09:28 • Новости дня
    Путин сообщил о договоренности с Трампом созваниваться при необходимости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин заявил, что договорился с американским коллегой Дональдом Трампом созваниваться в случае необходимости телефонных переговоров.

    «При необходимости мы (с Трампом – ред.) можем друг другу позвонить, связываться, разговаривать. Он знает, что я открыт к этим разговорам, и он тоже. Я об этом знаю», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он добавил, что после приезда из Китая еще не созванивался с лидером Соединенных Штатов.

    «Собственно, мне сложновато это было делать, я же только что из Китая приехал, сейчас здесь (во Владивостоке) нахожусь. Никаких проблем для коммуникации у нас нет», – пояснил глава российского государства.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что пока нет подробностей о возможном новом разговоре президента Путина и Трампа.

    Сам же Трамп сообщал, что в ближайшем будущем обязательно созвонится с российским коллегой.

    5 сентября 2025, 10:41 • Новости дня
    NYT: Европа играет вдолгую с Украиной и Трампом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейские лидеры выработали стратегию для влияния на президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу, они пытаются убедить главу Белого дома в своей готовности к сложным переговорам, пишет New York Times.

    Лидеры Европы предприняли новые шаги для формирования коалиции по обеспечению будущих гарантий безопасности для Украины, сообщает New York Times.

    Они провели встречу в Париже, где обсудили меры по недопущению повторения конфликта после его завершения и укреплению позиций Европы в будущих переговорах.

    Официальные представители Германии и Франции публично осудили действия президента России Владимира Путина, этим они направляют сигналы Белому дому, отмечается в материале.

    По словам немецкого чиновника Штефана Корнелиуса, европейцы готовы внести решающий вклад в укрепление безопасности Украины после политического урегулирования.

    Президент США Дональд Трамп признал, что согласование прямых переговоров между Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским сталкивается с задержками.

    Финляндия поддержала идею объединения стран, готовых взять ответственность за мирное будущее Украины, и подчеркнула, что любые договоренности невозможны без согласия России и поддержки США.

    Главной целью стратегии Европы аналитики называют сохранение влияния на Трампа и поддержание единого фронта союзников в переговорах.

    Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп потребовал от лидеров стран Евросоюза прекратить закупки нефти у России.

    По данным некоторых изданий, Трамп также ведет переговоры с европейскими странами о возможной отправке сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК) на Украину.

    5 сентября 2025, 12:14 • Новости дня
    Песков: Новые переговоры Путина и Трампа могут организовать быстро

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть организована быстро, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Конечно, возможен», – сказал Песков в интервью «Аргументам и Фактам» в ответ на вопрос о возможности второго раунда переговоров политиков.

    По его словам, если лидеры посчитают необходимым, то встречу можно организовать очень быстро, как организовали встречу на Аляске.

    «Рабочие контакты ведутся постоянно», – заключил он.

    Ранее сам Путин пояснял, что у него существует договоренность с Трампом созваниваться в случае необходимости телефонных переговоров.

    Трамп же говорил, что в ближайшем будущем обязательно созвонится с президентом России.

    5 сентября 2025, 11:45 • Новости дня
    Решетников заявил о готовности восстановить торговлю с США

    Решетников объявил о готовности России возобновить торговлю с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр экономики России Максим Решетников подчеркнул, что сотрудничество с США возможно только при сохранении интересов нынешних партнеров страны.

    Россия готова возобновить торгово-экономические отношения с Соединенными Штатами, однако не в ущерб действующим партнерам, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью каналу RT на полях Восточного экономического форума.

    По его словам, торговля между Россией и США всегда отличалась взаимной выгодой и высоким технологическим уровнем.

    Глава Минэкономразвития отметил: «Наша торговля с Соединенными Штатами всегда была взаимовыгодной и достаточно технологичной. Восстановление этой торговли возможно, мы готовы, но в то же время мы ни в коем случае, ни в коей мере не будем ничего делать в ущерб тем партнерам, которые есть сейчас у нас. Так что это должна быть система, что называется, win-win, то есть когда выиграют все, и это не будет за счет третьих стран».

    Решетников подчеркнул, что Россия готова к диалогу, но намерена защищать интересы своих экономических союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торговые отношения России и Соединенных Штатов прекратились почти полностью. Кремль считает, что такое положение не должно сохраняться.

    Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в расширении торговых отношений с Россией после мирного урегулирования ситуации на Украине.

    Российские войска освободили Марково в ДНР
    Путин заявил о слезах Януковича из-за сделки с ЕС
    Американист объяснил намерение Трампа переименовать Минобороны США
    Эстония призвала готовиться к сокращению войск США в Европе
    «Калашников» начал производство новых АК натовского калибра
    Флаг ВМФ подняли на патрульном корабле «Иван Папанин»
    Каладзе сравнил грузинских радикалов с героинями индийского фильма

    Рубль взял курс на долгое ослабление

    Российская валюта весь 2025 год удивляла своей крепостью. Однако с конца августа рубль взял курс на ослабление. Глава Сбербанка считает, что этот тренд продолжится вплоть до конца года. Что заставило рубль развернутся и от чего зависят темпы его ослабления? Подробности

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Российский мессенджер стал частью общемирового процесса

    Уже свыше 30 млн человек зарегистрировались в новом российском мессенджере Мах. Одновременно с этим приходят сообщения о том, что ряд других стран продолжает внедрение национальных цифровых услуг и продуктов. Откуда возникла эта тенденция и почему собственный мессенджер критически важен и для безопасности граждан России, и для национальной безопасности всей страны? Подробности

    Британия начала возвращаться в состояние нищего острова XVII века

    Целый ряд макроэкономических показателей демонстрирует глубокие проблемы в экономике Великобритании. Перед нами системный кризис финансов Соединенного Королевства и всей британской экономической модели. Корни этого кризиса уходят в далекое прошлое – куда, похоже, возвращается и сама эта страна, бывшая когда-то самой могущественной в мире империей. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

