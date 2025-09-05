Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.0 комментариев
СМИ сообщили о планах США обойти экспортный контроль БПЛА
Reuters: США решили продать СА беспилотники под видом самолетов чтобы обойти контроль
Американские власти рассматривают возможность обойти ограничения РКРТ для экспорта беспилотников MQ-9 в Эр-Рияд, изменив их классификацию.
США могут обойти механизм экспортного контроля за ракетными технологиями (РКРТ) при экспорте беспилотных летательных аппаратов в Саудовскую Аравию, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Ожидается, что администрация Дональда Трампа классифицирует беспилотники MQ-9 как самолеты, а не ракеты, что позволит упростить их продажу. Такое решение даст возможность США поставить более 100 беспилотников Саудовской Аравии, а также откроет путь для продаж компаниям General Atomics, Kratos и Anduril на внешних рынках.
Кроме Эр-Рияда, интерес к этим беспилотникам проявляют ОАЭ и несколько стран Восточной Европы.
Некий американский чиновник заявил: «Это будет только первой частью масштабного пересмотра американских военных продаж».
Сейчас США уступают главные позиции на рынке БПЛА Израилю и Китаю, которые не ограничены правилами РКРТ. Новые нормы дадут США шанс стать ведущим поставщиком беспилотников.
Окончательное решение по изменению правил ожидается в конце года, сейчас администрация США прорабатывает детали сделки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Orqa из Хорватии подписала экспортные соглашения на поставку полностью отечественных FPV-дронов с Францией, Индией, Саудовской Аравией и США.
ВВС США протестировали новый боевой беспилотник YFQ-42A, предназначенный для совместных операций с истребителями по программе CCA.
Владимир Зеленский рассказал о предложенной США программе по совместному производству дронов с Украиной, предполагающей выпуск 10 млн аппаратов в год.