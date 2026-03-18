    В деле археолога Бутягина польский суд поддался русофобии
    Шедшие в Китай танкеры с российской нефтью развернулись в Индию
    Депутата Свинцова исключили из ЛПДР за порочащие репутацию партии действия
    Иран в ответ на убийство Лариджани ударил по дозаправщикам в аэропорту Израиля
    Путин назвал историческим выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией
    В Россотрудничестве назвали «тварями» принявших решение об экстрадиции Бутягина
    Археолог Бутягин отреагировал на решение суда об экстрадиции на Украину
    Орбан заявил о завершении либерального порядка и расширения НАТО на восток
    Захарова: ВСУ запретили собирать ДНК погибших украинцев, чтобы не платить семьям
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Крепкий рубль ставит экономику перед выбором

    Рубль начал медленно слабеть. Не столько потому, что победили аргументы сторонников переохлаждения экономики, сколько в силу необходимости балансировать реальную денежную массу и курс. Однако рассчитывать на резкие скачки национальной валюты точно не стоит.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Референдум о сохранении СССР привел страну к распаду

    Историю последних лет существования СССР будет трудно рассказывать детям. Она полна таких удивительных несуразностей, что ребенок, слушая путаные объяснения старших, неизбежно будет чувствовать себя болваном.

    18 марта 2026, 19:59 • Новости дня

    Разведка США признала преимущество России на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские разведслужбы пришли к выводу, что Россия сохраняет преимущество в конфликте на Украине и способна бросать вызов интересам США по всему миру.

    Разведорганы США признали преимущество России в вооруженном конфликте на Украине, сообщает ТАСС. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила: «Россия в 2025 году сохраняла преимущество в войне против Украины». Ее слова прозвучали во вступительном слове на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.

    Габбард подчеркнула, что переговоры между Москвой и Киевом ведутся под руководством США, однако до достижения договоренностей противостояние продолжится в формате войны «на истощение». По мнению Габбард, Россия по-прежнему способна выборочно бросать вызов интересам США по всему миру, используя как военные, так и невоенные средства.

    Она также отметила, что руководство России продолжает инвестировать в оборонно-промышленный комплекс и разрабатывать новые виды вооружений, которые, по ее оценке, представляют для США большую угрозу, чем обычные виды вооружений.

    Помимо этого, по словам Габбард, Россия располагает передовыми системами, среди которых вооружения для противодействия в космосе, гиперзвуковые ракеты и подводные средства, способные нивелировать военное преимущество США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская разведка допустила возможность развития избирательного партнерства между Россией и США.

    Ранее сообщалось, что директор национальной разведки США Тулси Габбард не проявляет заинтересованности в преследовании России. Также Габбард заявила, что deep state и НАТО пытаются втянуть военных США в прямой конфликт с Россией.

    18 марта 2026, 08:53 • Новости дня
    Зеленский заявил о «плохом предчувствии» по поводу переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью Би-Би-Си, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Зеленский сообщил, что трехсторонние встречи постоянно откладываются из-за ситуации на Ближнем Востоке, передает «Газета. Ru». Он пожаловался, что Вашингтон уделяет иранскому конфликту больше внимания, чем Киеву.

    «У меня очень плохое предчувствие по поводу влияния этой войны на ситуацию на Украине», – сказал Зеленский.

    Несмотря на сложности, переговорные группы продолжают взаимодействовать в ежедневном режиме. Глава государства уточнил, что его команда поддерживает контакт с американской стороной, а представители США каждый день общаются с россиянами.

    Ранее Владимир Зеленский предрек возникновение дефицита ракет у Киева из-за начала американской операции на Ближнем Востоке.

    Зеленский перешел к открытой критике западных партнеров из-за неудач на фронте и задержек финансирования.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление.

    Кремль также назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    18 марта 2026, 17:32 • Новости дня
    Шедшие в Китай танкеры с российской нефтью развернулись в Индию
    Танкеры с российской нефтью начали менять маршруты прямо в ходе рейсов, перенаправляясь из Китая в Индию на фоне роста спроса со стороны Нью-Дели и смягчения санкций против нефти из России.

    Как пишет индийская газета Business Standard, судно Aqua Titan, загруженное нефтью марки Urals crude oil в одном из портов Балтийского моря в конце января, изначально направлялось в порт Ричжао. Однако в середине марта танкер развернулся в акватории Южно-Китайского моря и взял курс на Индию. Ожидается, что он прибудет в порт Нью-Мангалор 21 марта.

    Смена маршрута произошла вскоре после того, как США разрешили Индии временно нарастить закупки российской нефти. На этом фоне индийские нефтеперерабатывающие компании за неделю приобрели около 30 млн баррелей сырья, стремясь компенсировать снижение поставок с Ближнего Востока из-за конфликта вокруг Ирана.

    По данным аналитической компании Vortexa Ltd., как минимум семь танкеров с российской нефтью уже изменили пункт назначения с Китая на Индию в ходе рейса. В настоящее время интерес к российскому сырью проявляют все крупнейшие индийские переработчики.

    Дополнительным подтверждением тренда стало изменение маршрута танкера Zouzou N.. Судно, перевозившее нефть сорта CPC Blend, изначально следовало из порта Новороссийск (Port of Novorossiysk) в район Ричжао, однако в начале марта развернулось и теперь направляется в порт Сикка, куда должно прибыть 25 марта.

    Эксперты отмечают, что возвращение на рынок таких покупателей, как Индия, а также потенциальное возобновление закупок со стороны Японии и Южной Кореи, может привести к росту цен на российскую нефть и усилению конкуренции за поставки.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

    18 марта 2026, 16:40 • Видео
    США хотят забрать самую важную часть Ирана

    Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    17 марта 2026, 20:38 • Новости дня
    Франция провела учения с имитацией ядерного удара

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ночь с понедельника на вторник прошли масштабные учения ВВС Франции с отработкой сценария ядерного удара и помехами связи, сообщили местные СМИ.

    Французские воздушно-космические силы провели операцию «Покер», имитирующую ядерный удар, пишет Parisien. Учения проходили ночью и включали около 40 самолетов Rafale, Mirage 2000, самолет дальнего обнаружения AWACS и заправщики A330 MRTT. Самолеты огибали атлантическое побережье, после чего устремились к Средиземному морю, а затем направились к центру страны, где отрабатывали имитацию запуска ядерной ракеты.

    Во время маневров Rafale и истребители сопровождения противостояли системам ПВО и другим истребителям, а все коммуникационные каналы, включая радиосвязь, передачу данных и GPS-навигацию, были намеренно подвержены помехам. В стратегических ВВС Франции заявили, что подобные учения необходимы для проверки способности действовать в условиях ограниченной функциональности систем.

    Газета уточняет, что учения «Покер» проводятся четыре раза в год, и при их проведении учитываются все разведывательные данные, собранные и проанализированные Парижем.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ядерная доктрина страны претерпит значительные изменения. Макрон также объявил о переходе к фазе усиленного сдерживания совместно с восемью странами Европы.

    Глава МИД России Сергей Лавров с иронией назвал планы Франции по ядерному сдерживанию «макроновским зонтиком».

    18 марта 2026, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили Александровку в ДНР
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Александровка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, двух батальонов беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны около Осиново, Великой Шапковки, Грушевки и Боровой в Харьковской области, Яцковки и Красного Лимана в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери противника при этом составили до 180 военнослужащих, две американские бронемашины HMMWV, два орудия полевой артиллерии и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Новой Сечи, Мирополья, Лужков, Марьино и Кондратовки в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Избицким, Петровским, Колодезным и Веселым.

    При этом потери ВСУ составили до 255 военнослужащих, БМП и три артиллерийских орудия. Уничтожены три склада матсредств, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, артиллерийской, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Константиновки, Алексеево-Дружковки, Славянска, Новоселовки, Белокузьминовки, Краматорска и Никифоровки в ДНР.

    Противник при этом потерял более 135 военнослужащих, два американских бронетранспортера М113, четыре бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов и шесть складов матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, аэромобильной бригад, бригады беспилотных летательных аппаратов, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Новофедоровки, Петровки, Новогригоровки, Кучерова Яра, Ленина, Гришино и Белицкого в ДНР, Ивановки, Андроновки и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 275 военнослужащих, десять бронемашин, два орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили сумскую Сопычь и Каленики в ДНР.

    Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов после проверки Южной группировки сообщил об освобождении 12 населенных пунктов за две недели марта.

    ВС России за прошлую неделю взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО.

    18 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    Президент Кипра назвал британские базы на острове пережитком колониализма

    Президент Кипра Никос Христодулидис подчеркнул необходимость открытого диалога с Британией о будущем военных баз после завершения кризиса на Ближнем Востоке.

    Присутствие британских военных баз на острове является пережитком колониализма, заявил президент Кипра Никос Христодулидис, выступая на мероприятии научно-исследовательского центра «Европейский центр политики», передает ТАСС.

    Глава Кипра отметил, что больше не является дипломатом и может открыто говорить о необходимости пересмотра статуса баз. Он подчеркнул: «Присутствие британских баз на Кипре – это пережиток колониализма. Когда этот кризис закончится, нам нужно провести открытый и честный разговор с британским правительством».

    Британские базы «Акротири» и «Декелия» остались на Кипре после подписания Лондонского соглашения в 1960 году, когда остров получил независимость, но Британия сохранила на территории военное присутствие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 марта иранский беспилотник ударил по базе Акротири, жертв не было, был нанесен незначительный ущерб. После этого Британия решила вывести второстепенный персонал с базы на Кипре.

    Позже власти Кипра выразили недовольство отсутствием гарантий безопасности от Лондона. В ответ два британских вертолета AW159 Wildcat с антидроновой защитой прибыли на авиабазу Акротири.

    17 марта 2026, 20:54 • Новости дня
    Глава NORTHCOM назвал Россию сильнейшим противником для США

    Глава Северного командования США (NORTHCOM) Грегори Гийо заявил о способности России создать максимальную угрозу Северной Америке из всех вероятных противников Штатов.

    Россия остается противником, обладающим наибольшими возможностями для создания угрозы Северной Америке, заявил глава Северного командования США (NORTHCOM) Грегори Гийо в письменных показаниях для слушаний в палате представителей. Он подчеркнул, что Москва развивает арсенал межконтинентальных баллистических ракет и существенно укрепляет неядерный военный потенциал, передает ТАСС.

    Гийо отметил, что именно российские возможности представляют наибольшую опасность для территории США и Канады. По его словам, этот фактор требует повышенного внимания со стороны американского военного командования.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что не планируют нападать на страны НАТО, несмотря на регулярные заявления Вашингтона и Альянса об угрозе со стороны России. Российские власти акцентировали, что действия НАТО у западных границ России провоцируют рост напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Гийо заявил об усилении сотрудничества между Россией, Китаем, КНДР и Ираном, что увеличивает риск коллективного противостояния Вашингтону.

    Он также отмечал, что за последние три года Россия значительно нарастила потенциал крылатых ракет, что создает угрозу для США. Генерал допускал и прямой конфликт США с Россией из-за Украины.


    17 марта 2026, 21:24 • Новости дня
    Трамп заявил о мгновенном крахе Украины без помощи США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил, что киевский режим без поддержки Вашингтона потерпел бы поражение в конфликте с Россией практически моментально.

    Отсутствие помощи со стороны Вашингтона привело бы к катастрофическим последствиям для украинского руководства, заявил Трамп в беседе с ирландским премьером Михолом Мартином, передает РИА «Новости».

    «С Украиной было бы покончено за один день, если бы мы не помогли», – подчеркнул он.

    Глава Белого дома отметил решающую роль американского вмешательства в ход противостояния.

    В 2024 году помощники предыдущего президента США Джозефа Байдена прогнозировали проигрыш Киева в течение нескольких недель в случае прекращения поддержки Вашингтона.

    18 марта 2026, 07:46 • Новости дня
    Сапер раскрыл тактику ВСУ по использованию шприцев для мин

    Украинские военные приспособили пластиковые шприцы для создания мин с ударным датчиком, которые неэффективны, рассказал сапер 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Локи».

    Бойцы ВСУ приспособили обычные пластиковые шприцы для конструирования мин, оснащенных ударным датчиком, передает РИА «Новости». Об этом рассказал сапер 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Локи».

    «Шприц противник использует как ударный датчик... Подлая штука очень: ее можно спрятать, установить в коробку, например», – отметил военнослужащий.

    По словам специалиста, такие ловушки малоэффективны из-за небольшой площади нажатия. Для срабатывания механизма необходимо наступить точно на поршень либо сооружать дополнительные конструкции вроде досок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Украины закупило мины времен Второй мировой войны по завышенной цене. ВСУ продолжают получать тысячи бракованных боеприпасов от Минстратегпрома. Ранее на Украине изъяли дефектные снаряды после жалоб военных.

    18 марта 2026, 05:38 • Новости дня
    Дмитриев предложил США санкции против ЕС и Британии за разрушение цивилизации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтону следует наказать европейских союзников за миграционную политику и одновременно снять ограничения с Москвы для поддержки энергорынков, заявил спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Американской стороне стоит задуматься о смене вектора давления, заявил Дмитриев, передает РИА «Новости».

    «Может, США стоит ввести санкции против Британии и ЕС за отсутствие взаимности и разрушение Западной цивилизации через иммиграцию и снять санкции с России, чтобы поддержать мировые энергетические рынки?» – задал он риторический вопрос в соцсетях.

    Также он указал на неготовность европейских партнеров оказывать помощь Соединенным Штатам в ситуации с Ормузским проливом.

    До этого Дмитриев посещал США для обсуждения ситуации на энергетических рынках. Он указывал на рост интереса государств к российской нефти после ослабления американского санкционного давления.

    17 марта 2026, 21:34 • Новости дня
    В ВСУ предложили убивать уклонистов дронами

    Украинский военный предложил использовать беспилотники для уничтожения мужчин, скрывающихся от мобилизации при попытке пересечь границу.

    Офицер ВСУ Сергей Мисюра, связанный с подразделениями спецпропаганды, предложил применять беспилотники для ликвидации мужчин, пытающихся незаконно покинуть Украину. По словам источника ТАСС в российских силовых структурах, Мисюра отметил, что мужчин, стремящихся избежать отправки на фронт и пересечь границу, следует убивать с помощью сбросов с коптеров.

    Слова офицера вызвали резкую реакцию среди украинского общества, многие граждане выразили возмущение подобной инициативой. В социальных сетях обсуждается недопустимость подобных методов и жестокость призыва. Представители российских силовых структур обратили внимание на рост радикальных предложений со стороны украинских военных пропагандистов.

    Ранее боевики батальона «Братство» (запрещенная в России террористическая организация) объявили охоту на украинских мужчин в прифронтовой зоне для мобилизации.

    До этого украинские правоохранители задержали 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдавией на участке Обжилы – Плоть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за два года количество мужчин призывного возраста на Украине, задержанных при попытке пересечь границу с Белоруссией, увеличилось в 356 раз.

    18 марта 2026, 11:20 • Новости дня
    Пентагон запустил массовое производство копий иранских дронов-камикадзе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные наладили выпуск дешевых ударных беспилотников, созданных путем обратного проектирования иранских аппаратов семейства Shahed, сообщают СМИ.

    Министерство войны США планирует массово производить одноразовые ударные дроны LUCAS, которые уже применяются американскими силами на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

    Эти аппараты производит компания SpektreWorks, и они представляют собой американскую версию иранских дронов-камикадзе.

    Руководство Пентагона называет эту систему незаменимой в текущем конфликте. «Идея состоит в том, чтобы массово производить их в этой стране и иметь резервные мощности», – заявил заместитель министра войны США по исследованиям Эмиль Майкл на конференции в Вашингтоне.

    Чиновник добавил, что пока беспилотники работают очень хорошо, назвав их полезным инструментом в арсенале. Стоимость одного аппарата оценивается примерно в 55 тыс. долларов, а дальность полета может превышать 740 километров. Цель программы заключается в замене дорогих крылатых ракет, цена которых доходит до нескольких миллионов долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер называл дроны LUCAS незаменимыми в ходе боевых действий. Американские военные впервые применили эти беспилотники в рамках операции Epic Fury против целей на территории Ирана. Разработчики фактически скопировали конструкцию иранского барражирующего боеприпаса Shahed-136.

    18 марта 2026, 06:53 • Новости дня
    ВС России спасли почти 200 человек из Красноармейска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска спасли из Красноармейска порядка 200 мирных жителей, в том числе группу детей, беременную женщину и пенсионеров, рассказал Герой России, командир мотострелковой роты 1435-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» Дмитрий Коноплев.

    Коноплев рассказал, что около 200 мирных жителей были спасены российскими войсками из Красноармейска, передает ТАСС.

    По его словам, среди эвакуированных оказались люди разных возрастов, включая пенсионеров, маленьких детей и несколько человек, которые не могли передвигаться самостоятельно. Коноплев отметил: «Вывели мы, наверное, своим подразделением около 200 человек мирных жителей, были разные возрастные категории – это как бабушки вплоть до того, что были несколько неходячих, так были и маленькие дети».

    Во время эвакуации военным также удалось спасти беременную женщину на девятом месяце, которую передали медикам. Командир подчеркнул, что операция прошла без происшествий по дороге, все эвакуированные находятся в безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пригласил зарубежных журналистов лично убедиться в полном контроле России над Красноармейском. Путин отметил стратегические преимущества Красноармейска для дальнейшего развития событий на фронте. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил мотострелковые части, участвовавшие в освобождении города.

    18 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    Корабли Тихоокеанского флота покинули индийский порт Вишакхапатнам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил программу делового захода в индийский порт Вишакхапатнам и продолжил выполнение задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в пресс-службе флота.

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота России завершил деловой визит в индийский порт Вишакхапатнам и отправился выполнять задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС. В состав отряда входят корветы «Совершенный» и «Резкий».

    Как сообщили в пресс-службе флота, «отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов «Совершенный» и «Резкий» завершил программу делового захода в порт Вишакхапатнам Республики Индия и продолжил выполнение задач в соответствии с планом дальнего похода». За время пребывания в порту экипажи российских кораблей смогли отдохнуть на берегу, посетить памятные и культурные места, а также принять участие в товарищеских спортивных состязаниях с индийскими военными.

    Отряд кораблей вышел из Владивостока еще 12 февраля. За время похода российские корветы уже совершили дружественные визиты в порты Малайзии и Мьянмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атомный крейсер «Император Александр III» вернулся на Камчатку. Корветы «Резкий» и «Герой» начали учения с атомными подлодками и береговыми комплексами «Бастион». Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» отразил налет беспилотников и катеров условного противника на учениях в Японском море.

    18 марта 2026, 07:28 • Новости дня
    Российские штурмовики выбили ВСУ из села Сопычь в Сумской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения группировки войск «Север» продолжили создание полосы безопасности, освободив населенный пункт Сопычь в Сумской области.

    Штурмовые отряды продолжают вести ожесточенные бои и продвигаться вглубь территории противника на двух направлениях, сообщил канал группировки в Max.

    Военнослужащим удалось освободить село Сопычь, выбив оттуда бойцов территориальной обороны, а общее продвижение на Сумском участке составило до 400 метров.

    В районе Храповщины огневым поражением была фактически уничтожена разведывательная рота 47-й бригады ВСУ, укомплектованная националистами с боевым опытом. Родственники погибших заявили о невозможности эвакуации тел, данные о потерях сообщил единственный выживший военнослужащий, находящийся в госпитале.

    Также вскрылись факты коррупции со стороны командира 43-й бригады Ярослава Лысенко, использовавшего обученных в странах НАТО солдат для личных нужд. Вместо участия в боевых действиях бойцы занимались ремонтом недвижимости родственников офицера в Черкассах и благоустройством его дачного участка.

    На Харьковском направлении российские силы продвинулись в районах Волчанских Хуторов и на Великобурлукском участке, улучшив тактическое положение. Суммарные потери украинской стороны за сутки превысили 210 человек, также уничтожено множество техники, включая американские бронемашины и артиллерийские системы.

    Ранее штурмовые группы на Сумском направлении продвинулись на 250 метров вглубь обороны противника. Группировка войск «Север» продолжила формирование полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях.

    18 марта 2026, 03:09 • Новости дня
    Ограничения на прием и выпуск самолетов в Калуге отменили

    Tекст: Ольга Иванова

    Работа калужского аэропорта «Грабцево» возобновилась в штатном режиме после отмены временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов.

    Ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные ранее в аэропорту Калуги «Грабцево», сняты, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Росавиации. По информации ведомства, ограничения действовали с 22:58 вторника по московскому времени.

    «Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – говорится в официальном сообщении Росавиации. Ограничения были введены с целью обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту «Грабцево» в Калуге ввели временные ограничения на вылет и прием самолетов в целях обеспечения безопасности.

    Как перестраивается мировой энергетический рынок

    Саудовская Аравия пытается прагматично продать больше нефти через порт Янбу в Красном море. Причем разговор идет уже об апрельских поставках. Покупатели оказались перед тяжелым выбором. Покупать сейчас дорогую нефть или немного подождать. Как долго Ормузский пролив будет недоступен, никто не знает. Но нефть пытается найти обходные маршруты. Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    «Другого варианта у Крыма быть не могло»

    «Сегодня мы спокойно смотрим в будущее и знаем, что за нами всегда великая Россия, в которой Крым занимает достойное место. Поэтому даже гипотетически рассуждать о каком-то возвращении в состав Украины – это анахронизм», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. На полуострове празднуют очередную годовщину воссоединения с Россией и отмечают достигнутые успехи. Подробности

    Чем обернется презрение Трампа к разочаровавшим союзникам

    США больше не желают помощи стран НАТО. Такими словами Дональд Трамп отреагировал на отказ партнеров в Европе и Азии участвовать в миссии по разблокировке Ормузского пролива. Ранее лидер США заявил, что его просьба о помощи была проверкой на лояльность, которую союзники провалили. Каким будет возмездие Трампа? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США хотят забрать самую важную часть Ирана

      Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

