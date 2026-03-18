Глава Нацразведки США Габбард признала преимущество России на Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Разведорганы США признали преимущество России в вооруженном конфликте на Украине, сообщает ТАСС. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила: «Россия в 2025 году сохраняла преимущество в войне против Украины». Ее слова прозвучали во вступительном слове на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.

Габбард подчеркнула, что переговоры между Москвой и Киевом ведутся под руководством США, однако до достижения договоренностей противостояние продолжится в формате войны «на истощение». По мнению Габбард, Россия по-прежнему способна выборочно бросать вызов интересам США по всему миру, используя как военные, так и невоенные средства.

Она также отметила, что руководство России продолжает инвестировать в оборонно-промышленный комплекс и разрабатывать новые виды вооружений, которые, по ее оценке, представляют для США большую угрозу, чем обычные виды вооружений.

Помимо этого, по словам Габбард, Россия располагает передовыми системами, среди которых вооружения для противодействия в космосе, гиперзвуковые ракеты и подводные средства, способные нивелировать военное преимущество США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская разведка допустила возможность развития избирательного партнерства между Россией и США.

Ранее сообщалось, что директор национальной разведки США Тулси Габбард не проявляет заинтересованности в преследовании России. Также Габбард заявила, что deep state и НАТО пытаются втянуть военных США в прямой конфликт с Россией.