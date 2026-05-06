Кличко обвинил Зеленского в игнорировании проблем с отоплением в Киеве

Кличко назвал ситуацию с отоплением в Киеве угрожающей из-за бездействия властей

Tекст: Тимур Шайдуллин

О сложном положении с отоплением в Киеве будущей зимой рассказал мэр города Виталий Кличко, передают «Вести» со ссылкой на местные СМИ. По словам Кличко, центральная власть Украины игнорирует проблемы столицы, несмотря на публичные обещания о поддержке и выделении госфинансирования.

Он отметил, что городские власти делают все возможное для подготовки к зиме, однако центральные структуры не выполняют свои обязательства и не помогают в восстановлении городской инфраструктуры. В частности, речь идет о неоказании поддержки для работ на ТЭЦ-5 и отсутствии предоставленных подрядчиков для восстановления объекта.

«Мы делаем все, что в силах города. Центральная же власть, публично заявляя, что будет помогать, делать это не собирается», – заявил Кличко. Мэр подчеркнул, что Киев «пытаются загнать в угол», а ситуацию с отоплением следующим зимой он оценил как угрожающую.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве после взрывов возникли перебои с водоснабжением и электроснабжением. Тогда мэр города Кличко призывал жителей покинуть столицу.

Ранее Кличко рассказал британской The Times о «катастрофе» в Киеве на фоне энергетического кризиса и раскритиковал Владимира Зеленского за отказ обсуждать с ним сложную ситуацию.



