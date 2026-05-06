Anadolu: Израильский солдат осквернил статую Богородицы в Ливане
Израильский военный был замечен за осквернением статуи Девы Марии в южном Ливане, пишет агентство Anadolu.
На опубликованных в сети кадрах видно, как военнослужащий курит сигарету и вставляет другую сигарету в рот статуи Девы Марии, сообщает Anadolu со ссылкой на израильскую общественную телерадиокомпанию KAN.
Как отмечает издание, предполагается, что видео сняли и разместили сами солдаты. Израильские военные подтвердили, что инцидент расследуется, и подчеркнули, что «вопрос находится на рассмотрении».
Ранее израильский солдат повредил статую Иисуса Христа на юге Ливана.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху Израиля выразил возмущение действиями военнослужащих ЦАХАЛ, разбивших католическую статую Иисуса Христа во время операции на юге Ливана.