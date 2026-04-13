Израильский беспилотник атаковал бригаду Красного Креста в Ливане
Бригада ливанского Красного Креста подверглась атаке израильского беспилотника, в результате один фельдшер погиб и один получил ранения, говорится в заявлении организации.
Бригада ливанского Красного Креста подверглась атаке израильского беспилотника на юге Ливана, сообщает РИА «Новости».
Инцидент произошел в воскресенье, 12 апреля, неподалеку от населенного пункта Бейт-Яхун в округе Бинт-Джбейль.
По официальному заявлению организации, во время выполнения гуманитарной миссии беспилотник нанес прямой удар по карете скорой помощи. В результате погиб фельдшер Хасан Бадави, еще один медик получил легкие ранения и был оперативно доставлен в государственную больницу города Тебнин.
В Красном Кресте уточнили, что перед началом операции были проведены все необходимые координационные мероприятия с миротворцами ООН для обеспечения безопасности маршрута и самой миссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская авиация уничтожила пункт скорой помощи на юге Ливана.
В результате удара по автомобилям медиков погибли два фельдшера.
Четверо сотрудников Красного Креста получили ранения при атаке на поселение Сабрин.