Медики Красного Креста в Ливане пострадали при ударе Израиля

В результате атаки со стороны Израиля пострадали четыре медика Красного Креста

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в Ливанском Красном Кресте, израильские военные нанесли удар по зданию в поселении Сабрин на юге Ливана. В момент атаки на месте работала бригада скорой помощи, согласовавшая свой выезд с миротворческими силами, передает РИА «Новости».

Бригада Красного Креста прибыла в Сабрин, чтобы оказать помощь после первого удара, когда израильские военные нанесли повторный удар. В результате атаки ранения получили четыре медика. Кроме того, были повреждены две кареты скорой помощи. Раненых медиков немедленно госпитализировали, говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье израильские ВВС нанесли авиаудары по северным районам Ливана, в результате которых погибли 11 человек и 19 получили ранения. Газета уточняла, что советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил о продолжении военных действий до достижения целей, включая освобождение заложников и ликвидацию угроз. Накануне израильские военно-воздушные силы перехватили две ракеты, выпущенные из Ливана, после сигнала воздушной тревоги в районе Хайфы.