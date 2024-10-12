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Израиль объявил о продолжении операции в Газе и Ливане до достижения целей
Советник Нетаньяху подтвердил продолжение операций в Газе и Ливане до выполнения целей
Израиль не остановит военные действия в секторе Газа и на юге Ливана, пока не достигнет поставленных целей, включая освобождение заложников и ликвидацию угроз.
Израильские военные операции в секторе Газа и на юге Ливана будут продолжаться до выполнения всех поставленных задач, передает ТАСС. Советник офиса премьер-министра Израиля, Дмитрий Гендельман, подтвердил неизменность этой позиции.
«Война будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели: возвращение всех похищенных, уничтожение военного и административного потенциала ХАМАС, устранение террористической угрозы из Газы и безопасное возвращение жителей севера Израиля в свои дома», – заявил Гендельман.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после нападения 7 октября 2023 года сторонников ХАМАС на израильские территории, сопровождавшегося убийствами и захватом 250 заложников.
В ответ Израиль начал операцию в анклаве, стремясь уничтожить военные и политические структуры ХАМАС и освободить заложников. По данным израильских властей, в заложниках в Газе удерживаются более 100 человек.
На ливано-израильской границе продолжается рост напряженности. Израиль ведет обстрелы в ответ на атаки с территории Ливана, начав операцию «Стрелы севера» против «Хезболлах» 23 сентября, что включает авиаудары по шиитским объектам.
В начале октября израильская армия объявила о наземной операции на юге Ливана. Из северных районов Израиля эвакуированы около 80 тыс. жителей.