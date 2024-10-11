В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.11 комментариев
Президент Никарагуа распорядился разорвать отношения с Израилем
Президент Никарагуа решил разорвать дипломатические отношения с Израилем
Вице-президент Никарагуа объявила, что президент поручил разорвать дипломатические отношения с Израилем, ссылаясь на просьбу парламента и критикуя политику Израиля в отношении Палестины.
Президент Никарагуа Даниэль Ортега распорядился разорвать дипломатические отношения с Израилем, сообщает ТАСС. Такое решение было принято после обращения Национальной ассамблеи Никарагуа, призвавшей правительство пересмотреть связи с «геноцидным и сионистским правительством Биньямина Нетаньяху».
По словам вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо, президент дал указание министерству иностранных дел подчиниться парламенту и разорвать отношения с Израилем. «Наш президент дал указание МИД подчиниться просьбе парламента и разорвать дипломатические отношения с фашистским и устроившим геноцид правительством Израиля», – заявила она в эфире телеканала Canal 4.
Национальная ассамблея Никарагуа обратилась к правительству с просьбой о разрыве отношений из-за «жестоких и преступных действий Израиля в отношении народа Палестины». Указ о разрыве отношений планируется опубликовать в ближайшие часы.
Ранее сообщалось, что дипломатические отношения с Израилем решила разорвать Колумбия. Израильскому послу в Боготе в мае было официально заявлено об этом решении.