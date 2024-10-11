Президент Никарагуа распорядился разорвать отношения с Израилем

Президент Никарагуа решил разорвать дипломатические отношения с Израилем

Tекст: Денис Тельманов

Президент Никарагуа Даниэль Ортега распорядился разорвать дипломатические отношения с Израилем, сообщает ТАСС. Такое решение было принято после обращения Национальной ассамблеи Никарагуа, призвавшей правительство пересмотреть связи с «геноцидным и сионистским правительством Биньямина Нетаньяху».



По словам вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо, президент дал указание министерству иностранных дел подчиниться парламенту и разорвать отношения с Израилем. «Наш президент дал указание МИД подчиниться просьбе парламента и разорвать дипломатические отношения с фашистским и устроившим геноцид правительством Израиля», – заявила она в эфире телеканала Canal 4.

Национальная ассамблея Никарагуа обратилась к правительству с просьбой о разрыве отношений из-за «жестоких и преступных действий Израиля в отношении народа Палестины». Указ о разрыве отношений планируется опубликовать в ближайшие часы.

Ранее сообщалось, что дипломатические отношения с Израилем решила разорвать Колумбия. Израильскому послу в Боготе в мае было официально заявлено об этом решении.