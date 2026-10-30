Цена нефти Brent достигла 118 долларов за баррель впервые с апреля

Стоимость нефти марки Brent превысила 118 долларов впервые за полгода

Tекст: Мария Иванова

Мировые цены на нефть в пятницу днем выросли в пределах 3%. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent достигла отметки в 118 долларов за баррель впервые с 30 апреля, передает РИА «Новости».

К 13:39 мск цена декабрьских фьючерсов на Brent выросла на 2,62% относительно предыдущего закрытия, составив 117,89 доллара за баррель. Незадолго до этого показатель впервые с весны достигал 118 долларов.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI в то же время подорожали на 1,99% – до 104,03 доллара за баррель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу утром цена январских фьючерсов на нефть Brent превысила 113 долларов за баррель.

В понедельник стоимость декабрьских фьючерсов упала на 1,8% из-за оценки дипломатических усилий Вашингтона и Тегерана.

На прошлой неделе стоимость нефти эталонной марки впервые с марта превысила отметку в 117 долларов за баррель.