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Цена нефти Brent достигла 118 долларов за баррель впервые с апреля
Стоимость нефти марки Brent превысила 118 долларов впервые за полгода
Мировые цены на нефть продемонстрировали рост в пределах 3%, при этом стоимость барреля марки Brent с поставкой в декабре достигла 118 долларов впервые с 30 апреля.
Мировые цены на нефть в пятницу днем выросли в пределах 3%. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent достигла отметки в 118 долларов за баррель впервые с 30 апреля, передает РИА «Новости».
К 13:39 мск цена декабрьских фьючерсов на Brent выросла на 2,62% относительно предыдущего закрытия, составив 117,89 доллара за баррель. Незадолго до этого показатель впервые с весны достигал 118 долларов.
Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI в то же время подорожали на 1,99% – до 104,03 доллара за баррель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу утром цена январских фьючерсов на нефть Brent превысила 113 долларов за баррель.
В понедельник стоимость декабрьских фьючерсов упала на 1,8% из-за оценки дипломатических усилий Вашингтона и Тегерана.
На прошлой неделе стоимость нефти эталонной марки впервые с марта превысила отметку в 117 долларов за баррель.