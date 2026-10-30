Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Супружеская пара пострадала при ударе дрона ВСУ под Белгородом
В поселке Хотмыжск Грайворонского округа Белгородской области супружеская пара получила осколочные ранения при ударе украинского беспилотника по автомобилю, сообщил региональный оперативный штаб.
Беспилотник украинских боевиков атаковал автомобиль в поселке Хотмыжск Грайворонского округа, в результате чего пострадали муж и жена, сообщил штаб в Max.
«Бригада скорой доставляет пострадавших в областную клиническую больницу», – отмечается в сообщении.
Кроме того, при атаках украинских войск повреждения получили два автомобиля и частный дом в Шебекинском округе, а также один частный дом в Белгородском округе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Белгородской области в результате удара украинского беспилотника по легковому автомобилю погибла супружеская пара. В августе украинский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль в селе Пристень. В июле женщина погибла при ударе беспилотника по автомобилю в Шебекинском округе.